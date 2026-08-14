Aseguradoras proyectan casi 140.000 nuevos juicios laborales en 2026

En los primeros siete meses del año se registraron 72.525 nuevos casos y Santa Fe aparece entre las jurisdicciones más conflictivas

La cantidad de juicios laborales vinculados al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) continúa en niveles elevados y podría alcanzar casi 138.000 nuevas demandas durante 2026, según un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La entidad informó que entre enero y julio se acumularon 72.525 nuevas demandas en todo el país, mientras que el ritmo de ingresos se mantiene por encima de las 11.000 causas mensuales durante el último año. Con esta dinámica, la proyección para el cierre de 2026 alcanza los 137.800 nuevos juicios.

En julio ingresaron 7.814 nuevas demandas, por debajo de las registradas en junio, aunque la UART atribuyó parte de esta disminución al efecto estacional de la feria judicial. De todos modos, la baja mensual no modificó la tendencia general: la judicialidad acumulada móvil de los últimos 12 meses se ubicó en torno a 135.400 notificaciones.

Crece la cantidad de juicios laborales en 2026

La UART advirtió que la cantidad de juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo en la Argentina continúa por encima de los niveles registrados durante el año pasado y mantiene una marcada diferencia respecto de otros países.

Según los datos difundidos por la entidad, el volumen de demandas en Argentina supera 23 veces el nivel de Chile y 16 veces el de España.

Desde el sector asegurador sostienen que este escenario genera presión sobre el sistema y reclaman medidas que permitan reducir lo que consideran demandas injustificadas y mejorar la previsibilidad del régimen de ART.

La cámara empresaria también plantea que el nivel de litigiosidad resulta elevado en relación con la dimensión del sistema, que actualmente brinda cobertura a más de 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores en todo el país.

Santa Fe, entre las provincias con mayor cantidad de juicios

El comportamiento no es uniforme en todas las jurisdicciones. Santa Fe aparece como uno de los principales focos de preocupación para el sector asegurador debido al crecimiento de las demandas.

Durante julio, la provincia registró 1.525 nuevos juicios, un 20,7% más que en el mismo mes de 2025. Con ese volumen, superó a la Ciudad de Buenos Aires, que contabilizó 1.510 casos, y quedó como la segunda jurisdicción con mayor cantidad de demandas del país, detrás de la provincia de Buenos Aires, que registró 2.805.

En los primeros siete meses de 2026, Santa Fe acumuló 12.150 juicios, con un crecimiento interanual del 18%. El incremento se ubicó muy por encima de la variación registrada a nivel nacional, que fue del 2%.

La diferencia también se refleja en la tasa de litigiosidad. Para 2026, la proyección para Santa Fe alcanza 349 juicios cada 10.000 trabajadores, más de 2,5 veces el promedio nacional, estimado en 138 casos cada 10.000 trabajadores.

Reclaman mayor previsibilidad para el sistema

La evolución de las demandas genera especial atención en el sector porque se produce pese a los cambios implementados para intentar contener la litigiosidad.

En el caso de Santa Fe, la UART señaló que el aumento registrado durante el año se contrapone con la tendencia esperada tras la creación del Cuerpo de Peritos Oficiales, una reforma que buscaba reducir los incentivos para demandas consideradas injustificadas y aportar mayor previsibilidad al sistema.

Con más de 72.500 nuevos casos acumulados hasta julio y un ritmo que todavía supera las 11.000 demandas mensuales en términos interanuales, la evolución de los próximos meses será determinante para establecer si la litigiosidad laboral finalmente se acerca a la proyección de 137.800 nuevos juicios durante 2026.