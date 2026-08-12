Dónde celebrar este domingo el Día del Niño con actividades y shows gratuitos en Capital

El Palacio Libertad vivirá un fin de semana especial este sábado y domingo, con motivo de las celebraciones del Día del Niño con espectáculos abiertos

La llegada del Día del Niño en la Argentina representa una fecha clave para disfrutar en familia y regalarles a los más chicos una jornada diferente. En un contexto donde la planificación del presupuesto familiar exige cautela, encontrar alternativas recreativas de nivel sin la necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero se vuelve fundamental. En ese sentido, el emblemático Palacio Libertad (Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, ubicado en Sarmiento 151, CABA) se consolida como una de las mejores opciones gratuitas de la Capital Federal para pasar una tarde inolvidable, ofreciendo un mega festival al aire libre y una variada agenda cultural puertas adentro.

La gran atracción del domingo 16 de agosto para el Día del Niño 2026 se concentrará afuera del edificio, sobre la explanada principal, donde se montará un escenario móvil. Desde las 13 hasta las 19, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo a cargo de los grupos Ensamble urbano, Desenchufados, Enrulate con Brian y Dulcinea.

De forma paralela, la plaza seca se transformará en un parque de entretenimientos que incluirá el Bibliomóvil de la CONABIP con actividades de fomento de lectura y suelta de libros, estaciones de ajedrez gigante (Ajedrecear), postas lúdicas e interactivas, y un espacio gastronómico para almorzar o merendar a través de las propuestas de la Feria Gustar.

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Además de las celebraciones al aire libre planificadas para el domingo, el Palacio Libertad mantendrá desplegada una completa programación interna durante todo el fin de semana largo (sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto), abarcando distintas franjas etarias y disciplinas artísticas: