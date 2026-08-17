Cuánto cuesta pulir y plastificar un piso de madera: precios y opción que más conviene

Recuperar la calidez y el brillo de los pisos de parquet, pinotea o roble es una de las reformas más habituales en departamentos y casas. Costos y opciones

Antes de contratar, considere que el estado de la madera influye en el presupuesto: reparar tablas flojas cuesta entre $8.000 y $20.000 por metro cuadrado.

El plastificado tradicional al solvente es más económico y resistente, pero requiere deshabitar la propiedad; el hidrolaqueado es más rápido y ecológico.

El pulido y plastificado de pisos de madera en el AMBA tiene un costo promedio de $12.000 por m², mientras que el hidrolaqueado parte de los $13.600.

Con el paso de los años, el tránsito intenso, las rayas de las sillas y la humedad opacan la madera, llevando a los propietarios a evaluar una restauración integral. Es por ello que ponerlos en valor es clave no solo para embellecerlos sino también para valorizar el inmueble.

Actualmente, realizar el trabajo de pulido y plastificado o hidrolaqueado representa una inversión sustancialmente menor que levantar el revestimiento para colocar porcelanato o pisos flotantes, además de revalorizar de forma inmediata la propiedad. Sin embargo, los presupuestos varían significativamente según el tipo de laca elegida, el estado previo de la superficie y la cantidad de metros cuadrados a intervenir.

Cuánto cuesta pulir y plastificar un piso de madera por metro cuadrado

En el mercado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los especialistas cotizan el servicio tomando como parámetro el metro cuadrado (m²), incluyendo tanto la mano de obra del maquinado como la provisión de materiales (lijas, masillas y lacas). En tal sentido, los valores actualizados que se manejan son:

Pulido y plastificado tradicional (al solvente): el costo parte de los $9.000, según el sitio especializado Home Solutions, pero puede trepar hasta los $18.000 por m². El valor promedio para un trabajo estándar de buena calidad se posiciona cerca de los 12.000 por m².

Pulido e hidrolaqueado (al agua): esta alternativa ecológica y de acabado más natural tiene un valor de entre $13.600 y $24.000 por m², de acuerdo a esa misma fuente. .

Plastificado solo (sin lijado previo): en pisos en muy buen estado que solo requieren una mano de renovación, los valores rondan entre $4.000 y $8.000 por m².

A manera de ejemplo, desde Pisos Cotto promocionan un precio de $15.000 por m² por pulido y plasitifcado.

costos según m2

Presupuestos según el tamaño de la propiedad

Para calcular el desembolso total que debe afrontar una familia o inversor, es preciso contemplar la escala del trabajo.

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los parquetistas profesionales fijan un mínimo de facturación de 15 a 20 m², por lo que si se desea restaurar un ambiente pequeño (por ejemplo, un pasillo o vestidor de 6 m²), la cuadrilla cobrará la tarifa mínima base correspondiente a la jornada de trabajo y traslado de maquinaria.

A la hora de pedir un presupuesto, la primera decisión clave es determinar la tecnología de procción a aplicar sobre la madera desnuda.

1. Plastificado poliuretánico (al solvente): es el método clásico que dominó el mercado durante décadas. Utiliza lacas formuladas a base de solventes que crean una película plástica rígida, impermeable y de alto espesor sobre la madera. Sus principales ventajas son la máxima resistencia a los golpes, rayones y al derrame de líquidos. Es altamente duradero (con una vida útil de entre 8 y 12 años) y resulta más económico que el hidrolaqueado.

En sentido inverso, suele despedir un olor muy fuerte durante la aplicación y el curado, requiriendo deshabitar la propiedad por 48 a 72 horas. Otorga un aspecto más "sintético" o vitrificado y con el paso de los años puede adquirir una tonalidad amarillenta bajo la luz solar directa.

2. Hidrolaqueado (al agua): utiliza resinas poliuretánicas o acrílicas disueltas en base acuosa. Se ha convertido en la opción preferida para viviendas habitadas y proyectos de diseño contemporáneo.

Entre las ventajas que ofrece, se puede mencionar que no emite vapores tóxicos ni olores molestos, lo que permite permanecer en el hogar durante el proceso. Seca rápidamente (en pocas horas) y preserva la textura, las vetas y el color natural de la madera, ofreciendo terminaciones satinadas o mate muy elegantes. Pero su principal contra es su costo por metro cuadrado, ya que es entre un 25% y un 40% superior al plastificado. Requiere aplicar manos de refuerzo con mayor frecuencia frente a un tránsito sumamente agresivo.

