Mediciones privadas anticipan un aumento del próximo IPC que difundirá el INDEC, dificultando los planes oficiales de mantener la desaceleración de precios

Analistas anticipan una inflación de julio en 2,1%, superando el 1,9% de junio y marcando un freno a la baja.

Antes de la publicación del dato oficial del INDEC sobre la inflación registrada en julio, que se dará a conocer el próximo jueves 13 de agosto, distintos analistas privados comenzaron a anticiparse y a realizar sus proyecciones respecto a las cifras del mes pasado, advirtiendo cierta preocupación debido a que arrojaron valores más elevados que los previos. Por lo tanto, el desafío para el Gobierno radica en superar el amesetamiento y la reticencia a la baja de los precios de la economía.

Por lo pronto, el último número oficial correspondió a un índice de precios al consumidor (IPC) de 1,9% en junio, la cifra mensual más baja del año, pero los pronósticos de julio y agosto marcan un leve freno en la tendencia descendente.

De acuerdo con lo que anticipan algunos economistas privados, la inflación de julio pasado se ubicó en torno al 2,1% mensual, alrededor de 0,2 puntos porcentuales por encima del mes previo.

Estos datos coinciden con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que acaba de publicar el Banco Central, y que es la encuesta que realiza entre 45 economistas, en el que prevé que en julio se registró 2% de inflación, el mismo valor que había sido previsto para ese mes en el REM anterior.

Por ejemplo, estas cifras arrojan las primeras mediciones de EcoGo. Al respecto, el economista y director de esta consultora, Sebastián Menescaldi, indica a iProfesional: "En principio, en julio nos dio 2,1%, con un incremento fuerte registrado en Buenos Aires", afirma.

En ello coincide la Fundación Libertad y Progreso, donde el IPC del mes pasado también les arrojó 2,1%. De este modo, con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 19,3%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,8%, "mostrando un valor casi idéntico al del mes pasado".

En tanto, el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T, de los economistas Camilo Tiscornia y María Castiglioni Cotter, presentó para la región Gran Buenos Aires un incremento mensual de 1,9%, coincidiendo con el dato de junio y siendo el menor registrado desde agosto del año pasado. Con este dato, la variación de doce meses del IPC nacional del Indec arrojaría 33,5%, la misma cifra que en junio.

Por qué subió la inflación en julio: vacaciones de invierno y alimentos

En cuanto a los motivos que explican la tendencia más alta de la inflación del mes pasado respecto a junio, para los analistas las explicaciones se sustentan en la confluencia de diversas causas estacionales durante julio, las cuales hicieron que los precios se incrementaran a un mayor nivel.

"En la dinámica del mes pasado, la inflación núcleo y el componente estacional fueron algo mayores que en junio, mientras que los productos regulados se moderaron. Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de Fútbol, que impactó especialmente en los pasajes de avión." Esto explicó la dinámica del componente estacional, resumen desde C&T.

En tanto, desde Fundación Libertad y Progreso indican que el 2,1% estuvo liderado por dos rubros principales:

"En primer lugar, tuvimos la incidencia de los alimentos, que subieron 2,9% mensual y aportaron 0,7 puntos porcentuales al índice general. Este fue el mayor cambio respecto del índice de inflación del mes pasado, cuando el mismo rubro había subido solo 1,4% y aportado 0,3 puntos porcentuales"

y aportaron 0,7 puntos porcentuales al índice general. Este fue el mayor cambio respecto del índice de inflación del mes pasado, cuando el mismo rubro había subido solo 1,4% y aportado 0,3 puntos porcentuales" "Desde nuestra perspectiva, la aceleración del rubro se debió, principalmente, a la escalada del dólar mayorista, que subió alrededor de un 6% entre mayo y julio. Dado que los efectos de pass-through se materializan más rápidamente en los bienes transables, observamos este efecto sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas"

La segunda mayor tracción sobre los precios del mes pasado provino del lado de los servicios y el costo de la vivienda, con un rubro que subió 3,3% y aportó 0,4 puntos porcentuales a la cifra final de inflación.

"Según nuestro índice, el agua, el gas y la electricidad se apreciaron en términos reales, subiendo 3%, 2,8% y 2,4%, respectivamente. Esta política forma parte de la corrección de precios relativos que se está llevando a cabo desde el Gobierno, en conjunto con la quita de subsidios. Seguir este rubro de cerca es muy importante, ya que impacta fuertemente sobre el ingreso disponible y puede ser uno de los principales causantes de la caída del consumo en los demás sectores", advierten en la Fundación Libertad y Progreso.

Por otro lado, destacan que se observaron aumentos del 2,5% y 2% en Recreación y Cultura y en Restaurantes y Hoteles, impulsados estacionalmente por el incremento de la demanda debido a las vacaciones de invierno.

Desde C&T agregan: "El resto de los rubros se movió en torno al 1,4%, con un comportamiento similar al de junio. La excepción fue indumentaria, que bajó por el comienzo de las liquidaciones".

Qué esperan los economistas para agosto y el resto del año

Al respecto, Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, detalla: "Nuestra estimación preliminar con precios hasta la cuarta semana nos da una inflación del 2,1% para este mes. El rebote transitorio que le atribuimos a julio se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, el aumento estacional de la demanda en los bienes relacionados con las vacaciones de invierno, que impactan mayormente en los artículos dentro del rubro de Recreación y Cultura".

Por otro lado, completa que el segundo factor es una "mayor incidencia de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, motivada por la depreciación del 6% que vimos en el tipo de cambio mayorista desde mayo hasta hoy. De cara al segundo semestre, creemos que los precios van a retomar nuevamente el sendero de desinflación que venían transitando, asentándose por debajo de una variación del 2% intermensual".

Respecto a la inflación prevista para el corriente mes de agosto, los economistas consideran que puede ser inferior a la de julio y ubicarse por debajo del 2%, aunque no tan alejada de ese nivel.

"Entiendo que en agosto debería bajar la inflación, ya que no hay factores que presionen al alza. Debe haber algo que incide para que se mantenga en el marco actual, como nafta, salud, transporte y colegios, que subieron fuerte en Buenos Aires. Y hay que ver si empieza a haber algún traslado al dólar. Por ahora no lo veo, con lo cual debería estar por debajo del 2% en el corriente mes", resume Menescaldi.

tal vez acercarse más al 1,5% hacia fin de año".

Desde Libertad y Progreso se suman a dicha postura: "Pronosticamos la continuación del sendero de desinflación para lo que queda del segundo semestre, con la variación del IPC asentándose firmemente por debajo del 2% mensual".

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que acaba de publicar el Banco Central, para agosto se espera una inflación de 1,8%, misma cifra estimada para septiembre que viene.

Y para todo el 2026, se prevé un índice de precios al consumidor de 29,8%, apenas 0,2 puntos porcentuales menos respecto a lo previsto por el informe difundido el mes pasado.

Por el lado del tipo de cambio, por el momento el panorama sugiere que el Banco Central lo mantendrá estable para no generar más ruidos en el mercado. "Creemos que el Gobierno tiene herramientas y, además, la convicción de mantenerlo nominalmente en niveles de alrededor de $1.500. Entonces, para los próximos cuatro meses, consideramos que en esa línea terminará en alrededor de $1.600, porque se prioriza fuertemente el proceso desinflacionario", donde se cree que la nominalidad del valor del dólar tiene referencia directa en los precios.

Así lo finaliza Alfredo Romano, economista y director de Romano Group, quien proyecta un valor de $1.601 para fin de año en el relevamiento de FocusEconomics.