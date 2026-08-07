Los 10 electrodomésticos que disparan la boleta de luz y cómo recortar el gasto a la mitad

Cada vez que llega la factura de electricidad a los hogares se encienden las alarmas en cuanto al nivel de consumo. Lo que hay que saber para pagar menos

El impacto de los servicios públicos en el presupuesto familiar volvió a poner a la boleta de luz en el centro de las conversaciones de la clase media. En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA), las facturas llegan cada vez más "picantes" como resultado del reordenamiento de subsidios, la actualización periódica de los cuadros tarifarios y el peso de los impuestos provinciales y municipales.

Para miles de usuarios del Área Metropolitana, la boleta dejó de ser un gasto residual y se convirtió en un renglón de peso que exige una revisión fina de los hábitos de consumo dentro de la vivienda.

A la hora de hacer números concretos, es clave entender el valor real del suministro resulta clave. En CABA y el Conurbano, si bien el precio del kilovatio hora (kWh) variable puro se ubica —según el nivel de subsidio (N1, N2 o N3)— en rangos que van desde los $23 hasta superar los $75 para los consumos sin bonificación, el costo final efectivo por kWh instalado en la boleta es sensiblemente mayor.

Al sumar la incidencia proporcional de los cargos fijos y la carga impositiva (IVA, tasas municipales y contribuciones provinciales), un hogar de ingresos altos (N1) o de consumo elevado paga un precio final estimado de entre $110 y $140 por kWh consumido. En los segmentos con subsidio parcial, el valor final ponderado roza los $60 a $85 por kWh para el bloque base, pero se dispara rápidamente al precio pleno apenas se traspasa el tope mensual.

Tanto Edenor como Edesur coinciden en un diagnóstico claro: la mayoría de los usuarios desconoce qué electrodomésticos generan los picos de consumo y cómo pequeños hábitos diarios pueden marcar diferencias sustanciales al final del mes.

Los "pesados" del hogar: los artefactos que más electricidad demandan

Al analizar las tablas técnicas de consumo de electricidad elaboradas por las distribuidoras eléctricas del AMBA, queda en evidencia que los equipos dedicados a generar calor o frío extremo son los responsables del mayor caudal de kilovatios hora.

1. Climatización: el verdadero dolor de cabeza

Caloventor: Es, proporcionalmente a su tamaño, uno de los artefactos más voraces de la casa. Un modelo estándar de 2.000 vatios (W) consume 2 kWh por cada hora de uso. Encendido apenas cuatro horas al día durante el mes, aporta 240 kWh a la factura.

Acondicionado tradicional (2.200 frigorías - Frío/Calor): Un equipo con tecnología ON/OFF consume un promedio de 1,01 kWh por hora.

Aire acondicionado Inverter: A diferencia del tradicional, regula la velocidad del compresor sin apagarlo continuamente, logrando un consumo promedio de 0,60 kWh por hora, lo que representa un ahorro de entre el 40% y el 50%.

Estufa halógena o radiador eléctrico: Oscilan entre 1,2 kWh y 1,9 kWh por hora, posicionándose como alternativas costosas si se utilizan de forma prolongada.

2. Agua caliente y cocina

Termotanque eléctrico: Es uno de los equipos que más impacto silencioso genera. Un termotanque de 80 litros encendido permanentemente consume unos 2,5 a 3 kWh diarios solo para mantener la temperatura del agua, lo que se traduce en 90 a 110 kWh mensuales.

Anafes y hornos eléctricos: Un horno eléctrico mediano demanda unos 1,5 kWh por hora, mientras que una sola hornalla de un anafe eléctrico ronda los 1,2 kWh por hora.

Pava eléctrica: Aunque se utiliza por períodos breves (unos 3 a 5 minutos por hervor), sus 2.000 W de potencia implican unos 0,06 kWh por cada uso. En hogares donde se hierve agua constantemente, el acumulado mensual resulta significativo.

