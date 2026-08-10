El canciller Pablo Quirno informó además que por el momento no se registraron argentinos entre las víctimas fatales del sismo de 7,4 grados

El Gobierno argentino expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano, luego del trágico terremoto que sufrió ese país, que dejó más de 100 muertos y decenas de edicios derrumbados.

En un mensaje del canciller Quirno, también se informó que por el momento no se registraron argentinos entre las víctimas fatales del terremoto.

"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados", señaló Quirno en su mensaje en X.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", agregó.

Y resaltó: "Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento".

El mensaje del canciller Pablo Quirno sobre el terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia dejó más de 100 muertos

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y provocó daños en distintas localidades, personas heridas y al menos 111 víctimas fatales, según la última actualización de los daños difundida durante la jornada. El movimiento tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue percibido en una amplia zona del país, además de Ecuador y Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo se registró a las 7:34 de la mañana. La profundidad fue estimada inicialmente en alrededor de 82 kilómetros, aunque distintos organismos difundieron posteriormente valores cercanos a los 90 kilómetros.

La magnitud también fue ajustada durante las primeras horas. Los primeros reportes ubicaron el movimiento en valores inferiores, pero las mediciones posteriores coincidieron en una magnitud de 7,4.

El terremoto provocó daños estructurales en distintas ciudades, evacuaciones preventivas, interrupciones en servicios y la suspensión temporal de operaciones en seis aeropuertos del oeste colombiano.

Terremoto en Colombia: daños y víctimas en Chocó

El departamento de Chocó, donde se ubicó el epicentro, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi informó que en Quibdó, capital departamental, se registraron personas heridas y graves daños en edificios.

Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para revisar las estructuras afectadas y determinar el alcance de los daños. También se mantuvo el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas", señaló la gobernadora después del movimiento.

Aunque el epicentro estuvo localizado en San José del Palmar, los efectos del terremoto se extendieron a otras localidades del departamento y de la región occidental del país.

El terremoto se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro de Colombia.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre afectaciones en diferentes estructuras y señaló que los organismos de emergencia comenzaron a revisar edificios y sectores de la ciudad. También se utilizaron drones para inspeccionar algunas zonas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, se reportaron heridos y daños estructurales. El aeropuerto internacional Matecaña sufrió afectaciones, entre ellas el desprendimiento de parte del techo en una zona de circulación de pasajeros.

La ciudad también registró daños en otras construcciones y derrumbes parciales, mientras los equipos de emergencia avanzaban con las inspecciones.

Manizales también fue alcanzada por el movimiento. Allí se registraron daños en edificaciones y desprendimientos en fachadas. Entre las estructuras afectadas se mencionó una de las torres de la catedral.

En distintas localidades del Eje Cafetero también se reportaron viviendas y construcciones afectadas.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

El terremoto fue percibido en Bogotá, donde varias personas evacuaron edificios y salieron a las calles después de sentir el movimiento.

Las autoridades de la capital iniciaron inspecciones para determinar si existían daños estructurales. El alcalde Carlos Fernando Galán informó inicialmente que no se habían registrado afectaciones estructurales de gravedad y que los reportes correspondían principalmente a algunas grietas.

También hubo evacuaciones preventivas en edificios de otras ciudades, entre ellas Medellín, Popayán y Armenia.

En Medellín, el movimiento provocó además la interrupción preventiva del servicio del sistema de transporte. Personal técnico comenzó a revisar estaciones y viaductos para determinar si existían daños antes de avanzar con la normalización de las operaciones.

La intensidad del terremoto hizo que el movimiento fuera percibido en una extensa región del territorio colombiano.

Seis aeropuertos suspendieron sus operaciones

El terremoto también afectó la infraestructura aeroportuaria.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que seis aeropuertos del oeste del país suspendieron temporalmente sus operaciones para realizar inspecciones de seguridad, una medida adoptada mientras los equipos técnicos evaluaban posibles daños en las instalaciones.

Las terminales afectadas fueron las de:

Pereira

Manizales

Quibdó

Armenia

Cartago

Buenaventura

La interrupción de las operaciones formó parte de las medidas preventivas adoptadas luego del terremoto, mientras continuaban los relevamientos sobre edificios, rutas y otras infraestructuras.