Con 1.000 m² y precios desde $3.000, un nuevo local de Laferrere permite combinar compras unitarias al por mayor y minorista en el Conurbano

En el oeste del conurbano bonaerense comenzó a funcionar una nueva propuesta comercial orientada a la venta de indumentaria para toda la familia. Se trata de Ropa Lenic, la nueva tienda de la cadena Red Lenic, que abrió sus puertas en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, con un local de más de 1.000 metros cuadrados.

El comercio funciona bajo un formato mayorista, pero permite que los consumidores particulares compren sin necesidad de llevar una determinada cantidad de prendas. De esta manera, el establecimiento recibe tanto a personas que buscan adquirir ropa para uso personal como a comerciantes, emprendedores y revendedores que necesitan abastecer sus negocios.

La apertura se produjo en un contexto en el que los consumidores buscan distintas alternativas para reducir el gasto destinado a indumentaria. La tienda reúne en un mismo espacio prendas para hombres, mujeres y niños, además de calzado deportivo y productos de diferentes temporadas.

Entre las opciones disponibles se encuentran jeans, remeras, camisas, pantalones, camperas, tapados, blazers, pulóveres, poleras, musculosas y zapatillas, con precios que parten desde los $3.000 en determinados productos.

Dónde queda Ropa Lenic en Laferrere

La primera megatienda de Ropa Lenic está ubicada en avenida Juan Manuel de Rosas 11855, Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, junto al predio donde funciona Red Lenic.

El establecimiento cuenta con una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados y concentra distintas categorías de indumentaria dentro de un mismo salón. La propuesta incluye productos nacionales, artículos importados y calzado deportivo.

El formato elegido por la empresa combina características de un mayorista con la posibilidad de realizar compras minoristas. Esto significa que una persona que concurra al local para adquirir ropa para uso personal puede comprar una sola unidad, sin tener que alcanzar un monto mínimo.

La modalidad también permite que comerciantes y revendedores accedan a precios orientados a compras de volumen. En estos casos, la empresa ofrece un beneficio adicional sobre el valor de los productos, sujeto a las condiciones de pago establecidas por el comercio.

La inauguración del local convocó a numerosos clientes y generó filas durante las primeras jornadas de funcionamiento, de acuerdo con las referencias difundidas sobre la apertura.

Qué ropa vende Ropa Lenic y cuánto cuesta

La oferta de Ropa Lenic incluye prendas destinadas a distintos grupos etarios y categorías de uso. El local dispone de sectores de ropa femenina, masculina e infantil, además de calzado.

Los precios relevados durante la apertura incluyeron diferentes valores según el producto, la línea y el sector de venta. Entre las principales opciones se encuentran:

Remeras básicas: desde $3.000

Jeans de mujer: desde $7.500 en mesas de promoción

en mesas de promoción Musculosas deportivas: alrededor de $3.500

Camisas de hombre: $6.600

Jeans de hombre y mujer: alrededor de $16.500 en líneas habituales

en líneas habituales Pantalones de raso: $9.800

Pulóveres, poleras y remeras de manga larga: $9.000 en mesas de oferta

en mesas de oferta Camperas: desde $20.000

Tapados de mujer: entre $16.000 y $23.000

Camperones con corderito y modelos símil cuero: alrededor de $25.000

Blazers: $25.000

Zapatillas: desde $10.000

Los valores corresponden a los precios registrados durante la apertura del establecimiento y pueden modificarse en función del stock disponible, las temporadas y las promociones vigentes.

Dentro de la propuesta también aparecen prendas de marcas como Las Locas y Stone, además de productos infantiles con licencia oficial de Disney.

La disponibilidad de talles depende de cada modelo. Una parte de las colecciones incluye alternativas que llegan hasta XL y XXL, aunque la existencia de cada talle puede variar de acuerdo con la prenda y el stock disponible en el momento de la compra.

Cómo comprar en Ropa Lenic

Una de las características del nuevo local es que no exige una compra mínima a los consumidores particulares. Quienes concurran al establecimiento pueden adquirir una única prenda o combinar diferentes productos según sus necesidades.

Esta modalidad permite que el comercio funcione con dos perfiles principales de clientes. Por un lado, están quienes buscan comprar ropa para uso personal. Por otro, comerciantes y emprendedores pueden utilizar el local como punto de abastecimiento para sus propios negocios.

En el caso de los revendedores, Ropa Lenic ofrece un 10% de descuento adicional cuando el pago se realiza mediante las modalidades habilitadas por la empresa, entre ellas débito o transferencia.

De acuerdo con la información difundida sobre la apertura, el establecimiento no trabaja con tarjetas de crédito. Las condiciones de pago y las promociones pueden variar, por lo que los valores finales dependen de la modalidad utilizada al momento de realizar la compra.

El formato mayorista sin compra mínima constituye uno de los principales aspectos de la propuesta comercial. Los clientes particulares pueden acceder a la oferta sin tener que registrarse como comerciantes ni acreditar que poseen un negocio.

La expansión de Red Lenic

La apertura de Ropa Lenic forma parte del proceso de expansión de Red Lenic, una cadena que comenzó vinculada al comercio de electrodomésticos y artículos para el hogar y posteriormente amplió su presencia en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El proyecto de indumentaria representa una incorporación de una nueva categoría de productos al negocio. La tienda de Laferrere fue diseñada como una megatienda destinada a concentrar diferentes segmentos de ropa y calzado en un único espacio.

La expansión está encabezada por Leonel Nicolás Albano, fundador de Red Lenic. La compañía cuenta con presencia comercial en diferentes localidades del Gran Buenos Aires y desarrolló un modelo basado en grandes superficies de venta.

La incorporación del rubro textil amplía la oferta de la empresa y suma un nuevo formato comercial dentro de su red de establecimientos.

El proyecto de expansión de la cadena no se limitaría a la apertura de Laferrere. La empresa también contempla la instalación de una segunda megatienda de indumentaria en Burzaco, en el sur del conurbano bonaerense.

La eventual apertura permitiría extender el formato de Ropa Lenic hacia otra zona del Gran Buenos Aires y ampliar el alcance de la propuesta destinada tanto a consumidores particulares como a revendedores.

Por el momento, la tienda de avenida Juan Manuel de Rosas 11855, Gregorio de Laferrere, constituye el primer establecimiento de este formato. Allí se concentra la oferta de ropa para mujeres, hombres y niños, junto con calzado deportivo y productos de distintas temporadas.

Para quienes concurren como consumidores finales, el principal requisito es elegir los productos y realizar el pago correspondiente, ya que no existe una cantidad mínima de prendas para comprar. Los revendedores, en tanto, pueden acceder al descuento adicional del 10% cuando utilizan las formas de pago indicadas por la empresa.

Los precios publicados durante la apertura pueden cambiar con el tiempo debido a modificaciones de stock, nuevas temporadas y promociones. Por ese motivo, el valor disponible en el local al momento de la compra puede diferir del registrado durante los primeros días de funcionamiento.

Con la apertura de Laferrere y el proyecto de una segunda tienda en Burzaco, Ropa Lenic busca ampliar la presencia de Red Lenic en el mercado de indumentaria del conurbano bonaerense, con un formato que combina venta mayorista y minorista y que permite comprar prendas individuales sin necesidad de realizar una compra por volumen.