Detectá cómo operan los fraudes digitales que suplantan entidades conocidas usando correos apócrifos y piden datos sensibles del usuario

Una nueva modalidad de estafa digital tiene en alerta a los contribuyentes argentinos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del organismo para robar dinero y datos personales.

La maniobra es sofisticada. Los delincuentes envían mensajes que simulan comunicaciones oficiales del fisco. Allí reclaman el pago de supuestos aranceles aduaneros por encomiendas internacionales "retenidas".

Pero el peligro va más allá del dinero: los estafadores también piden una fotografía del DNI por ambos lados, lo que abre la puerta a futuros intentos de robo de identidad.

Los montos reclamados varían, pero en algunos casos detectados rondan los $200.000. Una cifra que, sumada al valor de los datos personales expuestos, convierte esta estafa en una amenaza de doble impacto.

Cómo opera la trampa de los ciberdelincuentes: del correo falso al robo de datos

Todo empieza con un email. El mensaje llega a la casilla del contribuyente con apariencia de comunicación legítima. Los estafadores copian logos, colores y hasta el tono formal que caracteriza a las notificaciones de ARCA.

El texto del correo genera urgencia. Informa que una encomienda internacional está retenida en aduana. Y que, para liberarla, es necesario abonar un cargo de inmediato.

El mensaje incluye un enlace. Al hacer clic, la víctima es redirigida a una página web falsa que imita con precisión el diseño del sitio oficial del organismo.

En esa página aparece un formulario. Solicita datos personales: nombre, apellido, CUIT, teléfono, dirección. Y también pide realizar el pago del supuesto arancel.

Pero hay un pedido adicional que delata la naturaleza fraudulenta de la operación: una foto del DNI, por ambos lados, para "verificar la identidad" del destinatario de la encomienda.

Esa combinación —urgencia, pedido de dinero y solicitud de documentación— es el patrón clásico del phishing adaptado al contexto tributario argentino.

Las señales que delatan el fraude y que ARCA nunca pide

ARCA nunca solicita pagos ni documentación personal a través de enlaces enviados por correo electrónico. Esa es la primera regla para detectar la estafa.

Ante cualquier supuesto aviso relacionado con deudas, encomiendas o trámites pendientes, lo correcto es ingresar directamente a los canales oficiales de ARCA y verificar si existe realmente una notificación en el sistema.

Otra señal de alerta está en la dirección del sitio web. Los delincuentes crean URLs que se parecen a las originales, pero con pequeñas variaciones: letras cambiadas, guiones agregados, dominios alternativos.

Que una página tenga el logo, los colores institucionales y el diseño de ARCA no garantiza que sea auténtica. Los estafadores invierten tiempo en replicar con exactitud la apariencia visual de los sitios oficiales.

El tono del mensaje también puede dar pistas. Las comunicaciones legítimas de organismos públicos no suelen utilizar lenguaje alarmista ni plazos extremadamente cortos para resolver supuestos problemas.

Y, por supuesto, ninguna entidad gubernamental va a pedir que le envíes una foto de tu DNI por email o mediante un formulario web sin autenticación previa en el sistema oficial.

Por qué entregar la foto del DNI es tan peligroso

Una imagen del documento nacional de identidad contiene información suficiente para convertirse en llave maestra para los ciberdelincuentes. Nombre completo, número de DNI, fecha de nacimiento, fotografía, domicilio, sexo.

Con esos datos, un estafador puede intentar abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito, tramitar préstamos o realizar compras online suplantando la identidad de la víctima.

El riesgo se multiplica si esa información se combina con otros datos personales obtenidos mediante distintas estafas o filtraciones de bases de datos.

La foto del DNI funciona como credencial de identidad digital. Y en manos equivocadas, puede generar problemas financieros y legales que tardan meses —o años— en resolverse.

Por ese motivo, si una persona recibió el correo y envió copia de su documento, debería activar alertas en su historial crediticio, monitorear movimientos bancarios y considerar realizar una denuncia ante las autoridades.

Qué hacer si ya pagaste o enviaste tu documento

Si realizaste una transferencia o efectuaste un pago a través del sitio falso, contactá inmediatamente a tu banco, tarjeta o billetera virtual. Informá la situación y consultá si existe alguna posibilidad de bloquear o revertir la operación.

Cuanto más rápido actúes, mayores son las chances de recuperar el dinero o al menos detener movimientos adicionales.

Conservá toda la evidencia disponible: el correo recibido, capturas de pantalla del sitio falso, los mensajes intercambiados, el comprobante del pago. Esa documentación será útil para la denuncia policial y para cualquier gestión posterior con entidades financieras.

En caso de haber enviado el DNI, además, conviene extremar los controles sobre cuentas y productos financieros. Revisá periódicamente tu información crediticia en el Banco Central para detectar eventuales operaciones realizadas sin autorización.

También podés consultar en ARCA si existen notificaciones reales pendientes a tu nombre. Eso te permitirá descartar que, además de la estafa, tengas algún tema legítimo por resolver con el organismo.

La principal recomendación frente a este tipo de maniobras es no actuar bajo presión. Antes de pagar, hacer clic o entregar información personal, verificá por canales oficiales que el supuesto trámite exista realmente.

El phishing funciona porque explota la urgencia y el miedo. Romper esa lógica —tomarse un minuto para chequear— es la mejor defensa contra este tipo de fraudes digitales.