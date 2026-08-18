Con nuevo aumento, cuánto cobra un empleado bancario en septiembre

El gremio conducido por Palazzo logró una nueva mejora de sueldos. El impactante salario inicial, un plus por ganancias y el millonario bono que viene

La Asociación Bancaria oficializará el nuevo esquema salarial que regirá a partir de este mes, tras confirmarse un aumento del 2,1% correspondiente a julio. Este incremento no es un número azaroso, sino que responde directamente a la cláusula de actualización automática que el sindicato liderado por Sergio Palazzo selló en su última negociación colectiva. Desde ese acuerdo paritario, los salarios del sector quedan indexados mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

De esta manera, el mecanismo de ajuste permanente busca blindar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a las fluctuaciones del costo de vida. Al equiparar de forma exacta el porcentaje de incremento salarial con la inflación registrada en el mes anterior, el sector financiero se consolida como uno de los pocos que logra empatarle en tiempo real a la evolución de los precios de la economía local.

Sueldo básico de empleados de bancos: cuánto se cobra y cómo se compone

Con la aplicación de este ajuste del 2,1%, la grilla salarial mínima para los bancarios se reconfigura por completo. A partir de la próxima liquidación, el salario básico inicial para un empleado que recién se incorpora a la actividad pasa de $2.412.128,22 a $2.462.782,91. A este monto se le debe sumar, por convenio colectivo de trabajo, el concepto de participación en las ganancias (ROE), que para el escalón más bajo de la pirámide representa un ingreso extra de $71.191,37.

Sumando ambos ítems, el piso salarial garantizado para cualquier trabajador del sector financiero asciende a $2.533.974,28. Este haber mínimo rige para todas las entidades del país y repercute de forma directa sobre los adicionales específicos que contempla el convenio de la actividad, como los plus por títulos, antigüedad y fallas de caja.

Salario básico: $2.462.782,91

Participación en las ganancias: $71.191,37

Sueldo mínimo inicial: $2.533.974,28

Bono por el Día del Bancario y la negociación que viene

El último acuerdo homologado también actualizó un beneficio sumamente esperado por el personal del sector: el histórico bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Con la nueva base de cálculo indexada, el monto mínimo a cobrar por este concepto quedó fijado tras esta última suba en $2.195.485,78. Esta cifra volverá actulizarse dos veces más antes de su pago, con los índices de inflación que se conocerán en septiembre y octubre, respectivamente.

En tanto, a finales de septiembre, gremialistas y empresarios volverán a verse las caras para analizar el panorama general y decidir si se mantiene este esquema de ajuste automático o si se negocia una recomposición extraordinaria para el tramo final de 2026.