La modificación afecta a quienes usan tren y subte en un mismo recorrido. El beneficio dejó de aplicarse según el orden de combinación

La tarjeta SUBE modificó uno de los beneficios más utilizados por los pasajeros que necesitan combinar distintos medios de transporte. Desde el 1° de agosto, quienes realizan un trayecto en tren y luego continúan en subte dejaron de acceder a la reducción del 50% que se aplicaba sobre el segundo viaje.

La medida impacta en usuarios que utilizan más de un servicio para completar sus recorridos diarios y altera el funcionamiento del sistema de descuentos que hasta ahora se activaba automáticamente al combinar transportes dentro del período establecido.

El cambio comenzó a implementarse junto con la nueva actualización tarifaria del subterráneo porteño y modificó la manera en que se aplican los beneficios según el orden en el que se utilizan los distintos medios.

Cómo funciona ahora la combinación de la SUBE entre tren, subte y colectivo

Desde la modificación, no todas las combinaciones reciben el mismo tratamiento. La diferencia está marcada por cuál es el primer transporte utilizado durante el recorrido.

Los pasajeros que comienzan el viaje en una formación ferroviaria y luego ingresan al subte deben pagar el valor completo del pasaje del subterráneo. En ese caso, la segunda parte del trayecto deja de contar con la rebaja que existía anteriormente.

Por el contrario, cuando el recorrido se inicia en el subte y después continúa en tren o colectivo, el sistema mantiene la aplicación del descuento correspondiente para el siguiente tramo.

El esquema actual queda de esta forma:

Tren seguido de subte : el boleto del subterráneo se cobra sin descuento.

: el boleto del subterráneo se cobra sin descuento. Subte seguido de tren o colectivo: continúa vigente la bonificación para el transporte posterior.

La modificación alcanza a quienes realizan combinaciones dentro del período de dos horas desde la primera validación de la tarjeta, una de las condiciones que hasta ahora permitía acceder al beneficio.

El cambio que comenzó junto con el aumento del boleto del subte

La nueva modalidad empezó a regir el mismo día en que entró en vigencia la actualización del valor del pasaje de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde agosto, el boleto pasó a costar $1.684, mientras que el esquema oficial prevé nuevas subas mensuales calculadas a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional del 2%.

La combinación de la actualización tarifaria y la eliminación de este descuento representa un mayor gasto para quienes utilizan diariamente diferentes medios de transporte para llegar a sus destinos.

Menos beneficios para quienes combinan varios transportes

El cambio en la combinación entre tren y subte se suma a otras modificaciones aplicadas sobre el sistema de beneficios de la tarjeta SUBE.

Meses atrás, también se eliminó la reducción tarifaria para los colectivos de jurisdicción bonaerense cuando eran utilizados como segundo medio de transporte dentro de una combinación.

De esta manera, los pasajeros que dependen de más de un servicio para trasladarse cuentan actualmente con menos descuentos disponibles para reducir el costo de sus viajes habituales.

Para muchos trabajadores y estudiantes que utilizan recorridos combinados todos los días, estas modificaciones implican una mayor incidencia del transporte dentro del presupuesto mensual.

El descuento del 55% de la SUBE que todavía pueden pedir algunos usuarios

Mientras algunos pasajeros pierden beneficios en las combinaciones de transporte, existe otro esquema de ahorro que continúa vigente para determinados grupos: la Tarifa Social Federal SUBE, que permite pagar hasta un 55% menos en colectivos y trenes para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y otros sectores incluidos dentro del programa. Para acceder, la tarjeta debe estar registrada y el usuario debe completar la activación correspondiente mediante los canales oficiales.

El trámite puede realizarse de manera digital: primero se obtiene el PIN SUBE desde Mi ANSES, luego se vincula la tarjeta y finalmente se activa el descuento en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación con tecnología NFC.