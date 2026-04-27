La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente y su equipo

El sospechoso de haber irrumpido en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, Cole Allen Tomas, será formalmente acusado este lunes por el ataque a tiros que aparentemente tenía como objetivo matar a Donald Trump y a altos funcionarios.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.

Trump reveló por qué demoró su evacuación en medio del ataque

El mundo entero observó con asombro los videos capturados anoche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia tras escucharse entre cinco y ocho detonaciones. Sin embargo, lo que llamó la atención de los expertos en seguridad fue la demora de casi 20 segundos del Servicio Secreto para retirar al mandatario del escenario, una eternidad en términos de protección ejecutiva. Hoy, el propio Trump rompió el silencio y admitió que él mismo fue el responsable de esa lentitud.

"Fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil", confesó el presidente en sus primeras apariciones públicas tras la agresión sufrida en el hotel Washington Hilton. Según relató al programa "60 minutos", en medio del caos inicial y las órdenes de sus guardaespaldas, su primera reacción fue de curiosidad antes que de resguardo. "Un momento, esperen, déjenme ver, esperen", les dijo a los agentes mientras la seguridad ya había retirado de forma inmediata al vicepresidente JD Vance.

Trump indicó que tardó unos segundos en comprender que "tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal". Fue en ese instante cuando comenzó a seguir las instrucciones de su custodia, a quienes calificó como "gente increíble", aunque reconoció que su insistencia inicial hizo que el equipo "actuara un poco más despacio" de lo que dicta el protocolo de emergencia.

El caos en el Washington Hilton y el testimonio de los presentes

El ataque ocurrió cuando la velada apenas comenzaba. Las detonaciones provocaron que cientos de periodistas, celebridades y funcionarios se arrojaran bajo las mesas. Erin Thiellman, una veterana militar presente en el lugar, relató haber visto a un hombre caer justo detrás de ella tras escuchar tres disparos. Según su testimonio, el atacante portaba un rifle y dos cargadores, una imagen que quedó grabada en medio del pánico generalizado.

Pese a que las imágenes virales muestran a un Trump trastabillando y casi cayendo al suelo mientras era empujado por los agentes para abandonar el estrado, el presidente dio una versión diferente: aseguró que salió "caminando y bastante erguido", aunque admitió que terminó tirándose al suelo junto a la primera dama, Melania Trump, ante el pedido desesperado del Servicio Secreto para evitar posibles impactos.