"¿Por qué te tengo que decir cuánto pago de alquiler?": la pregunta que incomodó a Facundo Moyano

El sindicalista no quiso responder cuando le consultaron cómo sostiene su estilo de vida y se limitó a decir: "Obviamente lo pago con mi sueldo"

Facundo Moyano habló este lunes por primera vez desde el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien el pasado 4 de agosto fue encontrada corriendo semidesnuda por las calles de Barrancas de Belgrano. El sindicalista fue imputado por el hecho y tiene una restricción que le impide acercarse a la joven.

Durante una entrevista con Rodolfo Barili en Telefe Noticias, Moyano se mostró incómodo cuando el periodista le preguntó cómo paga el departamento que ocupa sobre Avenida del Libertador al 5400. El dirigente cuestionó la relevancia de la consulta y sostuvo que ese aspecto de su vida personal no tiene relación con la causa judicial que lo involucra.

La pregunta sobre el alquiler que incomodó a Facundo Moyano

El intercambio comenzó cuando Barili consultó al exdiputado sobre su situación habitacional y sus ingresos, en relación con su trayectoria pública y sindical.

"Tu vida ha sido el gremialismo, la vida pública, como diputado, y vivís en una torre importante. ¿Cómo hacés para vivir?", lanzó el periodista.

Moyano respondió de manera breve: "Obviamente lo pago con mi sueldo. ¿Cuál es el problema?".

Ante la repregunta sobre cuáles son sus ingresos, el sindicalista mostró su incomodidad y buscó llevar nuevamente la conversación hacia el episodio por el que fue imputado.

"No, pará. Dejamos de hablar de los temas de los cuales estamos hablando", respondió.

Barili explicó que la pregunta estaba relacionada con su trayectoria pública, pero Moyano rechazó brindar información sobre su vivienda y cuestionó por qué debía explicar cuánto paga por el departamento.

"¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? ¿Tengo que dar algún tipo de explicación por esto? Yo no quiero decir dónde vivo. Hasta por una cuestión de seguridad no quiero decir dónde vivo. ¿Por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es prestado?".

El periodista volvió a aclarar el motivo de su consulta: "No, porque fuiste diputado y vivís... O tenés origen gremial y tenés un sueldo de tal lado. Te estoy preguntando bien".

Ante el planteo, Moyano sostuvo que no tiene obligación de informar públicamente sobre sus gastos, ingresos o domicilio porque ya no ocupa un cargo público.

"Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar, porque no estoy atado a la Ley de Ética Pública, que establece que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública. No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo ni nada. No tengo declaración jurada pública ni obligación de responder. Ni la voy a responder tampoco".

El sindicalista también hizo referencia a otras causas judiciales en las que estuvo involucrado y cuestionó las acusaciones que recibió en el pasado.

"Para imputarme, para meterme preso, que no fueron nunca válidos... Privación ilegítima de la libertad, se cayó; violencia de género, se cayó; drogas, se cayó. Y ahora tengo también que defenderme de cómo vivo en este lugar".

Finalmente, Barili cerró el intercambio y volvió a explicar el sentido de su pregunta. "Como si yo hubiera sido solo un tipo que hace vida pública, como tuviste vos que fuiste diputado y demás, y de pronto vivo en un edificio enorme y alguien me entrevista por otra cuestión y me dice: ‘Aclarame’. No tenés la obligación, olvidate. Si querías lo contestabas y si no, no. Era eso".

Se conoció el acta policial con la denuncia de Candela Arizaga

Salió a la luz un acta policial sobre Candela Arizaga que podría complicar la situación judicial de Facundo Moyano tras el polémico episodio ocurrido durante la madrugada del martes pasado en el barrio porteño de Belgrano.

El documento, incorporado al expediente, reconstruye lo ocurrido cuando los efectivos llegaron al lugar después de recibir un llamado al 911. En el acta figura el testimonio de un hombre que se encontraba en la zona y relató a los agentes la escena que había observado.

El acta de la denuncia de Candela Arizaga que compartió el periodista Ángel De Brito

Según consta en el documento, los efectivos se encontraban en la zona luego de recibir un llamado al 911 relacionado con una persona que necesitaba asistencia.

En ese contexto, un testigo declaró que vio a una mujer corriendo en dirección a la avenida mientras pedía auxilio y que detrás de ella corría un hombre. De acuerdo con el acta, los agentes lograron interceptar a ambos y los hicieron subir a un vehículo policial.

Una vez que tomó contacto con los efectivos, la mujer manifestó que era la novia del hombre y afirmó que había sido golpeada. Además, según quedó asentado en el documento, aseguró que el sujeto la había mantenido dentro del domicilio contra su voluntad y que había aprovechado una oportunidad para escapar y pedir ayuda.

El acta identificó a la mujer como Candela Arizaga, mientras que el hombre mencionado en el relato fue identificado como Facundo Moyano.

Uno de los puntos centrales del documento es el testimonio del hombre que se encontraba en la vía pública y que aseguró haber visto a Arizaga corriendo y pidiendo auxilio mientras un hombre la seguía.

El relato constituye una de las primeras reconstrucciones documentadas de lo ocurrido fuera del edificio y cobra relevancia en el marco de la investigación judicial, especialmente después de las declaraciones realizadas por Moyano sobre el episodio.

La aparición del acta aporta así un nuevo elemento al expediente, ya que incorpora el relato de un tercero que habría presenciado parte de la secuencia en la vía pública durante la madrugada en la que se produjo el episodio.