Los especialistas consultados por iProfesional sostienen que el valor por metro cuadrado del pulido y plastificado asume que el piso está firme y en condiciones estructurales aceptables. Sin embargo, en propiedades antiguas con parquet despegado o pinotea deteriorada, surgen adicionales que influyen en la factura final, como por ejemplo, la reparación de tablones sueltos o rotos, ya que reemplazar piezas en mal estado o recolocar parquet flojo cuesta entre $8.000 y $20.000 por m² afectado.

Tanbién debe contemplarse el tomado de juntas y masillado integral, que incluye rellenar las grietas entre tablillas antes de la mano final de laca, lo cual se cotiza entre $3.000 y $8.000 adicionales por m².

Finalmente, en lo que hace a zócalos y escalones, el trabajo suele cobrarse en metros lineales, mientras que el pulido y plastificado de escaleras de madera se presupuesta de forma artesanal, oscilando entre $8.000 y $20.000 por escalón.

Cómo es el proceso de trabajo y cuánto tarda

El reacondicionamiento de un piso de madera consta de etapas secuenciales que no deben saltearse para garantizar un acabado duradero:

Desbastado y pulido fino: se pasa una máquina pulidora de tambor con lijas de grano grueso para remover ceras viejas, barnices estropeados o desniveles. Luego se realizan pasadas sucesivas con lijas finas para dejar la madera totalmente suave.

se pasa una máquina pulidora de tambor con lijas de grano grueso para remover ceras viejas, barnices estropeados o desniveles. Luego se realizan pasadas sucesivas con lijas finas para dejar la madera totalmente suave. Masillado de imperfecciones: se mezclan los propios polvos de la madera pulida con resinas especiales para tapar grietas o fisuras sin alterar el color.

se mezclan los propios polvos de la madera pulida con resinas especiales para tapar grietas o fisuras sin alterar el color. Limpieza y aspirado técnico : se retira hasta el último residuo de polvo con aspiradoras industriales para evitar que las partículas queden atrapadas bajo la laca.

: se retira hasta el último residuo de polvo con aspiradoras industriales para evitar que las partículas queden atrapadas bajo la laca. Aplicación de sellador y lacas: se aplica una mano de sellador base y luego dos a tres manos de plastificado o hidrolaqueado, respetando los tiempos de secado entre capas.

Para un departamento promedio de 50 a 60 m2, los trabajos de pulido y aplicación demandan entre 2 y 3 días hábiles. No obstante, el tiempo de curado total antes de volver a ingresar muebles pesados oscila entre 48 horas para el hidrolaqueado y hasta 7 días para el plastificado al solvente.

Plastificado tradicional o hidrolaqueado

Otra decisión importante es elegir entre plastificado tradicional e hidrolaqueado. El plastificado genera una película protectora sobre la madera y puede ofrecer una elevada resistencia al tránsito. Es una alternativa habitual para viviendas, especialmente en pisos de parquet, en tanto que el hidrolaqueado utiliza productos al agua y suele dejar una apariencia más natural de la madera, además de tener menor olor y tiempos de secado más rápidos. No obstante, debe tenerse en cuenta que el costo puede ser superior. En tal sentido, una referencia de mercado estima que una terminación al agua puede agregar aproximadamente 15% a 25% al presupuesto respecto de un plastificado convencional.

La elección depende también del uso. En un dormitorio de poco tránsito puede ser suficiente una terminación estándar, mientras que en un living, pasillo o comedor conviene priorizar productos de mayor resistencia.

En este contexto, al momento de recibir el presupuesto debe tenerse en cuenta un factor clave, que puede disparar el costo, que es el estado de la madera, ya que si existen tablas flojas, rotas o levantadas, primero hay que repararlas. También puede ser necesario reemplazar piezas que hayan sufrido humedad. Otro trabajo frecuente es el tomado de juntas. Con el paso del tiempo, los pequeños espacios entre las piezas del parquet pueden hacerse más visibles. En esos casos hay que rellenarlos antes de realizar el acabado.

Sobre estos puntos, una referencia de precios ubica el tomado de juntas entre $3.000 y $8.000 por m², mientras que la reparación de sectores dañados puede sumar entre $8.000 y $20.000 por m², dependiendo del trabajo requerido. Por eso, dos pisos de exactamente 30 m² pueden tener presupuestos muy diferentes.

¿Conviene reparar o cambiar el piso?

En muchos casos, recuperar un parquet existente resulta económicamente más conveniente que reemplazarlo, pues además del costo del nuevo piso, esta obra puede incluir retiro del material existente, preparación de la superficie, compra del revestimiento, colocación y eventualmente retiro de escombros. Por eso, cuando la madera original está estructuralmente sana, el pulido y plastificado puede ser una alternativa interesante para renovar completamente la apariencia del ambiente. En tal caso, el beneficio es todavía mayor cuando se trata de parquet antiguo de buena madera, que puede tener una calidad difícil de encontrar en las opciones actuales.