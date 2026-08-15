El puente en construcción más largo del país ya tiene un avance de obra de más del 50%

Así lo afirmó el gobierno de Santa Fe, que en los últimos días actualizó el estado de la obra del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

La provincia de Santa Fe registra un avance crucial en la ejecución de una de las obras viales más importantes y esperadas del país. El nuevo enlace que unirá la capital provincial con la ciudad de Santo Tomé alcanzó un avance general del 55% en su infraestructura. Con una longitud total de 1.324 metros, la estructura se posiciona actualmente como el puente en construcción más extenso de toda la República Argentina, diseñado para dar respuesta a un histórico cuello de botella en el tránsito metropolitano regional.

El proyecto es financiado y ejecutado en su totalidad por el Estado santafesino mediante la Dirección Provincial de Vialidad, requiriendo una inversión de 40.000 millones de pesos. Se trata de una solución integral asumida por el gobierno santafesino frente a una histórica deuda de infraestructura por parte del Estado nacional. Según las proyecciones oficiales, la finalización completa de la obra está prevista para marzo o abril de 2027, momento en el que se calcula que unos 40.000 vehículos diarios utilizarán la traza de forma directa, mejorando de manera notable la fluidez del tránsito y la seguridad vial entre ambas localidades.

Durante los últimos días, una favorable bajante en el nivel del río Salado permitió retomar las tareas de pilotaje sobre el cauce activo, considerado uno de los frentes técnicos de mayor complejidad de toda la ingeniería del proyecto. La obra se mantiene dentro de los plazos cronológicos previstos por las autoridades, registrando importantes avances en la fabricación y montaje de los componentes que sostendrán la calzada principal.

Obra del puente Santa Fe-Santo Tomé: el detalle técnico y el estado de la superestructura

La infraestructura de soporte presenta un nivel de ejecución cercano al 95% en varios de sus tramos fundamentales. Del total proyectado, los equipos técnicos ya completaron:

Estructuras de base: Se ejecutaron 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales, alcanzando un total de 40 pilas de sustentación finalizadas. Los elementos pendientes corresponden exclusivamente al sector del cauce activo del río.

Vigas y montajes: En lo que respecta a la superestructura, ya se fabricaron 144 de las 215 vigas previstas y 140 ya fueron colocadas, lo que permitió completar 28 vanos.

Tableros y prelosas: El tendido de prelosas alcanzó los 27 vanos y se hormigonaron 23 de los 43 tableros proyectados para la traza vial.

El despliegue de esta megaobra vial se inscribe en un plan integral de obras públicas que la provincia de Santa Fe ejecuta en el departamento Capital, el cual abarca la puesta a punto de la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 9 en Recreo —con capacidad para 891 internos— y la edificación de nuevas estaciones policiales en el Parque Garay, Parque Federal y bulevar French para el sistema de seguridad urbana.