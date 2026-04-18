Reabrió uno de los aeropuertos clave del país para el turismo local e internacional

Luego de tres meses y medio de obras en la pista principal, la terminal del Sur del país volvió a operar y espera atraer más vuelos tras las remodelaciones

El Aeropuerto Internacional de Río Grande, uno de los nodos logísticos más importantes de la Patagonia sur, retomó formalmente sus operaciones esta semana tras un proceso de rehabilitación integral que lo mantuvo cerrado desde el pasado 5 de enero. Las obras, ejecutadas por Aeropuertos Argentina en coordinación con el ORSNA, no solo apuntaron a un mantenimiento de rutina, sino a una transformación estructural de la pista principal y una ampliación significativa de la terminal de pasajeros, posicionando a la ciudad fueguina en los máximos estándares de seguridad operacional a nivel mundial.

La rehabilitación de la pista 08-26 fue la obra de mayor envergadura del proyecto. Según explicaron las autoridades, no se trató de un reasfaltado convencional, sino de la construcción de una pista prácticamente nueva que demandó la aplicación de más de 40.000 toneladas de mezcla asfáltica modificada con polímeros. Esta intervención técnica asegura una mayor durabilidad frente a las exigentes condiciones climáticas de la zona y permite que la terminal reciba aeronaves de gran porte, dejando la base lista para un potencial crecimiento del flujo turístico y comercial en la región.

"La obra queda para la ciudad, es una intervención importantísima", destacó Sebastián Novara, administrador del aeropuerto, durante la recorrida inaugural. Con estas mejoras, Río Grande busca recuperar y superar el tráfico que tuvo en 2025, año en el que movilizó a 142 mil pasajeros (un 6% más que el periodo anterior), consolidándose como la terminal número 25 con más movimiento en todo el país.

Aeropuerto de Río Grande: tecnología de punta para climas extremos

Volar en Tierra del Fuego implica enfrentar vientos intensos, nieve y heladas persistentes. Por este motivo, el eje central de la renovación fue la seguridad. Se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación, reemplazando 250 luminarias halógenas, lo que eleva al aeropuerto a la Categoría 1 de precisión. Este sistema está respaldado por equipos de energía ininterrumpida (UPS) que garantizan que las ayudas visuales nunca se apaguen, incluso ante cortes de suministro eléctrico.

Para combatir uno de los mayores peligros operativos de la zona, se integró tecnología de vanguardia:

Sensores de hielo en pista: Un sistema que provee información en tiempo real sobre la temperatura del pavimento y la formación de escarcha.

Tecnología MARWIS: Un sistema móvil de monitoreo climático que mide la humedad, el coeficiente de fricción y la presencia de nieve, permitiendo respuestas preventivas mucho más rápidas por parte de los equipos de mantenimiento.

Nueva plataforma de hormigón: Se demolió la estructura anterior para construir una nueva plataforma comercial, ampliando el espacio disponible para que las aeronaves operen con mayor comodidad.

Los pasajeros que utilicen la terminal a partir de esta semana se encontrarán con una experiencia de viaje totalmente refuncionalizada. El sector de preembarque sumó 100 metros cuadrados adicionales, alcanzando un total de 300 metros cuadrados, lo que representa un incremento de capacidad del 50%. Esta ampliación viene acompañada de una renovación estética y funcional que incluye nuevos sectores de seating, más estaciones de carga para dispositivos electrónicos y una señalética moderna.

La oferta de servicios también dio un salto de calidad. Se actualizó la propuesta gastronómica con nuevos restaurantes y se remodeló integralmente el área del parking para optimizar la circulación de vehículos. Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, subrayó que el objetivo fue "dejar la terminal muchísimo mejor de lo que estaba", aprovechando el cierre de pista para realizar trabajos en el interior del edificio que mejoran sustancialmente el confort de los usuarios.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con un vuelo diario de Aerolíneas Argentinas que conecta con Buenos Aires, además de las frecuencias semanales de LADE hacia Ushuaia y Río Gallegos. Con una pista de 2.000 metros de extensión y tecnología de "balizamiento cero segundos", las autoridades confían en que esta nueva infraestructura servirá de base para atraer a más líneas aéreas y fortalecer la conectividad de la isla con el resto del continente y el mundo.