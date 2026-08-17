Los nacimientos cayeron a la mitad en 10 años y las consecuencias ya se empiezan a sentir en el país

El envejecimiento poblacional despierta señales de alarma en servicios esenciales y trae transformaciones sociales profundas aún imprevisibles

La tasa de natalidad en Argentina atraviesa una transformación sin precedentes. En 2014 nacieron 777.012 bebés. Una década después, en 2024, esa cifra se desplomó a 413.135. La diferencia es dramática: 363.877 bebés menos cada año. Una caída del 46,83% que redibuja el mapa demográfico del país.

Los números traducidos a la vida cotidiana resultan aún más reveladores. En 2014, cada día llegaban al mundo 2.128 niños argentinos -88 cada hora, uno cada 45 segundos-. Hoy nacen 1.131 por día -47 cada hora, uno cada 80 segundos-.

La información proviene del informe "Estadísticas Vitales", que elabora anualmente la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. Para hacerlo, la Dirección -conducida por Carlos Guevel- procesa certificados de nacimiento de los Registros Civiles de todo el país. Cada jurisdicción coteja y valida la información antes de enviarla.

En cuanto a este fenómeno, no respeta fronteras provinciales. Todas las jurisdicciones registran caídas significativas. La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego muestran las tasas más bajas: 6,9 nacimientos por cada mil habitantes. En el extremo opuesto figuran provincias del norte.

Misiones lidera con 12,3 nacimientos por mil habitantes. Le siguen Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7). Pero incluso en estos distritos con tasas más altas, la cantidad absoluta de nacimientos cayó drásticamente respecto a 2014.

Qué pasa cuando los nacimientos se acercan peligrosamente a las muertes

La brecha entre nacimientos y defunciones se estrechó de manera alarmante. En 2014, los nacimientos duplicaban las muertes: 777.012 contra 325.539.

Una década después, esa proporción se esfumó. En 2024 nacieron 413.135 personas mientras murieron 376.405. La diferencia se redujo a apenas 36.730 personas, aproximadamente un 10%.

Dos jurisdicciones ya cruzaron el umbral crítico. En la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, las muertes superan a los nacimientos. Esta convergencia no responde a un aumento en la mortalidad general. Las tasas de mortalidad se movieron proporcionalmente a la evolución poblacional.

Las tasas de mortalidad infantil, neonatal y postnatal están en sus mínimos históricos. El fenómeno obedece exclusivamente al desplome de nacimientos.

De mantenerse esta tendencia, Argentina podría enfrentar por primera vez en su historia una disminución de su población total. La única válvula de escape posible sería la inmigración. Varios países europeos ya transitan ese camino.

Por qué cada vez nacen menos bebés en Argentina

Especialistas de distintas disciplinas coinciden en identificar causas múltiples. La postergación de la maternidad encabeza la lista de factores. La edad promedio a la que las mujeres tienen su primer hijo aumentó significativamente. Muchas priorizan primero su desarrollo profesional y académico.

La educación sexual mejoró sustancialmente en las últimas décadas. Más información y recursos disponibles reducen los embarazos no planificados.

Las dificultades económicas pesan en la decisión de formar familia. Criar un hijo implica costos crecientes en educación, salud y cuidado. Los cambios en las relaciones intrafamiliares y sociales transformaron expectativas y prioridades. Las estructuras familiares tradicionales ya no son el único modelo válido.

La legalización y despenalización del aborto también impacta en las estadísticas de natalidad, aunque cada especialista pondera su influencia de manera diferente.

Qué está pasando en el resto de América Latina

Argentina no es una excepción en la región. América Latina y el Caribe experimentan una caída considerable en la fecundidad. El promedio regional bajó a 1,8 hijos por mujer. Este número está por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que se ubica en 2,1.

El envejecimiento poblacional avanza sin frenos. Los sistemas educativos deben adaptarse a una matrícula decreciente. Los sistemas de salud enfrentan presión creciente. Menos jóvenes deben sostener más adultos mayores.

Los sistemas previsionales atraviesan su peor crisis. La ecuación entre aportantes y jubilados se vuelve insostenible.

Varios países de la región ya enfrentan déficits estructurales que amenazan con colapsar sus sistemas de seguridad social.

Las consecuencias que ya se sienten en jardines y maternidades

Los efectos concretos ya son visibles en el sistema educativo argentino. La población de 3 a 5 años cayó un 31% en diez años: de 2,3 millones a 1,6 millones de chicos.

Muchos jardines maternales y de infantes cerraron sus puertas. En poco tiempo podría haber vacantes para todos los aspirantes.

El sistema de salud también sufre el impacto. Clínicas privadas importantes cierran servicios de neonatología porque dejaron de ser económicamente sostenibles.

Las maternidades en centros de salud privados desaparecen una tras otra. La caída en la demanda vuelve inviable su funcionamiento.

Una tendencia poco mencionada agrava el panorama. Cada vez menos estudiantes de Medicina eligen especializarse en disciplinas vinculadas con bebés.

La Obstetricia perdió atractivo entre los nuevos profesionales. Importantes centros de salud no tienen residentes en esas orientaciones.

El círculo vicioso se retroalimenta: menos nacimientos generan menos trabajo para especialistas, lo que desalienta nuevas vocaciones en el área.