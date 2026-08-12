El capitán de la Selección despidió a su padre Jorge Messi con una carta en la que recordó su vínculo, el último Mundial y planteó dudas sobre su futuro

Lionel Messi despidió públicamente a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años, con una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram. El capitán de la Selección Argentina recordó distintos momentos de su relación con su padre, repasó el vínculo que mantuvieron durante su carrera profesional y contó cómo atravesaron juntos los últimos años.

La publicación se conoció después de que el futbolista participara el domingo de una ceremonia privada realizada en un cementerio de Pérez, en las cercanías de Rosario. La familia de Jorge Messi había decidido mantener la despedida en la intimidad, sin convocatoria pública ni exposición durante el momento del sepelio.

Messi regresó a Estados Unidos durante la madrugada del miércoles y, posteriormente, compartió una fotografía junto a su padre acompañada por un extenso mensaje. En el texto, el futbolista expresó el impacto que tuvo la pérdida y recordó las conversaciones que ambos mantenían de manera habitual.

La carta también incluyó referencias a una etapa particular de la carrera de Messi. El jugador contó que Jorge le pedía que disputara el que sería su último Mundial y explicó que, poco antes del comienzo del torneo, el estado de salud de su padre había empeorado. Según relató, ambos habían hablado sobre la posibilidad de que Jorge pudiera viajar para acompañarlo.

"No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió Messi al comenzar el mensaje. Luego explicó la dificultad que le representa asumir que ya no podrá volver a verlo ni mantener las conversaciones que formaban parte de su vida cotidiana.

Messi recordó el último Mundial y las conversaciones con su padre

En uno de los fragmentos centrales de la carta, Messi recordó que su padre le había pedido en reiteradas oportunidades que jugara el último Mundial. El futbolista relató que, días antes del comienzo del torneo, Jorge atravesó un empeoramiento de su estado de salud.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", escribió el capitán argentino. También contó que su madre le transmitía la expectativa de que Jorge pudiera recuperarse y viajar para acompañarlo durante la competencia.

Messi señaló que él mismo le decía a su padre que la Selección Argentina iba a llegar a la final y que de esa manera tendría la posibilidad de verlo durante algún partido. Sin embargo, Jorge finalmente no pudo viajar.

El futbolista explicó que, después de cada encuentro, esperaba recibir el mensaje de su padre y que la ausencia de esas comunicaciones le permitió dimensionar la gravedad de la situación. "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje", escribió.

A pesar de la situación familiar, Messi relató que continuó concentrado en la competencia y en la posibilidad de avanzar hasta las últimas instancias. Argentina llegó a la final, aunque Jorge no pudo estar presente. En la carta, el jugador recordó que quería ganar el partido para poder llevarle el trofeo y mostrárselo.

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", expresó Messi. También explicó que durante aquel torneo había intentado sobreponerse a sus condiciones físicas, pero que no consiguió sentirse bien.

El futbolista recordó además que, cuando regresó, su padre creía inicialmente que la final se había perdido por penales. Según contó, debido al estado de salud de Jorge, ambos no pudieron conversar sobre todo lo ocurrido durante la competencia.

Lionel Messi recordó a Jorge Messi y puso en duda su continuidad en el fútbol

La relación entre Lionel Messi y Jorge Messi

La carta permitió conocer parte del vínculo que mantuvieron durante décadas. Messi explicó que hablaban todos los días y que se encontraban cuando sus compromisos profesionales se lo permitían.

"Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés", escribió el futbolista. De esa manera, hizo referencia a una relación construida durante toda su vida y atravesada por su carrera en el fútbol.

Messi también recordó los primeros años de su trayectoria. Según relató, Jorge lo acompañaba a los entrenamientos desde que era chico, muchas veces después de terminar su jornada laboral. En otras ocasiones, su madre era quien lo llevaba porque su padre se encontraba trabajando.

La presencia de Jorge también se extendió a los partidos. Messi señaló que su padre no faltaba a los encuentros y recordó la forma en que vivía cada presentación. "Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", escribió.

Además de su rol como padre, Jorge Messi tuvo una participación directa en la carrera profesional de su hijo. El propio Lionel lo definió en su carta como "papá, amigo y representante" y destacó que había desempeñado distintos roles de acuerdo con las circunstancias.

El futbolista también hizo referencia a las discusiones y diferencias que tuvieron a lo largo de los años. "Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías", escribió.

Messi habló sobre su futuro después de la muerte de su padre

Uno de los fragmentos que generó mayor atención en la carta fue aquel en el que Messi hizo referencia a su futuro como futbolista. El jugador reconoció que la pérdida de su padre modificó su perspectiva y planteó dudas sobre cuánto tiempo continuará con su carrera profesional.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió. A continuación, señaló que siempre había jugado al fútbol y que ahora tenía dudas sobre si continuaría haciéndolo durante mucho tiempo más.

La referencia se produjo en el marco de un mensaje dedicado a Jorge y no incluyó una decisión concreta sobre su retiro. Messi no anunció el final de su carrera ni estableció una fecha para dejar el fútbol, pero sí manifestó incertidumbre respecto de su continuidad.

"Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", expresó.

El futbolista también vinculó esa reflexión con la presencia permanente de su padre durante su trayectoria. "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final", escribió, antes de preguntarse por qué Jorge no pudo esperar un poco más para compartir con él esa última etapa.

La relación entre ambos también aparece vinculada con la familia de Messi. En la carta, el capitán argentino señaló que una de las principales fuentes de felicidad de su padre era ver bien a su esposa y a sus hijos.

Además, destacó que Jorge tenía especial interés en verlo jugar. Messi describió esa faceta de su padre como algo que permaneció presente desde sus primeros años hasta su etapa como futbolista profesional.

El legado de Jorge Messi en la familia

Hacia el final de la carta, Messi explicó que continuará transmitiendo a sus hijos parte de la educación y los valores que recibió durante su infancia.

"Siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo", escribió.

La frase establece un vínculo entre las distintas generaciones de la familia y el papel que Jorge tuvo en la formación de Lionel. El futbolista recordó así la manera en que fue acompañado desde sus primeros entrenamientos y partidos y señaló que esa experiencia también forma parte de la educación que busca transmitirles a sus propios hijos.

La despedida terminó con un mensaje directo a su padre: "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

La publicación de Messi se produjo después de la ceremonia privada realizada en Pérez y de su regreso a Estados Unidos. El futbolista decidió de esta manera compartir con sus seguidores parte de la relación que mantuvo con Jorge Messi y algunos de los momentos que ambos atravesaron durante su carrera.

El mensaje combinó el recuerdo de su infancia, el acompañamiento de su padre durante su trayectoria, las conversaciones mantenidas durante el último Mundial y las dudas que actualmente atraviesa respecto de su futuro en el fútbol. Sin anunciar una decisión sobre su carrera, Messi expresó que la muerte de Jorge marca una nueva etapa personal y recordó el lugar que su padre ocupó desde sus primeros pasos como jugador hasta su presente profesional.