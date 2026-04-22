La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó tres buques en el estrecho de Ormuz y endurece el clima diplomático con EE.UU. en plena tensión regional

La Guardia Revolucionaria iraní llevó adelante una operación naval en el estratégico estrecho de Ormuz que involucró a tres embarcaciones comerciales. El episodio ocurrió en un contexto de alta tensión geopolítica y con impacto directo en el delicado escenario de negociaciones con Estados Unidos.

Según reportes iniciales, uno de los buques portacontenedores resultó con daños tras el ataque, aunque no se registraron heridos. Posteriormente, otras dos naves mercantes quedaron involucradas en la operación marítima.

Sospechas y versiones cruzadas sobre los buques

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó sobre el incidente sin atribuir de inmediato responsabilidades. Sin embargo, distintas fuentes apuntaron rápidamente hacia Irán como posible responsable del operativo.

Medios vinculados a la estructura militar iraní aseguraron que una de las embarcaciones, identificada como Euphoria, fue impactada y quedó detenida cerca de la costa del país.

En paralelo, se difundieron versiones sobre la supuesta captura de otros dos barcos, el MSC Francesca y el Epaminondas, que habrían sido escoltados hacia aguas iraníes tras ser interceptados.

La versión oficial iraní

La agencia iraní Tasnim, citada por Sky News UK, informó que dos embarcaciones identificadas como MSC Francesca y Epaminondas no habrían seguido las indicaciones durante un operativo en el estrecho de Ormuz.

Según esa versión, ambas naves fueron escoltadas por fuerzas iraníes hacia la zona costera del país en el marco de una intervención de la Guardia Revolucionaria en el área marítima.

Tasnim sostuvo, además, que los buques habrían puesto en riesgo la seguridad del tráfico naval al operar sin las autorizaciones correspondientes y con posibles irregularidades en sus sistemas de navegación.

Poco después, la Guardia Revolucionaria asumió la responsabilidad del operativo e informó la interceptación de tres embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, las cuales fueron dirigidas hacia aguas iraníes.

En un comunicado, el cuerpo militar afirmó: "La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a tres barcos infractores. Los barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní".

Justificación y acusaciones cruzadas

Desde Teherán, también se argumentó que las naves habrían operado sin permisos adecuados y con presuntas irregularidades en sus sistemas de navegación, lo que habría puesto en riesgo la seguridad marítima de la zona.

En medio del episodio, el gobierno iraní volvió a condicionar el avance de las conversaciones con Washington. El vocero del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, señaló que el diálogo podría retomarse solo bajo determinadas condiciones.

Bagaei sostuvo que las negociaciones "buscarán materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní al frustrar los objetivos maliciosos de sus enemigos".

Tensión entre Estados Unidos e Irán

En relación con al alto el fuego mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump, desde Irán remarcaron que no fueron responsables del inicio del conflicto.

El portavoz iraní afirmó que "la República Islámica de Irán no fue quien inició esta guerra" y añadió que las medidas adoptadas se enmarcan en una postura de "legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)".