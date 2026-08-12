NYX Professional Makeup llega a Argentina con 275 productos, precios desde $22.000 y venta online y en locales seleccionados de cinco provincias

L’Oréal Groupe anunció el desembarco de NYX Professional Makeup en el mercado argentino, con una propuesta de maquillaje orientada al consumo masivo y una oferta inicial de 275 productos. La marca, originaria de Los Ángeles y adquirida por el grupo francés en 2014, ingresará al país con un catálogo compuesto por distintas líneas para rostro, ojos y labios.

El lanzamiento contempla la comercialización de 45 franquicias de productos, con precios que partirán de los $22.000 y alcanzarán los $57.000. Según la compañía, el valor promedio del portfolio inicial se ubicará cerca de los $35.000.

La llegada de NYX Professional Makeup a la Argentina forma parte de la estrategia de expansión internacional de la marca y estará acompañada por una propuesta dirigida principalmente a consumidores jóvenes, con especial foco en la Generación Z. La comercialización se realizará mediante canales digitales y locales seleccionados de Farmacity y Simplicity.

NYX Professional Makeup desembarca en Argentina

NYX Professional Makeup fue creada en 1999 en Los Ángeles. Desde sus primeros años, la marca desarrolló una propuesta basada en productos de maquillaje destinados tanto al uso cotidiano como a técnicas vinculadas con el maquillaje profesional.

Uno de los ejes de su posicionamiento internacional es la combinación de productos de alta pigmentación, distintas opciones de tonos y fórmulas destinadas a diferentes necesidades de maquillaje. Con el paso de los años, la firma amplió su catálogo y desarrolló líneas para rostro, ojos y labios.

En 2014, L’Oréal Groupe adquirió NYX Professional Makeup, operación que permitió incorporar la marca a su división de productos de consumo y ampliar su presencia en distintos mercados.

El desembarco en Argentina se realizará con una oferta inicial de 275 productos, distribuidos en 45 franquicias. La propuesta estará disponible tanto mediante plataformas digitales como en determinados puntos de venta físicos.

La estrategia comercial estará orientada al mercado masivo de maquillaje, con productos y precios destinados a consumidores que buscan incorporar distintas categorías de cosméticos dentro de una misma marca.

Qué productos venderá NYX Professional Makeup

El catálogo inicial de NYX Professional Makeup en Argentina estará dividido en tres categorías principales: rostro, ojos y labios. Dentro de cada segmento habrá diferentes tipos de productos y presentaciones.

En la categoría rostro, la oferta incluirá bases, correctores, rubores, iluminadores, productos para contorno, primers, fijadores y desmaquillantes. Estos productos estarán destinados a diferentes etapas de la preparación y terminación del maquillaje.

La categoría ojos incluirá delineadores, lápices, sombras y productos para cejas. Dentro de esta línea se incorporarán alternativas con distintas tonalidades y acabados, además de productos orientados a técnicas de maquillaje de mayor definición.

En tanto, la categoría labios estará integrada por glosses, bálsamos hidratantes, labiales matte y delineadores. El catálogo contemplará distintas tonalidades y formatos.

Entre los productos que forman parte del reconocimiento internacional de la marca se encuentra su fijador matte. De acuerdo con información proporcionada por la compañía, en Estados Unidos se comercializa una unidad por minuto de este producto.

La incorporación de las distintas categorías permitirá que el lanzamiento argentino incluya productos destinados a diferentes momentos de la rutina de maquillaje, desde la preparación de la piel hasta la aplicación de productos para ojos y labios.

Cuánto cuestan los productos de NYX en Argentina

Uno de los principales datos del lanzamiento es el rango de precios definido para el mercado local. Los productos de NYX Professional Makeup tendrán valores de entre $22.000 y $57.000.

El precio promedio del portfolio inicial se ubicará alrededor de los $35.000, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

El rango contempla diferentes categorías y productos, por lo que el precio final dependerá del artículo elegido. De esta manera, el catálogo incluirá opciones con distintos valores dentro de la propuesta de maquillaje de consumo masivo.

La estrategia de precios forma parte del desembarco de la marca en un mercado en el que competirá dentro del segmento de cosméticos de venta masiva. La propuesta estará acompañada por una oferta amplia en cantidad de productos y categorías.

La comercialización permitirá acceder a artículos de maquillaje para rostro, ojos y labios a través de canales físicos y digitales, con disponibilidad progresiva en las provincias contempladas por el lanzamiento.

