PlayStation 5 a $632.000: cómo hacer para conseguir una

ARCA remata 27 consolas PS5, joysticks y parlantes Bluetooth a valores de oportunidad. Cuáles son los requisitos y el paso a paso para ofertar

Una nueva oportunidad para acceder a equipamiento tecnológico de última generación a valores competitivos quedó confirmada de manera oficial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la realización de remates públicos para vender decenas de dispositivos electrónicos secuestrados y decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA). La medida fue formalizada mediante normas publicadas en el Boletín Oficial, donde se establecen las condiciones comerciales para la compulsa de los lotes.

La jornada comercial se desarrollará el próximo 27 de agosto bajo una modalidad cien por ciento digital, con la mediación y gestión operativa de la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Entre los artículos destacados dentro del catálogo figuran 27 consolas PlayStation 5 en su versión digital, un lote integrado por diez joysticks inalámbricos Sony DualSense Wireless, unidades de cámaras de seguridad Xiaomi C500 Pro y decenas de parlantes portátiles con conectividad Bluetooth de la marca JBL.

El procedimiento busca volcar al mercado bienes que permanecían almacenados en depósitos fiscales tras haber quedado en situación de rezago o decomiso aduanero. Como es habitual en estos remates gubernamentales, cada lote cuenta con una base fija en pesos sobre la cual los compradores registrados deberán realizar sus ofertas dentro de los márgenes de tiempo habilitados por la entidad bancaria y luego hacerse cargo del retiro de los productos, en caso de salir ganadores, que en este caso se encuentran en su mayoría en Córdoba Capital.

Precios base del remate y catálogo de productos destacados

Los montos mínimos fijados por el organismo recaudador muestran valores atractivos respecto a los precios de mercado habituales para equipos de tecnología y videojuegos. El desglose de los bienes principales incluye:

Consolas de videojuegos: un total de 27 unidades de PlayStation 5 Digital Edition salen a remate con una base estipulada en $632.055 cada una.

Accesorios de mando: un lote agrupado que contiene 10 joysticks Sony DualSense Wireless cuenta con un importe de salida inicial de $991.672 para la totalidad del grupo.

Dispositivos de audio y seguridad: el catálogo integra decenas de parlantes inalámbricos JBL de distintas potencias (como las líneas Charge 5, Boom Box 3 y Party Box) y cámaras de monitoreo Xiaomi C500 Pro.

Paso a paso: cómo participar de la subasta online por PlayStations

Para intervenir en la puja y realizar ofertas válidas por cualquiera de los lotes disponibles, los interesados deben completar un trámite previo de habilitación en el portal del Banco Ciudad: