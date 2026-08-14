El Ejército de EE. UU. prepara el relevo del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente mientras crecen las tensiones y las presiones económicas sobre Irán

Estados Unidos prepara el traslado del portaaviones USS George Washington hacia Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días desplegado en la región en el marco de las operaciones contra Irán. El movimiento ocurre mientras crece la preocupación por las condiciones de la tripulación del Lincoln.

El George Washington fue detectado el jueves mientras atravesaba el estrecho de Malaca, una vía marítima estratégica que comunica los océanos Índico y Pacífico. Un funcionario de la Armada estadounidense confirmó a USNI News que el buque avanzaba hacia el oeste después de cruzar el estrecho de Singapur.

La rotación permitirá que el Lincoln abandone la zona después de un despliegue excepcionalmente prolongado. Según reportes recientes, el portaaviones permaneció durante más de ocho meses sin realizar una escala en un puerto.

Qué problemas tuvo el USS Abraham Lincoln durante su misión en n Medio Oriente

La extensión de la misión puso bajo la lupa la situación cotidiana de los militares que permanecen a bordo.

Entre los problemas denunciados aparecen faltantes de suministros, inconvenientes en las instalaciones sanitarias, contaminación del agua y dificultades vinculadas con la seguridad, además de interrupciones en el servicio de correo y cuestionamientos sobre el estado anímico de los tripulantes.

El senador estadounidense Richard Blumenthal sostuvo que el Lincoln pasó 200 días consecutivos sin ingresar a un puerto durante su despliegue.

Las denuncias generaron pedidos de explicaciones al Pentágono. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó las versiones sobre un deterioro generalizado de las condiciones a bordo y aseguró que algunos de los reportes fueron presentados de manera incorrecta.

El reemplazo del Lincoln fue presentado como parte de una rotación previamente planificada, aunque llega en un momento de especial presión sobre la Armada estadounidense por la extensión de los despliegues.

Estados Unidos perdió el 25% de sus drones MQ-9 Reaper durante la guerra con Irán

El desgaste de la campaña militar también se refleja en el material utilizado por las fuerzas estadounidenses.

Según un reporte citado por medios estadounidenses, alrededor del 25% de los drones MQ-9 Reaper empleados por Estados Unidos se perdió durante el conflicto. Cada aeronave puede representar una inversión de entre u$s30 millones y u$s50 millones, dependiendo del equipamiento incorporado.

De acuerdo con esas estimaciones, el valor acumulado de las pérdidas superaría los u$s1.300 millones.

Bessent anticipa una nueva ofensiva económica contra Irán

En paralelo al movimiento militar, Washington prepara una nueva etapa de presión financiera sobre Teherán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que Estados Unidos implementará medidas de una magnitud inédita.

"Estén atentos a los próximos anuncios de la semana que viene, porque vamos a aplicar medidas como nunca antes se han visto en la historia del aislamiento económico de un país".

El funcionario explicó que el Gobierno estadounidense busca profundizar la estrategia de presión económica impulsada por Donald Trump, que incluye restricciones sobre activos y mecanismos financieros vinculados con Irán.

Según Bessent, el Departamento del Tesoro apunta a cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y activos iraníes ubicados en distintos países, además de intentar impedir que recursos financieros lleguen al Gobierno de Teherán.

Qué es la "Furia Económica" que impulsa Estados Unidos

Bessent vinculó esta estrategia con la denominada "Operación Furia Económica", concebida como el componente financiero de la campaña militar conocida como "Operación Furia Épica".

La primera comenzó como una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, mientras que la estrategia del Tesoro busca trasladar la presión del terreno militar al sistema financiero internacional.

La iniciativa contempla combinar sanciones económicas y restricciones vinculadas con el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio energético mundial.

El objetivo de Washington es aumentar el aislamiento financiero de Irán y dificultar el acceso de Teherán a recursos, bancos y circuitos internacionales de pagos. La denominada "Furia Económica" ya había sido utilizada por el Tesoro para ampliar sanciones sobre empresas, buques y redes vinculadas con el comercio iraní.