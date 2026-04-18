Mega operativo por el Superclásico entre River y Boca

El fútbol argentino se paraliza este fin de semana con una nueva edición del Superclásico. River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras en una cita que trasciende lo deportivo para convertirse en un evento de máxima complejidad logística y social. Ante la magnitud de lo que representa este encuentro para la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad porteño diseñó una estructura de control sin precedentes que buscará garantizar que el espectáculo se desarrolle en paz, tanto dentro como fuera de los límites del estadio.

Desde las primeras horas del domingo, las inmediaciones del barrio de Núñez experimentarán una transformación total. La planificación estratégica no solo contempla el ingreso de los hinchas al estadio Monumental, sino también el control de las principales vías de acceso y el monitoreo de los puntos de concentración de simpatizantes en distintos rincones de la Capital Federal. La prioridad absoluta de las autoridades es evitar situaciones de violencia que empañen una jornada que será observada por millones de personas en todo el mundo.

Este despliegue se enmarca en una política de seguridad deportiva cada vez más rigurosa, donde la tecnología y la presencia física se combinan para mitigar riesgos. El operativo no se limitará exclusivamente al predio del club local, sino que se extenderá a los recorridos de los micros que transportarán a las delegaciones de ambos equipos, así como a las zonas críticas donde suelen registrarse aglomeraciones de gente antes y después de los 90 minutos de juego.

Mil efectivos y tecnología de punta para blindar el Monumental

El eje central de este mega operativo será la presencia de más de 1000 efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes estarán distribuidos en anillos concéntricos alrededor de la cancha. Este personal tendrá a su cargo la gestión de los ingresos, el control de las entradas y la supervisión de las áreas de circulación general. Además, se sumarán agentes de Prevención y personal de Tránsito para coordinar los cortes de calles que comenzarán mucho antes del pitazo inicial, facilitando el arribo ordenado de los miles de socios que agotaron las 86.000 localidades disponibles.

Uno de los pilares del control será el sistema Tribuna Segura, una herramienta fundamental para identificar a personas que cuenten con derecho de admisión o que tengan causas pendientes con la justicia. Cada espectador deberá presentar su Documento Nacional de Identidad para ser escaneado por los dispositivos móviles que operarán en los accesos.

A la presencia policial se sumará un fuerte monitoreo aéreo y terrestre mediante el uso de drones y cámaras de última generación conectadas al Centro de Monitoreo Urbano. La vigilancia se reforzará especialmente en los momentos críticos: la apertura de las puertas (prevista para las 13, cuatro horas antes del partido), el arribo del micro de Boca Juniors y la desconcentración de la multitud una vez finalizado el encuentro.

Superclásico: restricciones y recomendaciones para los hinchas

Para quienes asistan al estadio, el Gobierno de la Ciudad emitió una serie de recomendaciones para evitar demoras innecesarias. Se recomienda llegar con una antelación mínima de tres horas para sortear los sucesivos controles de seguridad sin apuros. Asimismo, se recordó que está estrictamente prohibido el ingreso de objetos contundentes, pirotecnia y cualquier elemento que pueda ser utilizado para generar disturbios. Las autoridades hicieron especial hincapié en que solo podrán acceder aquellos que posean su carnet de socio debidamente validado y su DNI.

El impacto del operativo también se sentirá en el tránsito de la zona norte de la Ciudad. Habrá cortes totales en avenidas principales como Del Libertador y Udaondo, por lo que se sugiere a los vecinos y transeúntes evitar el área de Núñez si no tienen previsto asistir al encuentro. Este despliegue masivo busca no solo cuidar a los hinchas de River, sino también proteger el mobiliario público y la tranquilidad de los barrios aledaños, en lo que promete ser un domingo de máxima tensión y emoción futbolística.