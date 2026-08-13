Santander y el British Council lanzaron 10.000 plazas gratuitas para estudiar inglés online. La convocatoria está abierta hasta el 25 de agosto

Aprender inglés puede ser una herramienta clave para fortalecer el perfil laboral, ampliar las oportunidades de empleo y acceder a mejores salarios. En ese marco, Santander y el British Council lanzaron una nueva convocatoria con 10.000 plazas gratuitas para realizar un curso online.

La propuesta está disponible a través de Santander Open Academy y permite que personas de los países incluidos en la convocatoria accedan a una capacitación gratuita, sin costo de inscripción. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 25 de agosto de 2026.

Quiénes pueden acceder al curso gratis de inglés

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser mayores de 18 años.

Residir en alguno de los países contemplados por el programa.

No es necesario ser cliente de Santander para participar.

No se exige contar con un título universitario para postularse.

La capacitación está pensada especialmente para quienes buscan fortalecer sus conocimientos de inglés y mejorar sus perspectivas profesionales.

Cómo es el curso de inglés de Santander

La formación se realiza completamente online, por lo que los participantes pueden cursarla desde sus hogares.

El programa está diseñado junto con el British Council, una de las instituciones internacionales especializadas en la enseñanza del idioma, y busca desarrollar las competencias necesarias para utilizar el inglés en distintos contextos.

La convocatoria contempla 10.000 plazas gratuitas para esta edición.

Cómo anotarse al curso gratuito

Para acceder a una de las 10.000 plazas gratuitas, hay que ingresar a Santander Open Academy, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar el programa "British Council English online 2026 - 2nd Call".

Una vez dentro de la convocatoria, el interesado debe completar el proceso de inscripción y seguir las indicaciones de la plataforma para solicitar una plaza.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de agosto de 2026, por lo que todavía hay tiempo para anotarse.

Una capacitación gratuita para mejorar el perfil laboral

El atractivo de esta propuesta no está solamente en que permite estudiar inglés sin costo.

El programa está presentado como una herramienta para mejorar la empleabilidad, una habilidad especialmente valorada en puestos vinculados con empresas internacionales y trabajos que requieren contacto con clientes o equipos de otros países.

Por eso, el curso puede resultar especialmente interesante para personas que buscan conseguir empleo, cambiar de trabajo o fortalecer su CV sin tener que afrontar el costo de una capacitación privada.