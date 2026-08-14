La marca fundada por el streamer Iván 'Spreen' Buhajeruk y Nicolás Esmede alcanza récords de venta y se prepara para dar el salto internacional

La marca de alfajores GIGA, creada por el empresario Nicolás Esmede y el streamer Iván "Spreen" Buhajeruk, atraviesa una nueva etapa de crecimiento: después de haber superado los 2,5 millones de unidades vendidas en menos de tres meses, la compañía se acerca ahora a las 3 millones de unidades comercializadas y ultima detalles para comenzar a exportar.

El proyecto, que nació a mediados de mayo con una primera producción de un millón de alfajores, logró ampliar rápidamente su escala y transformar el impacto generado por la comunidad digital de Spreen en una estructura comercial con presencia en distintos puntos del país.

El crecimiento llevó a GIGA a reforzar sus áreas de producción, logística, distribución, marketing y administración, mientras continúa incorporando distribuidores y ampliando su cobertura territorial.

Ahora, el próximo objetivo es avanzar con la internacionalización de la marca. La empresa trabaja en los últimos detalles necesarios para concretar sus primeras operaciones de exportación, un paso que busca aprovechar también el alcance internacional de la comunidad de Spreen.

GIGA se acerca a los 3 millones de alfajores vendidos

El ritmo de comercialización de GIGA se mantuvo por encima de las expectativas iniciales. La marca había informado ventas superiores a 2,5 millones de unidades durante los primeros meses posteriores a su lanzamiento y actualmente se encuentra próxima a alcanzar los 3 millones de alfajores vendidos.

El volumen representa un crecimiento significativo respecto de la producción inicial de un millón de unidades con la que el producto llegó al mercado.

Según explicó Esmede, uno de los principales desafíos después del lanzamiento fue lograr que la capacidad productiva y logística acompañara el nivel de demanda generado.

La estrategia pasó así de concentrarse en el lanzamiento y la generación de expectativa a construir una operación capaz de sostener el abastecimiento y ampliar la llegada del producto.

"El desafío fue responder con producción, logística y distribución a gran escala", había señalado el empresario, al explicar el proceso de expansión de la marca.

Actualmente, GIGA cuenta con un equipo comercial, de marketing, administración y logística que trabaja en coordinación con la planta productora.

Del fenómeno de Spreen a una marca de consumo masivo

El lanzamiento de GIGA tuvo un fuerte componente digital desde el comienzo. La participación de Spreen permitió que el producto llegara al mercado con una comunidad de seguidores ya consolidada y generó una rápida respuesta entre consumidores jóvenes.

Uno de los primeros hitos se produjo cuando la marca vendió 300.000 unidades en apenas 48 horas después de su llegada a la cadena Kioscos 365 en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

La presentación oficial durante la Semana del Alfajor también reflejó el nivel de convocatoria. Más de 5.000 personas participaron del evento realizado en el centro porteño, donde seguidores de Spreen se acercaron para conocer el producto y al creador de contenido.

Sin embargo, el objetivo de la compañía fue que el negocio no quedara limitado al fenómeno generado por una personalidad de Internet.

La estrategia comercial apunta a convertir la visibilidad inicial en una marca con distribución propia, presencia nacional y capacidad para competir dentro de una categoría en la que conviven grandes fabricantes, empresas medianas y emprendimientos especializados.

Spreen junto a Nicolás Esmede, creadores del alfajor Giga

El alfajor GIGA: características y precio

GIGA ingresó al mercado con un alfajor de 72 gramos, elaborado con abundante dulce de leche y cobertura de baño de repostería semiamargo.

El producto fue pensado para ubicarse en un segmento intermedio entre los alfajores tradicionales de kiosco y las propuestas premium, con un tamaño superior al de buena parte de las alternativas convencionales.

El precio sugerido durante el lanzamiento fue de $1.800, mientras que la empresa había proyectado inicialmente una facturación anual cercana a los u$s2,5 millones.

La evolución de las ventas modificó el escenario inicial y llevó a la compañía a concentrarse en ampliar la capacidad de distribución y acompañar el crecimiento de la demanda.

Un mercado de alfajores con fuerte competencia

El crecimiento de GIGA se produce dentro de una de las categorías más desarrolladas del consumo masivo argentino.

En Argentina se consumen alrededor de 12 millones de alfajores por día, mientras que unas 40 industrias participan del mercado. La oferta incluye desde productos de consumo cotidiano y precios accesibles hasta alfajores premium, de mayor tamaño o elaborados con ingredientes diferenciados.

Los canales de venta también son diversos. Los alfajores tienen una presencia histórica en kioscos, supermercados, estaciones de servicio y comercios de cercanía, lo que convierte a la distribución en uno de los factores centrales para las marcas que buscan ganar participación.

En ese escenario, GIGA busca diferenciarse a partir de una combinación de producto, identidad visual, estrategia de marketing y la comunidad digital vinculada con Spreen.

La alianza entre Spreen y Nicolás Esmede

El proyecto surgió de la asociación entre Iván "Spreen" Buhajeruk y Nicolás Esmede, dos perfiles con experiencias diferentes y complementarias.

Spreen aportó el alcance de una de las comunidades digitales más grandes del país, mientras que Esmede sumó experiencia en negocios, distribución y desarrollo de productos.

El empresario es fundador de la agencia 1.8, vinculada a la representación de talentos y la producción de espectáculos, y también tiene antecedentes en el negocio de distribución e importación.

Según contó Esmede, su relación con el sector comenzó incluso antes de la creación de GIGA: su abuelo había sido distribuidor de alfajores y él posteriormente trabajó en importación, con más de 20 viajes a China para desarrollar distintas operaciones comerciales.

Ese conocimiento de los canales de distribución fue uno de los elementos que la compañía buscó trasladar al nuevo emprendimiento.

La premisa inicial fue desarrollar primero un producto que pudiera sostenerse por sus propias características y después construir la marca alrededor de él.

GIGA prepara su expansión internacional

Después de consolidar su presencia en el mercado argentino, el próximo desafío para GIGA es salir al exterior.

La compañía ultima detalles para comenzar a exportar y ya mantiene conversaciones vinculadas con potenciales mercados internacionales.

El proyecto busca aprovechar una característica particular de la marca: la audiencia de Spreen no está concentrada exclusivamente en Argentina, sino que tiene alcance internacional.

La expansión, por lo tanto, representa un paso adicional dentro de la estrategia de convertir la comunidad digital en una plataforma para desarrollar un negocio de consumo masivo con alcance regional.

La exportación también implicará nuevos desafíos para la empresa, entre ellos la adaptación de la operación logística, los requisitos de cada mercado y la construcción de canales comerciales fuera del país.

El próximo paso: ampliar el negocio más allá del alfajor

La expansión de GIGA no se limita al producto con el que debutó. La empresa también trabaja en el desarrollo de nuevos productos dentro de la categoría de golosinas, aunque todavía no difundió detalles sobre los próximos lanzamientos.

A esto se suma el proyecto de fortalecer el canal de venta online, que además de los alfajores podría incorporar merchandising y experiencias vinculadas con la identidad de GIGA y la comunidad de Spreen.

De esta manera, el emprendimiento busca ampliar sus fuentes de ingresos y construir una propuesta que vaya más allá de la venta de un único producto.

A pocos meses de su lanzamiento, GIGA pasó de una primera producción de un millón de unidades a acercarse a los 3 millones de alfajores vendidos. Con la distribución nacional en expansión y los preparativos para comenzar a exportar, la marca encara ahora una nueva etapa: consolidar el negocio en Argentina y avanzar hacia otros mercados.