Dónde comprar NYX Professional Makeup

Los productos podrán adquirirse a través de canales digitales y en locales seleccionados de Farmacity y Simplicity.

La distribución inicial alcanzará puntos de venta ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Fe y Mendoza. De esta manera, el lanzamiento no estará concentrado exclusivamente en el área metropolitana, sino que también tendrá presencia en otras provincias.

Además, la empresa anunció una preventa online exclusiva a través de Farmacity, que comenzará el 27 de julio de 2026.

La disponibilidad en los distintos canales estará vinculada con la incorporación progresiva del catálogo. La propuesta contempla tanto la venta por internet como la llegada de los productos a establecimientos seleccionados.

Para los consumidores, la modalidad permitirá consultar el catálogo y adquirir los productos de manera online, además de acceder a los artículos disponibles en los puntos de venta físicos incluidos en la estrategia de distribución.

La estrategia de NYX Professional Makeup para la Generación Z

Uno de los ejes del desembarco de NYX Professional Makeup en Argentina será la llegada a consumidores jóvenes. La estrategia de la compañía tendrá un foco particular en la Generación Z, un segmento que tiene una participación relevante en las tendencias vinculadas con el maquillaje y el contenido digital.

La marca desarrolló internacionalmente una comunicación vinculada con las nuevas formas de consumo de contenido, las redes sociales y la producción de tutoriales y propuestas de maquillaje. Este enfoque también forma parte de su estrategia de expansión en nuevos mercados.

Otro de los aspectos asociados a la identidad de la marca es su política de productos 100% cruelty-free. La compañía también cuenta con una línea creciente de productos veganos.

En materia de comunicación, NYX Professional Makeup sostiene además campañas que buscan mostrar los productos sin recurrir a retoques digitales en las imágenes utilizadas para presentar los resultados del maquillaje.

Estas características forman parte de la identidad internacional de la marca y serán trasladadas a su propuesta comercial en Argentina junto con el catálogo de 275 productos.

La expansión internacional de NYX Professional Makeup

La llegada al mercado argentino se produce luego de más de dos décadas de desarrollo internacional de NYX Professional Makeup.

Desde su creación en 1999, la empresa amplió progresivamente su catálogo y presencia geográfica. La adquisición por parte de L’Oréal Groupe en 2014 incorporó a la marca a una de las principales compañías internacionales de cosmética y cuidado personal.

A partir de esa operación, NYX Professional Makeup continuó desarrollando su propuesta bajo la estructura del grupo francés, manteniendo su identidad vinculada al maquillaje y ampliando su distribución.

El lanzamiento argentino incorpora esa trayectoria al mercado local mediante un portfolio inicial de 275 productos y 45 franquicias, con categorías que abarcan maquillaje para rostro, ojos y labios.

La propuesta también incluye productos que ya cuentan con presencia internacional y que serán incorporados al mercado argentino dentro del catálogo inicial.

Qué implica el lanzamiento de NYX en el mercado argentino

El desembarco de NYX Professional Makeup suma una nueva marca internacional al mercado argentino de maquillaje. La propuesta estará enfocada en el segmento de consumo masivo y tendrá una estructura de precios que irá desde los $22.000 hasta los $57.000.

El catálogo inicial estará compuesto por 275 productos, con un precio promedio cercano a los $35.000. La oferta abarcará bases, correctores, rubores, iluminadores, primers, fijadores, sombras, delineadores, productos para cejas, glosses, bálsamos, labiales y delineadores de labios.

La distribución se realizará mediante canales digitales y locales seleccionados de Farmacity y Simplicity en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Fe y Mendoza.

La primera etapa del lanzamiento estará acompañada por una preventa online a través de Farmacity, que comenzará el 27 de julio de 2026.

Con esta incorporación, L’Oréal Groupe ampliará su oferta de marcas de maquillaje disponibles en Argentina y sumará al mercado local una propuesta desarrollada específicamente alrededor del concepto de maquillaje profesional accesible.

El desembarco también permitirá que consumidores argentinos accedan a productos de una marca que tiene presencia internacional desde hace más de dos décadas y que forma parte del grupo L’Oréal desde 2014. La estrategia de comercialización combinará puntos de venta físicos y plataformas digitales, mientras que el catálogo inicial buscará cubrir las principales categorías de maquillaje.

La propuesta tendrá como uno de sus públicos centrales a la Generación Z y mantendrá elementos de la identidad internacional de NYX Professional Makeup, entre ellos su política cruelty-free, la incorporación de productos veganos y una comunicación vinculada con las nuevas formas de consumo de maquillaje y contenido digital.