Descuentos de hasta 70 por ciento en Nike, Adidas y Puma en Moov

La plataforma de comercio electrónico Moov lanzó una agresiva campaña de promociones que alcanza hasta un 70 por ciento de descuento en indumentaria, calzado y accesorios urbanos. La propuesta incluye la posibilidad de abonar las compras en hasta 3 cuotas sin interés en compras superiores a los $100.000 y obtener envíos a todo el país, lo que generó un fuerte impacto entre los consumidores que buscan renovar el guardarropa con artículos de primera línea.

El catálogo en oferta abarca productos de marcas líderes del mercado internacional como Nike, Adidas, Converse, Vans, Fila, Jordan, New Balance y Puma. Las rebajas más destacadas se concentran en calzado deportivo, camperas de abrigo, buzos urbanos y pantalones estilo jogger, con una amplia variedad de talles y modelos orientados tanto al público adulto como al infantil.

Esta iniciativa comercial se posiciona como una oportunidad clave para acceder a indumentaria deportiva de alta calidad por una fracción de su valor habitual. La modalidad de venta es exclusivamente digital a través del sitio web oficial de la tienda, donde los usuarios pueden filtrar las opciones por marca, talle, color y nivel de descuento.

Productos destacados y rango de precios con descuento

Dentro de las ofertas más buscadas en la tienda virtual se destacan los calzados de la firma Nike, con modelos emblemáticos como las Air Max, Blazer, Dunk y Pegasus que registran rebajas superiores al 50 por ciento sobre la tarifa de lista. En la sección de indumentaria, los buzos estilo hoodie con capucha, las camperas rompevientos y los pantalones deportivos concentran los porcentajes de rebaja más altos de la liquidación.

El listado de oportunidades y precios de referencia se distribuye de la siguiente manera:

Buzos Nike y Adidas estilo urbano con capucha: desde los $45.000.

Pantalones deportivos de friza y joggers: a partir de los $38.000.

Remeras manga corta y musculosas de entrenamiento: valores que arrancan en los $22.000.

Zapatillas urbanas Puma y Fila: modelos seleccionados desde los $52.000.

Zapatillas deportivas Nike de alta gama: precios promocionales a partir de los $85.000.

Accesorios como gorras, medias y mochilas: alternativas con valores desde los $12.000.

Pautas de compra y medios de pago habilitados

La página web de MOOV para acceder a las promociones es www.moov.com.ar. Una vez adentro se puede buscar por marcas o productos y el sitio permite ordenar resultados por mayores descuentos o promociones, la mejor opción para detectar oportunidades.

Respecto a las condiciones de entrega y posventa, el envío resulta completamente gratuito a domicilio en todas las compras de indumentaria o calzado que alcancen o superen el piso de los $120.000. Además, existe la opción de retiro presencial en sucursales o puntos de entrega autorizados en distintas provincias del país, junto con un plazo legal de cambio de hasta 30 días posteriores a la recepción del pedido para gestionar cualquier modificación de talle o modelo de forma sencilla. La página cuenta también con botón de arrepentimiento, en la parte inferior, para hacer más sencillo el proceso de cancelación de una compra.