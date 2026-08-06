La UEFA ratificó su postura contra Gianni Infantino y mantiene abierta la posibilidad de no participar en competencias organizadas por FIFA

La interna dentro de la FIFA sumó un nuevo capítulo luego del retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) impulsado por Gianni Infantino, una iniciativa que generó cuestionamientos dentro del fútbol internacional a pocos meses de las elecciones presidenciales del organismo.

La controversia también quedó vinculada a versiones sobre una posible negociación para otorgarle a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo político para el actual presidente de la FIFA.

Desde la entidad con sede en Suiza rechazaron esas acusaciones, aunque el episodio profundizó la tensión con sectores opositores, especialmente con la UEFA, que cuestionó la gestión de Infantino y mantuvo su postura crítica frente al organismo.

La FIFA buscó cerrar la polémica, pero la UEFA respondió con dureza

Luego de la caída del proyecto, la FIFA difundió un mensaje en el que reconoció errores, aunque también advirtió que tomaría medidas frente a quienes cuestionen la gestión de la institución.

"Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación", señalaron desde el organismo tras una reunión realizada en Rabat, Marruecos.

La respuesta de la UEFA no tardó en llegar. La confederación europea confirmó que mantiene vigente la advertencia de no participar en competiciones de FIFA si no se cumplen determinadas condiciones.

"Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de este tipo para desfigurar el fútbol. Estas condiciones no se han cumplido".

Y continuó: "Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene. El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada", expresó la organización europea en un comunicado difundido por Sky Sports y otras agencias.

Qué hay detrás del conflicto entre FIFA y UEFA

La disputa comenzó luego de que Infantino impulsara un plan para modificar el modelo comercial de algunas competencias internacionales, con la posibilidad de sumar participación privada en determinados negocios vinculados a los Mundiales.

El jueves 30 de julio, antes de que la iniciativa fuera retirada tras las objeciones recibidas, especialmente desde la Conmebol, la UEFA había anunciado que sus selecciones podrían ausentarse de torneos organizados por la FIFA mientras el proyecto continuara vigente.

Aunque la propuesta finalmente quedó descartada, las 55 federaciones que integran la UEFA comunicaron que la advertencia sobre una posible ausencia en futuras competencias internacionales sigue en pie.

El primer desafío podría llegar con el Mundial Sub 20 femenino

Uno de los primeros escenarios donde podría medirse el alcance del conflicto es la Copa del Mundo Sub 20 femenina, que tendrá lugar en Polonia, país integrante de la UEFA.

El torneo comenzará el sábado 5 de septiembre en el Arena Katowice, con el partido inaugural entre la selección local y Argentina por el Grupo A.

Además del conjunto polaco, Europa cuenta con otros equipos clasificados para la competencia, entre ellos España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal.

A menos de un mes del inicio del certamen, todavía no está claro qué ocurrirá con esas selecciones y con la propia organización polaca si la postura de la UEFA continúa vigente y la disputa con la FIFA no encuentra una solución.