La Ciudad busca instalar un café y un gift shop dentro de una bóveda del cementerio de Recoleta

Una bóveda restaurada en Recoleta será concesionada para abrir una cafetería y gift shop con visitas nocturnas y propuestas culturales

Tomar un café, comprar un sándwich o llevarse una bebida mientras se recorre el Cementerio de la Recoleta podría convertirse en una postal habitual. El Gobierno porteño decidió concesionar una bóveda en desuso para instalar allí un local destinado a la venta de alimentos y bebidas, una iniciativa que también contempla un gift shop y recorridos guiados durante la noche.

La convocatoria fue oficializada mediante una licitación pública que otorgará la explotación del lugar por cinco años. La construcción tiene 24,55 metros cuadrados y, según explicaron desde el Gobierno porteño, actualmente no tiene uso.

La posibilidad de darle un destino comercial surgió luego de que la administración porteña declarara la caducidad de la concesión correspondiente a esas sepulturas. Ese procedimiento permitió recuperar el inmueble y avanzar con un nuevo llamado para su explotación.

Un café en el cementerio, a metros de Sarmiento y Mitre

La bóveda está ubicada en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12 del Cementerio de la Recoleta. El ingreso principal al predio es por Junín 1760 y el lugar se encuentra próximo al paredón que da sobre esa calle.

En las inmediaciones descansan algunas de las figuras más reconocidas de la historia argentina. Entre ellas:

Los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Ramón Castillo

Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata

Inaugurado en 1822, el Cementerio de la Recoleta reúne más de 4700 bóvedas y mausoleos, muchos de ellos declarados Monumento Histórico Nacional. Además de su valor patrimonial, es uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad y recibe visitantes argentinos y extranjeros durante todo el año.

Así es la bóveda donde funcionará el café y gift shop del cementerio de Recoleta

Cuánto pide la Ciudad para poner un café en el Cementerio de Recoleta

La concesión tiene un valor base de $1,6 millones mensuales y una duración de cinco años. Las ofertas económicas podrán superar esa cifra.

Además del monto mensual, quienes participen de la licitación deberán ofrecer un porcentaje sobre la facturación que genere el servicio de turismo nocturno. El pliego fija un piso del 20%, aunque cada oferente podrá presentar una propuesta superior.

Ese porcentaje tendrá un mayor peso que el valor ofrecido por la concesión al momento de evaluar las ofertas. Según el pliego, representará 60 puntos de la evaluación económica, mientras que el monto mensual tendrá una ponderación de 40 puntos.

El valor mensual se actualizará cada seis meses mediante una fórmula que combina distintos índices de precios. Entre los requisitos también figura la contratación de un seguro por fallecimiento de empleados, con una cobertura mínima de $27,5 millones.

La apertura de las ofertas fue fijada para el 9 de septiembre, a las 11, a través de la plataforma Buenos Aires Compras (BAC).

La concesión reúne tres actividades bajo un mismo contrato. Además del local gastronómico, el adjudicatario tendrá a su cargo el gift shop y la organización de los recorridos nocturnos.

El pliego establece que el espacio destinado a la venta de alimentos y bebidas no podrá funcionar como feria, mercado, supermercado ni autoservicio.

Cada oferente deberá presentar, junto con la propuesta económica, un anteproyecto con la documentación técnica, cronograma de obra y detalle de la inversión prevista. Una vez adjudicada la concesión y aprobado el proyecto definitivo, contará con un plazo para ejecutar los trabajos antes de la apertura.

Un modelo que ya funciona en otros países

Uno de los casos más conocidos es Hollywood Forever, en Los Ángeles. Fundado en 1899, comenzó a desarrollar actividades culturales a fines de la década de 1990, cuando inició un proceso de recuperación. Desde 2002 organiza ciclos de cine al aire libre, conciertos, festivales y visitas guiadas, además de continuar con su actividad funeraria.

En Europa, un caso similar es el de Glasnevin Cemetery, en Dublín. Inaugurado en 1832, el predio cuenta con un centro de visitantes, un museo, un gift shop y el Tower Café, una cafetería ubicada junto al edificio principal donde se sirven cafés, infusiones, sándwiches, ensaladas y pastelería. También ofrece recorridos guiados y actividades vinculadas con la historia y el patrimonio irlandés.

Otro antecedente es Hollywood Cemetery, en Richmond, Virginia. Abierto en 1847, incorporó visitas históricas guiadas, recorridos nocturnos en fechas especiales y una tienda con publicaciones y artículos vinculados con el cementerio.