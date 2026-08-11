El vuelo directo más largo desde Ezeiza tendrá Starlink gratis para todo el avión

Así lo anunció Lufthansa, que en unos días tendrá su primer vuelo con internet satelital: el objetivo es poner las antenas de Starlink en toda la flota

El despliegue de la internet satelital está consolidando un cambio de época sin precedentes en múltiples industrias, y el transporte aerocomercial es, sin dudas, una de las más beneficiadas. En la actualidad, las principales compañías aéreas del mundo compiten en una carrera contrarreloj para dotar a sus flotas con conexiones inalámbricas de alta velocidad y de acceso libre. En este escenario de innovación tecnológica, el Grupo Lufthansa anunció un salto histórico: a partir de la semana próxima debutará su primer avión conectado con las antenas de Starlink, el proveedor líder del servicio operado por satélites de órbita terrestre baja, con el objetivo de extender de forma gratuita esta prestación a sus pasajeros en rutas de corta, mediana y larga distancia.

La novedad impactará de manera directa en el mercado aerocomercial local en el mediano plazo. La tecnología satelital llegará de forma progresiva al trayecto Ezeiza-Frankfurt, reconocido históricamente como el tramo directo de mayor distancia y duración de todos los que operan en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Hasta el momento, y mientras se completa la reconversión de las aeronaves de fuselaje ancho, los pasajeros que desean disponer de conectividad total durante las más de 12 horas de este vuelo transatlántico deben abonar una tarifa fija de 27 dólares a través del sistema FlyNet. Una vez implementada la tecnología de Starlink, el servicio pasará a ser completamente gratuito para todos los clientes que se encuentren registrados en los programas de la aerolínea, sin importar la clase en la que viajen.

El vuelo inaugural con el nuevo sistema bautizado Lufthansa Group Wi-Fi tendrá lugar el próximo 19 de agosto a bordo de un Airbus A320neo, convirtiendo a la corporación en el mayor grupo aéreo de Europa en adoptar esta tecnología. Los parámetros técnicos prometen un ancho de banda que, en muchos casos, superará la velocidad de conexión que los usuarios poseen en sus propios hogares u oficinas, permitiendo trabajar en la nube o consumir plataformas de streaming de video sin cortes en pleno vuelo.

Lufthansa estrenará el servicio de Starlink en sus vuelos el 19 de agosto

Lufthansa instala Starlink en sus aviones: plan global hacia 2029 y las normas de convivencia a bordo

La alianza estratégica con Starlink representa una de las mayores apuestas de inversión corporativa de la firma alemana, abarcando no solo a la aerolínea insignia sino a todo el ecosistema de empresas controladas por el holding:

Alcance de la flota: El ambicioso cronograma de instalación prevé equipar un total de 850 aviones para el año 2029, unificando la experiencia premium en todas las aerolíneas del conglomerado, que incluye a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Discover Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa City Airlines y Eurowings.

Acceso sin cargo: Para disfrutar del beneficio sin costo, los pasajeros solo deberán estar registrados en las plataformas de fidelización Miles & More o poseer un usuario activo de Travel ID, independientemente de si viajan en clase Económica, Business o Primera Clase.

Patrocinio y soporte: El nuevo servicio de internet de alta velocidad mantendrá el soporte comercial y el patrocinio financiero de Mastercard, firma que ya acompañaba a la empresa en sus anteriores desarrollos de conectividad.

"Con este servicio estamos convirtiendo el internet de alta velocidad en una parte integral de la experiencia de viaje, en todas las clases y en todas las aerolíneas del Grupo Lufthansa. Así es como entendemos el concepto premium", afirmó Dieter Vranckx, director comercial (Chief Commercial Officer) del Grupo Lufthansa, al fundamentar el lanzamiento.

Por otra parte, y sobre la base de encuestas de satisfacción realizadas a miles de usuarios habituales, la compañía estableció normas de convivencia obligatorias para garantizar el confort dentro de la cabina. Al aceptar los términos de uso del Wi-Fi a bordo, los pasajeros se comprometerán a utilizar siempre auriculares al reproducir contenidos multimedia y tendrán estrictamente prohibido realizar llamadas de voz, videollamadas o transmisiones en vivo desde el avión, evitando así ruidos molestos que alteren el descanso durante los trayectos de larga distancia.