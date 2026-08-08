El mensaje de la cuenta de la Selección argentina para Messi y la decisión que tomó la AFA

La cuenta de X de la Selección argentina publicó un mensaje: "Mucha fuerza Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, dispuso una serie de medidas de duelo que alcanzarán a todas las categorías del fútbol argentino.

Antes del comienzo de cada partido se realizará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi. Además, los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos deberán utilizar brazaletes negros en señal de duelo.

La entidad que conduce Claudio Tapia también ordenó que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.

A través de un comunicado, el presidente de la AFA, el Comité Ejecutivo y "toda la familia del fútbol argentino" expresaron sus condolencias a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de sus familiares.

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", escribió

El mensaje de la Selección argentina por la muerte de Jorge Messi

El mensaje de la Selección argentina para Lionel Messi

La Selección argentina también publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a Lionel Messi y su familia. La publicación estuvo acompañada por una imagen del capitán con la camiseta albiceleste, acomodándose la cinta con el número 10.

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

Horas antes, Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Fútbol también confirmaron la muerte de Jorge Messi y expresaron sus condolencias, al igual que distintas federaciones y clubes de fútbol de la Argentina y otros países.

En las instalaciones de Newell's y en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, denominado Lionel Andrés Messi, las banderas fueron colocadas a media asta.

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera profesional de su hijo. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos en el fútbol e inculcarle su pasión por la pelota, fue una figura clave en el vínculo de Lionel con el fútbol argentino y con la Selección.

Durante los primeros años de la carrera de Messi, Jorge impulsó la difusión de videos con las actuaciones de su hijo en las inferiores del Barcelona. También intervino en 2008 para facilitar que el club catalán cediera a Lionel para disputar los Juegos Olímpicos de Beijing, torneo en el que la Selección argentina consiguió la medalla de oro.

La carta de Claudio Tapia a Jorge Messi

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también dedicó un mensaje personal a Jorge Messi a través de sus redes sociales.

"Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás".

El comunicado completo de la AFA

La entidad informó oficialmente las medidas de duelo con el siguiente comunicado: "El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos".

"Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo. En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto. Q.E.P.D", agregó.

El Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi se encontraba internado, difundió este sábado un comunicado en el que confirmó su fallecimiento y envió sus condolencias a sus familiares.

"SANATORIO CENTRO y todo su personal lamentan informar el fallecimiento de JORGE MESSI ocurrido en el día de la fecha. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto en este difícil momento".

La institución médica no informó las causas ni las circunstancias de la muerte, ni aportó mayores detalles sobre el fallecimiento.