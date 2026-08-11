Un cambio en la Red SUBE encarece los viajes de quienes llegan a CABA en tren

La modificación de Red SUBE afecta a miles de pasajeros que llegan desde el Conurbano y puede sumar más de $18.000 al gasto mensual

Quienes llegan a la Ciudad de Buenos Aires en tren desde el Conurbano y después continúan su viaje en subte deben pagar más desde agosto. La Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% al segundo viaje cuando la combinación se realiza en ese orden, por lo que el pasaje de subte pasó a cobrarse a tarifa completa.

La modificación comenzó a regir el 1° de agosto y afecta principalmente a quienes realizan todos los días el recorrido entre el Gran Buenos Aires y la Capital mediante una combinación de tren y subte.

Cómo queda la Red SUBE para quienes combinan tren y subte

Hasta ahora, el esquema de Red SUBE contemplaba un descuento del 50% en el segundo viaje cuando el pasajero combinaba distintos medios de transporte dentro de las dos horas posteriores al primer pago. A partir del tercer viaje, el descuento general era del 75%.

El cambio afecta específicamente al recorrido en el que el pasajero primero toma un tren y después ingresa al subte porteño. En esa situación, el segundo boleto ya no recibe la rebaja del 50%, por lo que el usuario debe pagar la tarifa completa del subte.

En cambio, el beneficio continúa para otras combinaciones contempladas por el sistema. La información publicada sobre la modificación señala que el orden inverso, es decir, subte primero y tren después, mantiene el descuento sobre el segundo tramo.

Esto genera una diferencia perjudicial para quienes viajan desde el Conurbano hacia la Ciudad. Es decir, el recorrido habitual de tren más subte dejó de tener la misma integración tarifaria que tenía hasta julio.

Cuánto cuesta ahora viajar en subte

El cambio en la Red SUBE coincidió con una nueva actualización de las tarifas del transporte porteño. Desde el 1° de agosto, el boleto del subte pasó de $1.621 a $1.684 para los usuarios con SUBE registrada.

Por eso, una persona que llega en tren y luego toma el subte ya no obtiene la rebaja correspondiente al segundo viaje. Con el boleto del subte a $1.684, la eliminación del descuento representa hasta $842 adicionales por cada viaje en subte frente a lo que habría pagado si se mantuviera el 50% de Red SUBE.

En un pasajero que realiza este recorrido todos los días hábiles, la diferencia puede acumularse rápidamente durante el mes. Por ejemplo, considerando 22 jornadas laborales y un viaje de ida con tren más subte, el costo adicional por la eliminación del descuento del segundo tramo podría llegar a $18.187,2 mensuales.

Esto se debe a que el beneficio de los descuentos por viajes frecuentes no se modificó, por lo que el precio del subte disminuye a medida que una persona realiza más viajes en el mes:

De 1 a 20 viajes: $1.684 con SUBE registrada y $2.541,10 si la SUBE no se encuentra registrada

De 21 a 30: $1.347,20 con SUBE registrada y $2.032,88 si la SUBE no se encuentra registrada

De 31 a 40: $1.178,80 con SUBE registrada y $1.778,77 si la SUBE no se encuentra registrada

De 41 en adelante: $1.010,40 con SUBE registrada y $1.524,66 si la SUBE no se encuentra registrada

Qué pasa con los demás descuentos de SUBE

La modificación no significa que desaparezcan todos los beneficios de Red SUBE. El sistema sigue contemplando descuentos para las combinaciones que permanecen dentro del esquema, además de otros beneficios asociados a la tarjeta registrada.

La Red SUBE establece que el beneficio funciona utilizando el mismo medio de pago en cada combinación y dentro de una ventana de dos horas desde el primer viaje. La tarjeta SUBE física registrada, la SUBE Digital activa y el QR de la app SUBE son medios contemplados por el sistema oficial.

También continúan vigentes otros beneficios específicos, como la Tarifa Social Federal, aunque sus condiciones son diferentes y no deben confundirse con el descuento general de Red SUBE.

En otras palabras, el cambio no elimina la Red SUBE ni todos sus descuentos, sino que modifica una combinación concreta que era especialmente utilizada por quienes llegaban desde el Conurbano en tren y continuaban el recorrido en el subte porteño.

Qué había dicho la Ciudad sobre el descuento de la Red SUBE

El cambio también marca una modificación respecto de lo que la Ciudad había informado sobre el esquema de Red SUBE. En septiembre de 2024, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, había explicado que CABA mantendría el descuento del 50% para los pasajeros que combinaran servicios y había señalado expresamente que el beneficio alcanzaba al subte.

En esa oportunidad, el funcionario utilizó como ejemplo a una persona que llegaba desde Lanús hasta Constitución y luego continuaba su viaje en transporte porteño. Si el segundo tramo se hacía en colectivo o subte, el pasajero podía acceder al 50% de descuento correspondiente a la combinación.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también había señalado que la Ciudad asumiría el costo de los subsidios vinculados con los servicios bajo su jurisdicción y que buscaría preservar los beneficios para los pasajeros.

La decisión que comenzó a regir en agosto modifica ese esquema para una combinación concreta: quienes llegan en tren y después toman el subte ya no reciben el descuento del 50% en el segundo viaje.