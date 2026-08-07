Nicolás Paladini se alejó de la empresa familiar, fue reconocido por la NASA y ahora impulsa un observatorio para astrofotógrafos en California

Mientras muchos lo conocieron durante años como uno de los herederos de Paladini, una de las compañías de alimentos más importantes de la Argentina, Nicolás Paladini hoy transita un camino completamente diferente.

Alejado del negocio familiar tras vender su participación accionaria, el empresario encontró en la astrofotografía una pasión que terminó transformándose en un emprendimiento internacional y que incluso le permitió recibir un reconocimiento de la NASA.

Su historia volvió a captar la atención luego de que se conociera la apertura de Death Valley Observatories, un observatorio ubicado en el desierto de Mojave, en California, diseñado para que aficionados y profesionales de todo el mundo puedan operar telescopios de forma remota bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta.

Cómo pasó del negocio familiar a fotografiar el universo

Durante gran parte de su vida profesional, Nicolás Paladini estuvo vinculado a la empresa fundada por su familia, una de las principales productoras de alimentos derivados del cerdo del país. Sin embargo, años atrás decidió vender su participación y comenzar una nueva etapa, lejos de la actividad empresarial que lo había acompañado desde joven.

El cambio definitivo llegó durante la pandemia. Con más tiempo disponible y una rutina completamente distinta, retomó la curiosidad de observar el cielo. Lo que comenzó con la compra de un telescopio para instalar en la terraza de su casa pronto se convirtió en una actividad mucho más profunda.

Comenzó leyendo libros especializados, investigando sobre astronomía, aprendiendo técnicas de captura de imágenes y adquiriendo su primer telescopio. Incluso armó un pequeño espacio de observación en la terraza de la casa que comparte con Rocío Guirao Díaz, donde cada noche despejada se transformó en una oportunidad para perfeccionar una disciplina completamente nueva para él.

Con el paso de los meses, aquella afición dejó de ser un simple hobby para transformarse en una verdadera profesión.

El reconocimiento de la NASA que marcó un antes y un después

Apenas unos meses después de comenzar a fotografiar el cielo profundo, Paladini recibió una noticia inesperada.

Una imagen capturada por él de la Nebulosa del Águila (Messier 16) fue seleccionada por la NASA como Astronomy Picture of the Day (APOD), una de las distinciones más reconocidas dentro del mundo de la astronomía y la astrofotografía.

La astrofotografía es una de las pasiones de Nicolás Paladini

El propio empresario celebró el reconocimiento en sus redes sociales, donde aseguró que aquella elección representaba "el mayor reconocimiento para un astrofotógrafo". Rocío Guirao Díaz también compartió públicamente su orgullo por ese logro, felicitándolo por el premio.

Lejos de tratarse de un cambio de profesión tradicional, ese reconocimiento terminó de confirmar que había encontrado una actividad que quería desarrollar a largo plazo.

El proyecto que construyó en uno de los mejores cielos del mundo

Con el paso del tiempo fotografiar el universo desde grandes ciudades le resultó cada vez más difícil por la contaminación lumínica y las condiciones atmosféricas, un problema que suelen afectar a muchos entusiastas del rubro.

En lugar de resignarse, Paladini decidió transformar ese obstáculo en una oportunidad. Junto al reconocido astrofotógrafo Juan Filas, impulsó la creación de Death Valley Observatories, un observatorio instalado en el desierto de Mojave, en California, una región elegida por la calidad de sus cielos, la escasa contaminación lumínica y la gran cantidad de noches despejadas durante el año.

El emprendimiento fue pensado para que astrofotógrafos de distintas partes del mundo puedan operar telescopios de forma remota sin depender de las condiciones climáticas de sus propios países.

En junio, Paladini mostró por primera vez el funcionamiento del complejo y escribió que era especial ver cómo una idea comenzaba a hacerse realidad. Semanas después anunció oficialmente la apertura del observatorio con un mensaje que resumió el camino recorrido: "Hace un tiempo esto era solo una idea. Hoy verlo lleno de telescopios es una satisfacción enorme".

El apoyo permanente de Rocío Guirao Díaz

Mientras Nicolás Paladini desarrolla esta nueva etapa, Rocío Guirao Díaz continúa acompañándolo como lo hizo durante los distintos proyectos que atravesaron juntos desde que se casaron en 2008.

La modelo suele compartir mensajes de apoyo y orgullo por los logros de su marido, especialmente desde que comenzó a mostrar públicamente el crecimiento del observatorio en Estados Unidos.

Hoy, mientras Paladini continúa explorando el universo a través de la astrofotografía y desarrolla un proyecto pensado para conectar a especialistas de distintos países con algunos de los mejores cielos del planeta, Guirao Díaz y sus tres hijos acompañan una historia que comenzó muy lejos de las estrellas, pero que terminó encontrando allí un nuevo rumbo.