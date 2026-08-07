Devyn Dalton, especialista canadiense de riesgo, participó en la batalla contra los lestrigones y sorprendió por su trabajo detrás de cámaras

La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, no solo llamó la atención por su reparto encabezado por grandes figuras de Hollywood, sino también por el nivel de exigencia de sus escenas de acción. Uno de los detalles que más sorprendió surgió cuando Matt Damon contó que su doble de riesgo durante una de las secuencias más exigentes del film fue una mujer de apenas 1,37 metros de altura.

Quién es la actriz de 1,37 metros que reemplazó a Matt Damon en las escenas más difíciles de La Odisea

La encargada de realizar varias de las tomas físicas del actor fue Devyn Dalton, una especialista canadiense con una extensa trayectoria en cine y televisión. Su participación resultó clave para una escena que utilizó recursos de perspectiva y efectos visuales para enfrentar a personajes de tamaños muy diferentes.

Durante una entrevista en el podcast "Happy Sad Confused", Damon explicó que la filmación de la batalla contra los lestrigones demandó un trabajo especial por parte del equipo de dobles. La producción necesitaba generar una diferencia visual entre los personajes sin recurrir únicamente a efectos digitales.

El actor relató que en el rodaje participaron especialistas con alturas muy variadas, desde personas de más de dos metros hasta otras de menos de un metro y medio. En ese contexto, destacó el trabajo de Dalton, quien realizó varias maniobras representándolo en pantalla.

"Tenía los brazos más impresionantes que vi en mi vida", comentó entre risas.

Damon también recordó que decidió acercarse a ella durante una pausa de la filmación para agradecerle personalmente por su desempeño. Según explicó, aunque algunas escenas muestran sus propios movimientos, varias tomas de combate fueron realizadas por la especialista canadiense.

El perfil de Devyn Dalton, la especialista que llegó a Hollywood antes de trabajar con Nolan

Nacida en Vancouver, Canadá, Devyn Dalton tiene 34 años y mide 1,37 metros. Desde hace más de una década se dedica al mundo audiovisual como actriz y doble de riesgo, participando en producciones de alto presupuesto.

Su carrera estuvo marcada por trabajos que combinaron actuación, acrobacias y escenas físicas complejas. Esa experiencia la llevó a convertirse en una profesional requerida para proyectos de acción, ciencia ficción y grandes producciones internacionales.

En 2026 incorporó a su trayectoria la participación en La Odisea, donde fue parte del equipo de especialistas durante el enfrentamiento con los lestrigones, una de las secuencias más elaboradas de la película, filmada en Escocia.

Las películas en las que participó

Antes de llegar a la producción de Nolan, Dalton ya había trabajado en diferentes proyectos reconocidos de Hollywood. Entre ellos se encuentran:

Thunderbolts * (The New Avengers).

* (The New Avengers). Weapons (La hora de la desaparición).

(La hora de la desaparición). The Adam Project (El proyecto Adam).

(El proyecto Adam). Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: (R)evolución).

(El planeta de los simios: (R)evolución). The Electric State (Estado eléctrico).

(Estado eléctrico). Scary Movie 6.

La serie School Spirits.

Su experiencia en este tipo de producciones la convirtió en una pieza importante detrás de escenas, donde los especialistas cumplen un rol fundamental para lograr secuencias que los actores principales no siempre pueden ejecutar.

El recuerdo de Devyn Dalton tras trabajar con Nolan

Después de terminar el rodaje, Dalton compartió imágenes de la filmación en sus redes sociales y recordó su experiencia junto al equipo de Christopher Nolan en las Tierras Altas de Escocia.

La especialista definió su participación en la batalla de los lestrigones como "una aventura increíble" y destacó el trabajo coordinado entre actores, dobles de riesgo y técnicos para construir una de las escenas más impactantes de La Odisea.

Su historia se convirtió en uno de los datos curiosos detrás de la película: una producción protagonizada por estrellas internacionales que también depende del trabajo de profesionales menos conocidos, pero esenciales para llevar las escenas más complejas a la pantalla.

De la leyenda griega al cine: por qué Nolan eligió adaptar La Odisea

La película de Christopher Nolan toma como punto de partida uno de los relatos más influyentes de la literatura occidental: La Odisea, atribuida al poeta griego Homero. La historia narra el largo regreso de Odiseo (Ulises) hacia su hogar en Ítaca después de la guerra de Troya, un viaje marcado por criaturas mitológicas, desafíos sobrenaturales y conflictos humanos.

A lo largo de más de 2.000 años, la obra se convirtió en una referencia permanente para la cultura occidental y fue adaptada en distintas ocasiones para el cine, la televisión y otras expresiones artísticas. Sin embargo, la versión de Nolan apuesta por una escala cinematográfica inédita, con grandes escenarios reales y un fuerte despliegue técnico.

Uno de los episodios centrales de la película es el enfrentamiento con los lestrigones, los gigantes que aparecen en el relato original de Homero. Para representar ese choque entre personajes de dimensiones diferentes, el equipo de producción recurrió a una combinación de interpretación, especialistas de riesgo y técnicas visuales que permitieran conservar una sensación de realismo.

La búsqueda de Nolan por utilizar efectos prácticos en lugar de depender exclusivamente de imágenes digitales también explica la importancia que tuvieron los dobles de acción durante el rodaje. En ese contexto, el trabajo de Devyn Dalton fue una pieza clave para construir una de las escenas más complejas de la película.