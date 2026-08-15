Mapa de outlets en CABA: dónde comprar marcas top con superdescuentos

Saldos de fábrica, calzado deportivo y ropa de marca importada a precio de costo. La guía para recorrer los paseos de liquidación

El consumo enfocado en el ahorro de oportunidad encuentra en los polos comerciales dedicados a la liquidación de indumentaria una opción cada vez más concurrida dentro de la Capital Federal. En distintos puntos de la geografía porteña, locales de primeras firmas nacionales e internacionales reúnen saldos de temporadas previas, discontinuos y prendas con facilidades de pago a valores sensiblemente inferiores a los de las tiendas tradicionales.

La distribución de estos comercios se despliega a través de circuitos clave que abarcan desde los tradicionales corredores del centro-norte hasta los grandes complejos de depósitos del sur y oeste porteño. Con promociones que pueden alcanzar rebajas de hasta el 70% de descuento y opciones de 2X1 en productos seleccionados, la búsqueda de vestimenta de marcas reconocidas a precio accesible se consolidó como una alternativa habitual para cuidar el presupuesto.

Los comercios y zonas de outlets para comprar marcas a menor precio

El recorrido completo por los diferentes puntos de liquidación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abarca las siguientes tiendas y polos de compra:

Belgrano (Premium Market Outlet): ubicado en el cruce estratégico de Avenida Cabildo y Olazábal, este paseo comercial de dos plantas se especializa en prendas de vestir, accesorios y calzado importado. Allí se comercializan colecciones discontinuas de firmas internacionales de primer nivel como H&M , Bershka, Pull&Bear , Gap, Forever 21 , New Balance, Goorin, Speedo, Pony y Brooks.

Distrito Barracas (Calle Herrera, California e Iriarte): concentra grandes depósitos y tiendas oficiales de fábrica. Funcionan locales tipo galón de Adidas, Puma , Grimoldi, Desiderata, Portsay , Montagne y Lacoste, con sectores permanentes de calzado deportivo, indumentaria urbana y ropa técnica a precios de liquidación.

Villa Crespo y Palermo (Calles Aguirre, Loyola y Av. Córdoba): el histórico eje de Aguirre y Loyola reúne tiendas oficiales de Levi’s , Lacoste , Puma, Kosiuko, Brooksfield , Etiqueta Negra, Awada y Rapsodia. Sobre la Avenida Córdoba se suman las sucursales de indumentaria infantil Cheeky y Mimo & Co, además de tiendas de sastrería y ropa formal. Mientras que el reconocido Distrito Arcos se destacan marcas top como Adidas, Nike, Reebok , Lacoste y Tommy Hilfiger , entre otros.

Floresta (Eje Av. Rivadavia): más allá del tradicional polo textil en el que conviven depósitos directos de fábrica con locales minoristas y mayoristas sobre Avellaneda y arterias linderas, en Rivadavia y Segurola se destacan opciones outlets de dos gigantes de la indumentaria deportiva. Con locales enfrentados, Adidas y Nike presentan ofertas de saldo en zapatillas e indumentaria deportiva de primer nivel.

Claves y recomendaciones para aprovechar el recorrido

Para optimizar la compra y obtener un mayor rendimiento del presupuesto en cada una de las zonas comerciales, resulta conveniente tener en cuenta las siguientes pautas: