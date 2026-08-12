Día del Niño 2026: bancos lanzan descuentos del 30% y 24 cuotas sin interés

Las entidades financieras activan rebajas y promociones especiales en juguetes, indumentaria y tecnología para alivianar las compras familiares

En las vísperas del Día del niño, el sector financiero desplegó una amplia oferta de descuentos y beneficios diseñados para alivianar las compras familiares en un contexto económico que demanda cuidar el bolsillo. A pocos días de la celebración prevista para este domingo 16 de agosto, las principales entidades crediticias habilitaron planes de ahorro que combinan rebajas directas e incentivos de financiación de largo plazo.

Esta batería de medidas comerciales incluye acuerdos especiales con cadenas de retail, pequeños comercios de barrio y plataformas de comercio electrónico. Las promociones abarcan rubros con alta demanda estacional, como jugueterías, indumentaria deportiva, librerías, artículos tecnológicos y opciones de gastronomía, permitiendo diversificar el gasto de acuerdo con el perfil del comprador.

Para optimizar las transacciones, la mayoría de los convenios contemplan la utilización de billeteras virtuales, pagos sin contacto mediante sistemas NFC y escaneo de códigos QR. Estas herramientas digitales abren la puerta a bonificaciones adicionales sobre los precios de lista y facilitan el pago fraccionado en comercios adheridos de todo el país.

Día de la niñez: principales promociones bancarias y de financiamiento

Las modalidades financieras varían según el banco emisor, la categoría del cliente y el canal de pago elegido durante las jornadas previas al evento:

Banco Provincia : ofrecerá durante las jornadas del 14 y 15 de agosto un 20% de ahorro sin límite de reintegro en locales adheridos de indumentaria, librería y juguetes, con alternativas de 4 a 6 cuotas. Quienes abonen mediante la tecnología NFC de Cuenta DNI obtendrán un 10% extra, alcanzando un 30% de reintegro total.

Banco Nación : dispone de una bonificación del 25% utilizando la aplicación BNA+ MODO en comercios físicos. En tanto, a través de su plataforma virtual Tienda BNA+, permite adquirir productos seleccionados en hasta 24 cuotas .

Banco Ciudad : brinda un 20% de rebaja en jugueterías tradicionales con un techo de devolución fijado en $10.000 por usuario y hasta 10 cuotas. Por su parte, en Tienda Ciudad se habilitaron opciones de financiación que llegan hasta las 24 cuotas en consolas, bicicletas y juegos.

Banco Macro y Galicia: el Macro ofrece alternativas de ahorro graduadas entre el 20% y el 30% sin tope de devolución más 12 cuotas. En el caso de Galicia, las bonificaciones oscilan entre el 20% y el 25% en marcas de ropa e indumentaria infantil durante el tramo del 13 al 16 de agosto.

Alternativas en otros bancos y cadenas comerciales

Otras instituciones sumaron propuestas con esquemas de devolución inmediata y ventajas exclusivas para usuarios de tarjetas de crédito y aplicaciones móviles: