Chau barreras: avanzan en uno de los túneles más esperados de CABA

La obra permitirá agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en el oeste de la Capital Federal. Conocé todos los detalles

La transformación de la infraestructura urbana en la Capital Federal sumó un hito clave con el desarrollo de una obra estratégica destinada a erradicar las demoras vehiculares y reducir los riesgos en las vías del tren. En el marco del Plan Urbano Ambiental y bajo el programa integral de eliminación de pasos a nivel, la gestión porteña avanza a paso firme con la ejecución de un cruce subterráneo en el sector oeste de la Ciudad, una solución vial largamente esperada por vecinos y conductores de la zona.

El proyecto busca terminar de manera definitiva con la interferencia del ferrocarril Sarmiento, reconfigurando la circulación diaria en un punto neurálgico donde convergen el flujo vehicular y el tránsito peatonal en el barrio de Villa Luro. A través de esta intervención de ingeniería, la traza urbana no solo ganará dinamismo en la conexión entre ambos lados de la vía, sino que además se creará un entorno renovado con mayor iluminación, espacios públicos integrados y estándares de seguridad adaptados al movimiento de la comuna.

Las tareas que se ejecutan en Villa Luro y los detalles del proyecto

Ubicado sobre la calle Irigoyen, en el tramo comprendido entre Yerbal y Bacacay, el nuevo viaducto subterráneo se diseña como una arteria de doble mano orientada a agilizar el paso de autos y transporte público de escala barrial. En la etapa actual de los trabajos, los equipos técnicos se enfocan en frentes simultáneos que abarcan tanto la infraestructura vial como el equipamiento urbano circundante:

Excavación y drenaje: tareas intensivas de remoción de agua para concluir el vaciado del terreno y consolidar las rampas de pendiente.

Accesibilidad peatonal: construcción de las estructuras de rampa y senderos de paso peatonal en el sector sur, garantizando la movilidad para personas con coches o discapacidad.

Nuevo espacio verde: preparación de suelos en el sector lindero de la plaza, donde se instalarán zonas de juegos infantiles y mobiliario de descanso.

Impacto en el tránsito, conectividad y seguridad barrial

La eliminación de la barrera física elimina una de las principales causas de embotellamientos e incidentes viales sobre la traza ferroviaria, mejorando de forma directa la calidad del aire al evitar que los motores permanezcan encendidos durante la espera del paso de las formaciones. Al quedar libre de vías en la superficie, el cruce ofrecerá una conexión fluida que beneficiará la conectividad comercial e institucional en el límite barrial entre Villa Luro y Liniers.

En materia de movilidad, la obra contempla la integración de señalización inteligente y tecnología de iluminación LED de alta potencia para optimizar la visibilidad nocturna. Mientras se completan los últimos tramos de la estructura principal, la circulación vehicular de la zona continúa canalizándose a través del paso a nivel provisorio de doble sentido ubicado sobre Ruiz de los Llanos, esquema que permite mantener habilitada la conectividad interna hasta el momento del corte de cintas definitivo.

En relación a las obras para eliminar los pasos a nivel, en junio de este año fue inaugurado el primer paso bajo nivel vehicular de Caballito, que se encuentra en la calle Federico García Lorca (entre Yerbal y Bogotá), túnel tipo "sapito" de sentido único norte-sur para tránsito liviano.