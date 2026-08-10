Caracas, Bogotá y otras ciudades latinoamericanas sufrieron movimientos sísmicos que generaron tragedias y ciudades derrumbadas. ¿Qué dicen los expertos?

En apenas unas semanas, dos grandes terremotos volvieron a sacudir a Sudamérica. Primero fue Venezuela, donde dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 se produjeron con apenas 40 segundos de diferencia. Ahora, Colombia sufrió un terremoto de 7,4 que provocó graves daños y dejó más de un centenar de muertos. La sucesión de estos fenómenos genera una pregunta inevitable: ¿puede ocurrir en Argentina un terremoto de una magnitud similar?

La respuesta de los especialistas es que sí, Argentina tiene zonas y fallas geológicas capaces de producir terremotos de magnitud 7 o incluso superiores, aunque esto no significa que un movimiento de esas características esté próximo ni que los sismos registrados en Venezuela y Colombia aumenten actualmente el riesgo en el país.

De hecho, el mapa oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) ubica a sectores de San Juan y Mendoza como las áreas de mayor peligrosidad sísmica de la Argentina.

¿Qué dijo el Servicio Geológico de Colombia tras el terremoto?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el terremoto de 7,4 a las 7:34 de la mañana de este lunes en Colombia.

En un comunicado, anunciaron la muerte de 111 personas y más de 80 heridos, al tiempo que anticipó que se dispondrá a declarar una emergencia nacional para agilizar el traspaso de recursos.

Por otra parte, advirtió que el país es un territorio sísmicamente activo: sin ir más lejos, pueden llegar a detectarse más de 2.500 sismos al mes.

¿Puede haber tener un terremoto de magnitud 7 en Argentina?: especialistas respondieron

El antecedente más reciente que volvió a instalar esta posibilidad fue el terremoto de Colombia. El movimiento ocurrió este lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El sismo provocó derrumbes y daños en distintas ciudades del país.

Pero el fenómeno colombiano no implica que Argentina esté por sufrir un terremoto.

El mapa del INPRES mide la peligrosidad sísmica en función de la posibilidad de que determinadas zonas experimenten movimientos del suelo de cierta intensidad durante un período determinado. No permite establecer una fecha ni predecir cuándo se producirá el próximo terremoto.

El geólogo Eduardo Malagnino explicó cómo se produjo el terremoto en Colombia e indicó por qué esto no se podría vincular con un eventual movimiento sísmico en Argentina.

"La Placa oceánica de Nazca (al oeste de América del Sur) se mueve en dirección a la zona continental unos 7 centímetros por año y la placa continental se mueve 1,5 centímetros en el mismo período y en dirección contraria. La placa oceánica es más densa. Cuando chocan, se mete debajo de la placa continental. Al meterse debajo, provoca un rozamiento descomunal e irregular. Se junta mucha energía elástica y se produce todo ese movimiento", dijo en una entrevista con LN+.

Y agregó: "Funciona como secciones, que se mueven en forma diferente. Lo que pasa arriba, no se va a reflejar abajo".

Por su parte, el geólogo Andrés Folguera, en diálogo con TN, ya había advertido, tras los terremotos de Venezuela, que un terremoto de magnitud 7 o 7,5 también es posible en Argentina. Sin embargo, "es muy poco probable".

Según señaló el especialista, existen fallas capaces de generar movimientos de esas características en San Juan, Mendoza, La Rioja y Salta.

San Juan y Mendoza, las zonas de mayor peligro

El mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el INPRES divide al territorio argentino en cinco categorías, numeradas de 0 a 4.

La zona 4, considerada de mayor peligrosidad, comprende principalmente el norte de Mendoza y el sur de San Juan, incluyendo sectores donde se encuentran las capitales provinciales.

Esto no significa que allí necesariamente vaya a producirse el próximo gran terremoto. Lo que indica es que se trata de las regiones donde existe mayor probabilidad de experimentar movimientos del suelo de intensidad significativa y, por eso, las construcciones deben cumplir con exigencias sismorresistentes más estrictas.