3. Refrigeración y lavado

Heladera con freezer (uso continuo 24/7): Un modelo convencional con eficiencia energética B o C consume un promedio de 38 a 45 kWh mensuales. Un modelo con tecnología Inverter y clasificación A+++ reduce esa cifra a 18 o 22 kWh mensuales.

Un modelo con tecnología Inverter y clasificación A+++ reduce esa cifra a 18 o 22 kWh mensuales. Lavarropas automático: Si se utiliza con agua fría, consume apenas 0,18 kWh por ciclo de lavado. Sin embargo, si se activa el programa de lavado con agua caliente (a 60 °C), el consumo se dispara hasta los 1,2 a 1,5 kWh por ciclo, ya que la resistencia interna debe calentar decenas de litros de agua.

La radiografía del consumo promedio

Caloventor de| 2.000 W: 240 kWh (4 hs/día)

Termotanque eléctrico (80L) 1,500 W: 100 kWh (mantenimiento continuo)

Aire acondicionado (2200 frig. ON/OFF) 1.015 W: 121 kWh (4 hs/día)

Aire acondicionado Inverter (2200 frig.) 600 W: 72 kWh (4 hs/día)

Horno eléctrico 1.500 W; 18 kWh (3 hs/semana)

Heladera con freezer (Clásica) 180 W: 40 kWh (24 hs/día)

Heladera Inverter (A+++) 90 W: 20 kWh (24 hs/día)

Lavarropas (Agua fría) 500 W: 3,6 kWh (20 lavados/mes)

Lavarropas (Agua caliente 60°C) 2.000 W 1,30 kWh/ciclo: 26 kWh (20 lavados/mes)

Televisor LED (43") | 80 W: 9,6 kWh (4 hs/día)

"Consumo vampiro": el enemigo invisible de la factura

Ingenieros y especialistas en eficiencia energética advierten sobre un fenómeno que suele pasar desapercibido: el modo Standby o consumo fantasma. Televisores, decodificadores de cable, consolas de videojuegos, microondas con reloj encendido y cargadores de celular conectados sin uso continúan demandando energía eléctrica las 24 horas del día.

De acuerdo con estimaciones del sector, el consumo vampiro representa entre el 8% y el 15% del total de la factura de un hogar urbano. Desconectar los equipos que no se utilizan o agruparlos en zapatillas con interruptor para apagarlos por completo por la noche permite ahorrar el equivalente a un mes entero de consumo de un electrodoméstico mediano.

Qué recomiendan los especialistas para optimizar el gasto

Reducir el valor del comprobante de luz no requiere renunciar al confort, sino adoptar criterios de eficiencia técnica y hábitos de consumo inteligentes. Así por ejemplo, desde las fábricas, importadores y negocios del ramo, recomiendan:

1. El estándar de la climatización: La recomendación central de los técnicos fija la temperatura del aire acondicionado en 24 °C durante el verano y en 20 °C durante el invierno. Cada grado que se baja en verano o se sube en invierno incrementa el consumo eléctrico entre un 7% y un 10%. Asimismo, resulta fundamental limpiar los filtros de aire al menos una vez al mes para evitar forzar el compresor.

2. Etiquetado de eficiencia energética: Al momento de renovar un electrodoméstico, la etiqueta de eficiencia es determinante. Un equipo Clase A+++ consume hasta un 55% menos que un equipo equivalente de Clase B o C. Con los valores actuales del kWh, la amortización de la tecnología Inverter es cada vez más rápida.

3. Uso racional del agua caliente y lavado: La plancha requiere una importante cantidad de energía para alcanzar su temperatura. Es más eficiente planchar toda la ropa junta de una vez.

En cuanto al lavarropas, recomiendan cargas completas y agua fría: Utilizar el lavarropas a máxima capacidad y en programas de agua fría reduce más del 80% del consumo por ciclo.

Finalmente, en el caso del termotanque, se recomienda colocarlo en un lugar resguardado o instalarle una funda térmica evita pérdidas rápidas de calor y reduce el encendido recurrente de la resistencia.