Detrás de cada pinta, hay una cadena productiva que genera miles de empleos y un mercado que se adapta a los nuevos hábitos de consumo

Cada primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una fecha que nació en Estados Unidos y hoy se conmemora en más de 80 países. En Argentina, donde el consumo per cápita ronda los 43 litros anuales, la bebida ocupa un lugar central en reuniones con amigos, asados, partidos de fútbol y celebraciones.

Además de su fuerte presencia en la vida social, la cerveza representa una actividad económica de gran relevancia para el país, con una cadena productiva que involucra a miles de productores, comercios y trabajadores.

Los 11 datos que muestran el peso de la cerveza en Argentina

1. Una bebida asociada al encuentro

En un contexto cada vez más digital, la cerveza continúa siendo una de las bebidas más elegidas para compartir momentos presenciales. Está presente en reuniones familiares, encuentros con amigos, recitales, eventos deportivos y celebraciones.

2. Un motor para la agroindustria

La industria cervecera también tiene un fuerte impacto económico. En el caso de Cervecería y Maltería Quilmes, la compañía trabaja con 1.200 productores agropecuarios, abastece a 250.000 comercios entre bares, restaurantes, almacenes y autoservicios, y genera alrededor de 90.000 puestos de trabajo dentro de su cadena de valor.

3. Talento argentino que llega al mundo

Durante 2025, la empresa exportó por 370 millones de dólares. Además, una de cada cuatro cervezas que comercializa en el mundo se elabora con cebada producida en la provincia de Buenos Aires, reflejando el peso de la producción nacional en el negocio global.

4. Producción local y competitividad

El mercado argentino combina marcas internacionales con etiquetas nacionales elaboradas localmente. La producción en el país permite abastecer la demanda interna con productos frescos y competitivos.

En Argentina, el consumo de cerveza per cápita ronda los 43 litros anuales.

5. Impacto económico y social

Los bares y restaurantes cumplen un doble rol: son espacios de encuentro y también generan actividad económica. Según un estudio global elaborado por Oxford Economics, el 77% de las personas considera que los bares favorecen la conexión entre las personas.

6. Elaboración con ingredientes naturales

La cerveza se produce a partir de cebada, lúpulo, levadura y agua, ingredientes provenientes de distintas regiones del país. Las recetas son desarrolladas por maestros cerveceros y adaptadas a cada estilo.

7. Frescura y controles de calidad

La elaboración local permite que la cerveza llegue más fresca al consumidor. Durante el proceso productivo se realizan más de 1.000 controles de calidad, desde la elaboración hasta el producto final.

8. Más opciones para distintos consumidores

El crecimiento de nuevas preferencias impulsó la incorporación de cervezas sin alcohol, bajas en calorías y libres de gluten. Entre las alternativas disponibles se encuentran Quilmes 0.0, Stella Artois Sin Alcohol, Corona Cero, Michelob Ultra Sin Gluten y Stella Artois Pure Gold.

9. Una bebida vinculada al consumo moderado

Por su graduación alcohólica natural, que generalmente oscila entre 3% y 6%, la cerveza suele asociarse a un consumo moderado. Además, el 85% de quienes consumen cerveza sin alcohol también toman cerveza tradicional, alternando según la ocasión.

10. Crecimiento de las cervezas sin alcohol

La categoría 0.0 atraviesa una fuerte expansión. Desde enero de 2024, el volumen de estas cervezas se triplicó en Argentina y seis de cada diez consumidores ya las probaron. Entre quienes las eligen, el principal motivo (40%) es moderar el consumo de alcohol.

11. Una bebida elegida para relajarse

La cerveza representa el 17,3% de las ocasiones de relax entre los consumidores y suele ser la opción preferida frente a otras bebidas alcohólicas cuando el objetivo es descansar, compartir o disfrutar un momento de distensión.

Tres claves para servir correctamente una cerveza

Más allá de la elección del estilo, la forma de servirla también influye en la experiencia.

La espuma es fundamental. Lo ideal es servirla con aproximadamente dos dedos de espuma, ya que protege los aromas, evita la oxidación y conserva el gas natural.

Lo ideal es servirla con aproximadamente dos dedos de espuma, ya que protege los aromas, evita la oxidación y conserva el gas natural. El vaso marca la diferencia. Servir la cerveza en un vaso o copa permite apreciar mejor su color, aroma y sabor, además de liberar parte del gas para reducir la sensación de pesadez.

Servir la cerveza en un vaso o copa permite apreciar mejor su color, aroma y sabor, además de liberar parte del gas para reducir la sensación de pesadez. Existe un maridaje para cada plato. Gracias a la variedad de estilos, la cerveza puede acompañar desde ensaladas y pastas hasta carnes a la parrilla, guisos especiados e incluso postres elaborados con chocolate.

En un mercado que combina tradición con innovación, la cerveza continúa consolidándose como una de las bebidas más representativas del consumo argentino, tanto por su peso cultural como por su aporte a la producción, el empleo y la economía nacional.