Un escalón por debajo se encuentra la zona 3, de peligrosidad elevada. Allí aparecen el centro de Mendoza, sectores del norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis.

¿Qué pasa con La Rioja, Salta, Jujuy y Catamarca?

El riesgo no se concentra exclusivamente en Mendoza y San Juan.

Según la explicación del geólogo Andrés Folguera, existen fallas geológicas de importancia en distintos sectores de la precordillera. En San Juan mencionó especialmente las zonas de la Sierra de Pie de Palo y la Sierra de Valle Fértil.

En La Rioja, señaló a las sierras de Famatina, Velasco y Ambato como sectores donde también existen condiciones para producir movimientos importantes. En Salta, en tanto, mencionó el Valle de Lerma y el sistema subandino. También identificó a la Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes como regiones con potencial sísmico.

El mapa del INPRES, por su parte, ubica en la zona 2, de peligrosidad moderada, a una amplia franja que va desde sectores del norte de Salta y Jujuy hasta otras áreas del territorio nacional. Allí se encuentran también la totalidad de Tucumán y Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.

Es decir que Catamarca tampoco está fuera del mapa sísmico, aunque su nivel de peligrosidad es inferior al de San Juan y Mendoza.

¿Por qué tiembla más en el oeste argentino?

La explicación está relacionada con la dinámica de las placas tectónicas.

La Placa de Nazca se introduce por debajo de la Placa Sudamericana, un proceso que genera acumulación de energía y tensión en la corteza terrestre. Cuando esa energía se libera de manera repentina a través de una falla geológica, se produce un terremoto.

Por eso, la actividad sísmica más importante de la Argentina se concentra principalmente en el oeste del país, particularmente en las regiones cercanas a la Cordillera de los Andes.

Argentina, además, tiene antecedentes de terremotos destructivos. El terremoto de Mendoza de 1861 devastó la ciudad y provocó miles de muertes, mientras que el terremoto de San Juan de 1944 fue uno de los episodios sísmicos más graves de la historia argentina.

¿Los terremotos de Venezuela y Colombia aumentan el riesgo en Argentina?

No.

Que Venezuela haya sufrido dos grandes terremotos y que ahora Colombia haya registrado otro movimiento de magnitud 7,4 no significa que la actividad sísmica se esté trasladando hacia Argentina.

El terremoto colombiano, en particular, no incrementa el peligro sísmico argentino ni permite anticipar que vaya a producirse un terremoto en el país, según la información basada en el mapa oficial del INPRES.

Lo que sí hacen estos episodios es recordar que Sudamérica es una región con una importante actividad tectónica y que Argentina no está exenta de terremotos potencialmente destructivos.

Un terremoto de 7,5 es posible, pero no se puede predecir

El caso de Venezuela sirve además para entender por qué los grandes terremotos no pueden anticiparse simplemente observando otros movimientos registrados en la región.

Los dos terremotos venezolanos se produjeron con apenas 40 segundos de diferencia y estuvieron vinculados con la interacción de dos grandes fallas activas, la de Boconó y la de Oca. Folguera calificó la activación prácticamente simultánea de ambas como una "casualidad estadística".

En Argentina también existen fallas capaces de acumular y liberar grandes cantidades de energía. Por eso, un terremoto de magnitud similar al de Colombia o Venezuela entra dentro de los escenarios geológicamente posibles.

Lo que la ciencia todavía no puede determinar es cuándo ocurrirá.

El propio INPRES aclara que sus mapas sirven para establecer niveles de peligrosidad y definir, entre otras cuestiones, las normas de construcción sismorresistente, pero no permiten predecir la fecha del próximo terremoto.

En otras palabras: Argentina sí puede sufrir un terremoto de magnitud 7 o superior, pero los terremotos de Venezuela y Colombia no significan que uno de esa magnitud esté por ocurrir ahora. El mayor riesgo se concentra en el oeste del país y, especialmente, en sectores de San Juan y Mendoza.