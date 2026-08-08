El nuevo outlet de ropa que es furor en el Conurbano y ofrece descuentos imbatibles

Un mega local abrió en La Matanza con ofertas en indumentaria masculina, femenina e infantil. Se puede comprar por unidad a precio mayorista

Una megatienda de indumentaria de más de 1.000 metros cuadrados abrió sus puertas en el oeste del Gran Buenos Aires, hace poco más de un mes, posicionándose como un punto clave para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar calidad. Bajo el nombre de Ropa Lenic, este outlet impulsado por la cadena Red Lenic ofrece ropa femenina, masculina e infantil, además de calzado deportivo e indumentaria de marcas reconocidas como Las Locas a precios de liquidación.

Ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas 11855, en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, el predio funciona con modalidad de venta tanto para consumidores finales como para revendedores. La gran ventaja que atrajo a cientos de clientes desde sus primeros días de atención es que no se exige una compra mínima de prendas ni montos límites para acceder a la tarifa al por mayor, permitiendo que cualquier persona adquiera unidades individuales a valores de fábrica.

El proyecto liderado por el empresario Leonel Nicolás Albano representa el desembarco formal de la firma, que tiene más de 20 tiendas de venta de electrodomésticos, en el rubro textil. Tras el impacto causado en el oeste del conurbano, la empresa contempla expandir este formato comercial mediante la apertura de una segunda sucursal de grandes dimensiones en la localidad de Burzaco, apuntando a cubrir la demanda del sector sur del Gran Buenos Aires.

Lista de valores y promociones destacadas en el salón

La oferta del local combina prendas de confección nacional, artículos importados de diferentes temporadas y calzado urbano. En las mesas de promoción e exhibidores principales se concentran oportunidades con valores sumamente competitivos respecto a los circuitos comerciales tradicionales:

Remeras básicas: a partir de los $3.000.

Musculosas deportivas: en el orden de los $3.500.

Camisas para hombre: $6.600.

Jeans de mujer en mesas promocionales: desde los $7.500.

Jeans de hombre y mujer de líneas habituales y marcas destacadas: $16.500.

Pantalones de raso: $9.800.

Pulóveres, poleras y remeras de manga larga: $9.000 en el sector de promociones.

Zapatillas deportivas e informales: precios que parten desde los $10.000.

Tapados femeninos: rango variable entre los $16.000 y $23.000.

Camperas de abrigo, blazers y camperones con corderito o símil cuero: entre $20.000 y $25.000.

El outlet de Ropa Lenic, punto de encuentro para compras minoristas y de emprendedores.

Beneficios del outlet Ropa Lenic para revendedores y medios de pago

Para quienes buscan emprender o comercializar ropa de manera independiente, la firma dispone de un beneficio especial que otorga un descuento adicional del 10 por ciento sobre la cuenta total. Esta rebaja acumulativa resulta aplicable cuando las transacciones se realizan mediante transferencia bancaria o tarjeta de débito, optimizando aún más los costos de reposición de mercadería.

En cuanto al funcionamiento operativo del punto de venta, es importante considerar ciertas condiciones antes de asistir al establecimiento: