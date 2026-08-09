El conmovedor gesto de De Paul para Messi luego de convertir un gol con Inter Miami

El mediocampista metió un tanto y se lo dedicó a su amigo con un gesto que recorrió el mundo. Messi viajó a Rosario para despedir a su padre

Rodrigo De Paul tuvo un emotivo gesto con Lionel Messi después de convertir un gol para Inter Miami frente a Rayados de Monterrey, por la segunda fecha de la Leagues Cup. El encuentro estuvo marcado por los homenajes a Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, quien murió a los 68 años.

Antes del comienzo del partido se realizó un sentido minuto de silencio y los jugadores de Inter Miami utilizaron brazaletes negros. Messi no estuvo presente en el encuentro porque viajó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo para despedir a su padre.

De Paul, además, fue el encargado de llevar la cinta de capitán ante la ausencia de Messi. A los 31 minutos del primer tiempo, el mediocampista abrió el marcador con un remate rasante desde larga distancia que superó al arquero Luis Cárdenas.

Pero la celebración tuvo un significado especial. Después de marcar el 1-0, De Paul se sacó la camiseta de Inter Miami y mostró otra casaca de Lionel Messi que llevaba debajo. Luego se acercó a las tribunas para exhibirla ante los hinchas, que acompañaron el momento con una ovación para el capitán argentino y su padre.

Los homenajes a Messi y su padre en el estadio de Inter Miami

La ausencia de Messi estuvo presente durante todo el encuentro. En el minuto 10, los hinchas de Inter Miami desplegaron una bandera con el mensaje "Fuerza, Leo", en referencia al número que identifica al capitán argentino.

Además, el plantel de Las Garzas salió al campo de juego con luto visible y se realizó un minuto de silencio antes del inicio del partido.

El club estadounidense ya había expresado su apoyo a Messi y su familia a través de sus redes sociales: "Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi".

La institución también colocó un listón negro en su escudo en sus perfiles digitales como señal de duelo por el fallecimiento de Jorge Messi.

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, dispuso una serie de medidas de duelo que alcanzarán a todas las categorías del fútbol argentino.

Antes del comienzo de cada partido se realizará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi. Además, los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos deberán utilizar brazaletes negros en señal de duelo.

La entidad que conduce Claudio Tapia también ordenó que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.

A través de un comunicado, el presidente de la AFA, el Comité Ejecutivo y "toda la familia del fútbol argentino" expresaron sus condolencias a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de sus familiares.

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", escribió

El mensaje de la Selección argentina por la muerte de Jorge Messi

La Selección argentina también publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a Lionel Messi y su familia. La publicación estuvo acompañada por una imagen del capitán con la camiseta albiceleste, acomodándose la cinta con el número 10.

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

Horas antes, Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Fútbol también confirmaron la muerte de Jorge Messi y expresaron sus condolencias, al igual que distintas federaciones y clubes de fútbol de la Argentina y otros países.

En las instalaciones de Newell's y en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, denominado Lionel Andrés Messi, las banderas fueron colocadas a media asta.

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera profesional de su hijo. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos en el fútbol e inculcarle su pasión por la pelota, fue una figura clave en el vínculo de Lionel con el fútbol argentino y con la Selección.

Durante los primeros años de la carrera de Messi, Jorge impulsó la difusión de videos con las actuaciones de su hijo en las inferiores del Barcelona. También intervino en 2008 para facilitar que el club catalán cediera a Lionel para disputar los Juegos Olímpicos de Beijing, torneo en el que la Selección argentina consiguió la medalla de oro.