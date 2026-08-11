El exdiputado habló sobre el episodio ocurrido en Belgrano, negó haber perseguido a su pareja y rechazó las acusaciones vinculadas al consumo de drogas

Facundo Moyano volvió a referirse públicamente al episodio que terminó con una investigación judicial y medidas restrictivas en su contra. Durante una entrevista con Telefe Noticias, el exdiputado peronista cuestionó las acusaciones que pesan sobre él y sostuvo que su detención no estuvo justificada.

Actualmente, el exlegislador tiene una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de Candela Arizaga, además de una restricción para comunicarse con ella. También debe mantener informado un domicilio y presentarse ante los requerimientos de la Justicia.

La situación se mantiene pese a que, según la versión de Moyano, su pareja no lo responsabilizó por agresiones y manifestó su intención de recuperar el vínculo.

Facundo Moyano rompió el silencio sobre el escándalo con Candela Arizaga y se defendió

Uno de los principales puntos que buscó aclarar el exdiputado fue el video registrado durante la madrugada del 4 de agosto en Belgrano. Allí se observa a Arizaga semidesnuda mientras corre por la vía pública.

Moyano negó que el hombre que aparece detrás de ella sea él y explicó que ambos habían salido del edificio en momentos diferentes.

"Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni a acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos ni remera larga. No estaba corriendo".

El exlegislador sostuvo que la situación que se produjo dentro del departamento fue distinta a la interpretación que posteriormente se difundió y cuestionó que el episodio derivara en una causa penal.

Qué relató sobre la emergencia médica

De acuerdo con su versión, Arizaga sufrió una descompensación mientras se encontraba en el edificio. Moyano afirmó que intervino para asistirla y que realizó maniobras de reanimación. "Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911″.

También aseguró que luego intentó establecer contacto con su pareja para explicarle lo ocurrido. En ese contexto, rechazó que existiera una acusación de agresión física.

"Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiera la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido".

La explicación de Moyano sobre la actuación policial

El exdiputado cuestionó las razones por las que terminó detenido y sostuvo que no existían elementos suficientes para justificar esa decisión.

"Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme".

Según agregó, su conducta posterior tampoco sería compatible con la hipótesis de una agresión contra su pareja.

"Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan".

Moyano también cuestionó el modo en que fue trasladado por los efectivos y afirmó que su exposición pública influyó en el procedimiento. Según sus palabras, terminó detenido por "ser Facundo Moyano".

Qué respondió sobre el supuesto consumo de cocaína

El exdiputado dedicó parte de la entrevista a rechazar las versiones sobre un supuesto consumo de cocaína dentro del departamento.

Afirmó que no hubo consumo de esa droga en el inmueble y explicó que no se realizó un análisis toxicológico. Según relató, fueron sus abogados quienes le recomendaron no someterse a esa prueba.

"Estaba verificado que yo no tenía ninguna patología por haber consumido", indicó y agregó: "El consumo no es una cuestión que esté sujeta a delito. Yo no consumo, no tengo problemas de adicción".

Más adelante volvió a negar cualquier antecedente relacionado con drogas: "El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes".

Moyano consideró además que el eje de las acusaciones fue modificándose durante el desarrollo del caso.

"Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo. También cuestionaron si el departamento era de mi propiedad".

Qué medidas siguen vigentes contra Moyano

Aunque recuperó la libertad, Moyano continúa involucrado en la investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La Justicia porteña dispuso una serie de condiciones que debe cumplir mientras avanza el expediente. Entre ellas están:

La prohibición de acercarse a Arizaga a menos de 300 metros

La imposibilidad de establecer contacto con ella

La obligación de informar un domicilio

La asistencia a las citaciones judiciales

El viernes, además, fue rechazado el pedido presentado por Moyano para levantar la restricción de acercamiento.

La decisión se mantuvo a pesar de que Arizaga había quitado responsabilidad al exdiputado por lo sucedido y expresado su deseo de recomponer la relación.

Por las medidas impuestas, Moyano afirmó que actualmente no mantiene contacto con ella.