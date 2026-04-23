Coca-Cola lanzó los vasos del Mundial que cambian de color: precio y dónde conseguirlos

La marca de gaseosas lanzó un nuevo producto coleccionable de cara al próximo Mundial y se suma a la iniciativa conjunta con Panini

La espera para el Mundial 2026 comenzó oficialmente en las góndolas argentinas. Aunque falten casi dos meses para que la pelota ruede en Estados Unidos, México y Canadá, la pasión local ya encontró su primer gran objeto de deseo: la nueva colección de vasos de Coca-Cola. Esta edición limitada no es una más dentro del historial de la marca, sino que captó la atención de los coleccionistas por su tecnología termosensible, que permite que el diseño cambie de color cuando entra en contacto con bebidas frías.

Este tipo de lanzamientos suelen marcar el pulso del clima mundialista en Argentina, transformando acciones de marketing en verdaderos fenómenos culturales que agotan stock en cuestión de días. En esta oportunidad, la propuesta combina la nostalgia de los clásicos vasos futboleros con una innovación visual que ya se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram, donde los usuarios muestran el "efecto mágico" al servir la gaseosa con hielo.

Para los fanáticos que buscan completar la colección o simplemente renovar su vajilla con un toque de la Selección Argentina, la marca diseñó una mecánica de acceso directa en puntos de venta estratégicos. Ante la alta demanda registrada en las primeras horas del lanzamiento, es fundamental conocer los detalles de la promoción, los precios vigentes y cuáles son los envases que participan para no quedarse con las manos vacías en esta primera etapa de la fiebre mundialista.

Cómo conseguir los vasos del Mundial y cuál es su precio en Argentina

La mecánica para obtener estos ejemplares es sumamente sencilla, pero requiere prestar atención a las variantes que participan de la promoción. Para acceder a un vaso coleccionable, los consumidores deben adquirir tres botellas de Coca-Cola en sus presentaciones de 500ml o 600ml. Es importante destacar que la oferta incluye tanto la versión Sabor Original como las opciones Sin Azúcar y Light, permitiendo que todos los usuarios puedan participar independientemente de su preferencia.

Una vez realizada la compra de las tres unidades, se debe abonar un adicional de $5.000 para retirar el vaso en el acto. Este precio se mantiene como uno de los más competitivos del mercado de artículos coleccionables, especialmente considerando la característica termosensible de la pieza. La promoción está vigente en una amplia red de comercios adheridos, aunque los puntos de mayor rotación y donde se confirmó stock permanente son las estaciones de servicio YPF Full y las principales cadenas de kioscos del país.

El fenómeno de los vasos termosensibles y las promos adicionales

La característica estrella de esta edición es su capacidad de reacción térmica. Al verter líquido a baja temperatura, el diseño del vaso se transforma, revelando colores y detalles vinculados a la iconografía del Mundial 2026.

Además de los vasos, la marca lanzó de forma paralela otras acciones para los fanáticos del fútbol. Entre ellas destaca la alianza con Panini para el canje de figuritas: presentando dos tapitas plate