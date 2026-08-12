Crean un mirador panorámico en una de las rutas provinciales con mejor paisaje del país

Comenzó la obra en medio del Valle de Punilla, con el objetivo de recuperar el espacio para que quienes pasan por el lugar puedan contemplarlo

El desarrollo de la infraestructura turística y la preservación del patrimonio natural suman un nuevo e importante proyecto en las sierras cordobesas. El Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en marcha los trabajos para la puesta en valor y reconversión integral del mirador panorámico ubicado sobre la Ruta Provincial 34, una traza clave que regala algunas de las postales más imponentes de la región.

El espacio se localiza en cercanías de la localidad de San Antonio de Arredondo, a tan solo 12 kilómetros al sur de Villa Carlos Paz, dentro del Departamento Punilla. La iniciativa busca recuperar un área clave que se encontraba deteriorada para transformarla en un punto de encuentro moderno, seguro y confortable tanto para los habitantes de la zona como para los miles de turistas que recorren las rutas provinciales.

El proyecto arquitectónico fue diseñado bajo el concepto de intervención de bajo impacto ambiental, priorizando la preservación del paisaje serrano y la utilización eficiente de los recursos energéticos. Desde el punto de vista del diseño, las obras aprovechan al máximo la topografía natural del terreno, complementándose con la incorporación de vegetación nativa en diferentes canteros. Para delimitar las nuevas zonas de contemplación panorámica, se adoptó un sistema constructivo modular con piezas prefabricadas de hormigón que conforman "islas verdes", abarcando un total de 335 metros lineales de premoldeados que reconfiguran por completo la fisonomía del lugar.

Asimismo, los trabajos contemplan la limpieza general de escombros y malezas, la reparación de las barandas originales del predio, la readecuación del acceso al puesto policial y la instalación de un espacio gastronómico para los visitantes. Uno de los ejes centrales de la modernización es el nuevo sistema de iluminación LED autónomo, el cual se alimentará por completo mediante paneles solares fotovoltaicos con baterías recargables. Este parque lumínico estará compuesto por 23 columnas de altura elevada con una potencia de 9.000 lúmenes cada una, complementadas por un tramo perimetral de 22 columnas de altura media que proporcionarán 2.000 lúmenes por artefacto, garantizando la seguridad en horarios nocturnos.

Obra en la Ruta 34 de Córdoba con el mirador al Valle de Punilla

La puesta en valor del mirador también tendrá un fuerte componente de rescate cultural e identitario para los cordobeses. Las autoridades informaron que la emblemática escultura del Cura Brochero, que actualmente corona el predio, será retirada temporalmente del lugar. La pieza será trasladada para ser restaurada en taller por la misma artista plástica que la confeccionó originalmente, garantizando su preservación a largo plazo.

De forma complementaria, la misma creadora trabajará en la realización de una segunda escultura completamente nueva, utilizando resinas especiales de alta resistencia que resultan adecuadas para soportar el desgaste propio de las rigurosas condiciones climáticas y la exposición a la intemperie en la altura de la ruta. Según las previsiones oficiales, la colocación de la nueva obra está programada para el próximo mes de noviembre, fecha en la que volverá a ocupar un lugar destacado en el complejo. Las tareas son ejecutadas por la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en un trabajo articulado con la Agencia Córdoba Turismo y la Dirección de Vialidad.