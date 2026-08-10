Cuándo cierra Aeroparque en agosto y qué va a pasar con los vuelos de esos días

El aeropuerto porteño permanecerá cerrado durante unos días este mes, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista principal

El Aeroparque Jorge Newbery interrumpirá por completo sus operaciones comerciales a finales de este mes. Según confirmaron las autoridades de Aeropuertos Argentina, la terminal aérea porteña suspenderá sus vuelos desde la mañana del martes 25 de agosto hasta la tarde del jueves 27 de agosto. El cierre preventivo, que se extenderá durante una ventana de entre 48 y 55 horas, tiene como finalidad ejecutar tareas críticas de mantenimiento sobre la pista principal y afectará a un universo estimado de 900 vuelos tanto domésticos como internacionales.

Las obras en la pista incluirán el sellado de fisuras, la reparación de juntas, tareas de descontaminación, el repintado de la demarcación vial y mejoras sobre el sistema de balizamiento. Con estas intervenciones, la empresa concesionaria busca preservar los estándares de seguridad de la infraestructura y prevenir incidentes operativos como el desprendimiento de asfalto registrado en diciembre pasado, el cual había obligado a paralizar la actividad de urgencia.

Durante el lapso que dure el corte, los vuelos internacionales serán derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que la reubicación de los cerca de 600 servicios de cabotaje remanentes quedará a cargo del esquema de contingencia de cada aerolínea, bajo la premisa de que Ezeiza cuenta con capacidad operativa para absorber hasta la mitad de esa demanda doméstica.

La medida se inscribe en un período de fuerte crecimiento para Aeroparque, que tras movilizar 17,8 millones de pasajeros en 2025 y promediar 409 vuelos diarios en el primer trimestre de 2026, proyecta cerrar este año por encima de los 18 millones de usuarios. Curiosamente, este cierre en la Capital se anticipa a otro movimiento fuerte en el sector aerocomercial: Ezeiza también sufrirá restricciones por obras en su pista corta entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, lo que ya obligó a compañías como Air Europa y Delta a reprogramar o cancelar servicios para esa fecha.

Aeroparque interrumpirá sus operaciones entre el 25 y el 27 de agosto por obras en la pista

Obras en Aeroparque: una inversión millonaria para transformar la experiencia del pasajero

La suspensión de vuelos de fines de agosto forma parte de la segunda etapa de un plan integral de modernización para el Jorge Newbery, el cual contempla una inversión que supera los 85 millones de dólares. Luego de una primera fase que concluyó con la ampliación de la Plataforma Norte, el Punto de Inspección y Registro doméstico y el Hall de check-in, la compañía apunta ahora a optimizar los tiempos y servicios dentro del predio.

El nuevo esquema de infraestructura tecnológica incorporará:

Despacho y control automatizado: Se instalarán nuevos quioscos de autogestión para el check-in, sistemas automáticos para el despacho de equipaje y puestos flexibles compartidos entre las diferentes aerolíneas. Con esto, estiman reducir un 26% el tiempo de check-in y un 33% los procesos de control previos al embarque.

Se instalarán nuevos quioscos de autogestión para el check-in, sistemas automáticos para el despacho de equipaje y puestos flexibles compartidos entre las diferentes aerolíneas. Con esto, estiman reducir un 26% el tiempo de check-in y un 33% los procesos de control previos al embarque. Ampliación edilicia: Los sectores de preembarque sumarán 400 metros cuadrados cubiertos en el área nacional y otros 1.000 metros cuadrados operativos en el sector internacional, ampliando notablemente las zonas comerciales.

Los sectores de preembarque sumarán 400 metros cuadrados cubiertos en el área nacional y otros 1.000 metros cuadrados operativos en el sector internacional, ampliando notablemente las zonas comerciales. Propuesta gastronómica premium: La renovación de servicios incluirá el desembarco de Bis Café, un nuevo espacio desarrollado bajo el sello del chef Gonzalo Aramburu, el único cocinero argentino distinguido con dos estrellas Michelin.

Al respecto, Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro de la firma, fundamentó la envergadura del proyecto al señalar que buscan "responder adecuadamente a una demanda que crece año tras año y seguir superando las expectativas de los pasajeros", anticipándose a las necesidades del mercado con tecnología de vanguardia.