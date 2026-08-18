On Sport lanzó una gran barata del 22 al 26 de agosto con 2x1 en marcas deportivas, zapatillas desde $22.000 y opciones de ropa y accesorios

On Sport realiza una gran barata en Ituzaingó con promociones 2x1, zapatillas desde $22.000 y opciones para ahorrar en compras de calzado e indumentaria. La oferta estará vigente del 22 al 26 de agosto, de 9 a 20.

Además, la promoción incluye indumentaria y calzado para hombres, mujeres y niños, con modelos de marcas como Nike, Adidas, Puma, Fila, Reebok, Skechers y Vans, según la comunicación de la oferta.

Qué productos y precios ofrece la gran barata en Ituzaingó

La promoción incluye zapatillas clásicas, deportivas y urbanas, además de modelos en tendencia como Jordan, Samba y Gazelle. También hay botines para chicos y adultos.

En indumentaria se pueden encontrar camisetas de fútbol y básquet, además de prendas de marcas como Wilson, Under Armour y Le Coq Sportif.

Entre los precios mostrados en la promoción aparecen:

Zapatillas : desde $22.000

: desde $22.000 Remeras : $12.000

: $12.000 Mochilas : $15.000

: $15.000 Buzos : $30.000

: $30.000 Calzas Adidas: $38.000

Agostina Sol Napoli, de @mamaahorro, mostró parte de la propuesta en un reel y detalló algunos de los modelos, precios y promociones disponibles. En el video también señaló que hay muchos modelos y talles, incluidos talles especiales.

Cómo se puede pagar y acceder a descuentos

Además del 2x1, la promoción contempla la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

También hay una alternativa para quienes buscan ahorrar en sus compras: el pago en efectivo tiene un 10% de descuento, de acuerdo con la comunicación de la oferta.

Cuándo y dónde es la promoción

La propuesta estará disponible hasta el 26 de agosto, de 9 a 20, en avenida Presidente Perón 9208, Ituzaingó.

La información difundida sobre la feria señala que habrá reposición constante de mercadería durante los cinco días, por lo que pueden incorporarse nuevos productos y variar la disponibilidad de modelos y talles.

Cómo llegar a On Sport

Para llegar desde CABA, una alternativa es utilizar el ferrocarril Sarmiento hasta la estación Ituzaingó, dentro del servicio metropolitano Once-Moreno.

Desde la estación se puede continuar en colectivo hacia la zona de avenida Presidente Perón. Entre las líneas que circulan por distintos sectores de Ituzaingó y por este corredor se encuentran la 504, 269 y 302, aunque los recorridos dependen del ramal.

En auto, una opción es tomar el Acceso Oeste desde CABA y continuar hacia Ituzaingó hasta conectar con avenida Presidente Perón.