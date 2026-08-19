Cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en agosto 2026

Tras el último acuerdo paritario, este mes vuelven a subir los sueldos de los empleados de las grandes cadenas de supermercados

La actualización de los esquemas salariales para los empleados de comercio consolidó un nuevo piso de ingresos para los trabajadores del sector minorista y las grandes cadenas de supermercados. En el marco del convenio colectivo que nuclea a la actividad, las escalas reflejan el impacto de las pautas acordadas entre las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), configurando el haber que perciben los operarios de línea de cajas en las distintas firmas del país.

El sueldo final de un trabajador de este rubro se conforma a partir de una escala básica según la categoría asignada, a la que se adicionan sumas no remunerativas y conceptos específicos de la actividad en grandes superficies. El cumplimiento de la jornada laboral completa de 8 horas diarias fija los parámetros generales para la liquidación de haberes en las principales firmas minoristas.

Cómo se aplica el esquema de aumentos para empleados de Comercio

La última negociación paritaria fijó un incremento total del 5,7% para el trimestre comprendido entre julio y septiembre. Cada uno de estos porcentajes toma como referencia de cálculo los salarios básicos vigentes al mes de junio de 2026.

El cronograma de ajustes graduales se despliega de la siguiente manera:

Pauta trimestral: suba global del 5,7% fragmentada en tres cuotas consecutivas.

Liquidación de julio: actualización inicial del 1,9%.

Liquidación de agosto: aplicación del segundo tramo del 1,9%, lo que reajustó nuevamente los valores en las grillas salariales.

Liquidación de septiembre: tramo final del 1,9% para completar la pauta pactada por la representación gremial.

Las escalas salariales fijadas para los cajeros de supermercado

De acuerdo con la nómina de haberes del CCT 130/75, la estructura inicial de la categoría de Cajeros contempla diferentes escalas según las tareas desarrolladas y la responsabilidad asumida en el puesto dentro de la sucursal:

Cajeros Categoría A : registran un sueldo básico actualizado de $1.177.132, alcanzando un piso bruto de $1.322.132 al sumar las asignaciones complementarias de la actividad.

Cajeros Categoría B : presentan un haber básico de $1.182.980, lo que posiciona el haber bruto inicial en $1.327.980 sin incluir conceptos variables por antigüedad.

Cajeros Categoría C: el básico se ubica en $1.190.495, elevando la remuneración bruta base a $1.335.495 previo a los descuentos de ley.

Adicionales, sumas no remunerativas y bonos de la categoría

El ingreso percibido en mano por el personal de cajas se completa con diversos rubros adicionales fijados por la normativa laboral y los acuerdos vigentes del sector: