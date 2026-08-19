A un mes de la final ante España, el titular de la AFA cuestionó las versiones sobre un supuesto arreglo y respaldó a Scaloni y los jugadores

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 todavía genera repercusiones. A varias semanas de aquel partido, distintas versiones pusieron en duda el desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y alimentaron especulaciones sobre lo ocurrido dentro de la cancha. En ese contexto, el presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, decidió intervenir públicamente.

A través de una extensa carta, cuestionó con dureza a quienes difundieron la posibilidad de que el seleccionado hubiera perdido deliberadamente el encuentro y exigió que quienes realizaron esas acusaciones se hagan responsables de sus dichos.

La respuesta de "Chiqui" Tapia a las versiones sobre la final del Mundial 2026

La polémica se instaló poco después del partido decisivo. En redes sociales y distintos medios comenzaron a circular versiones que atribuían la derrota argentina a motivos ajenos al desarrollo deportivo de la final.

Las especulaciones continuaron durante las semanas siguientes, pese a que no aparecieron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Tapia salió ahora a defender tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico y sostuvo que el equipo dejó todo en el campo de juego.

El dirigente también apuntó contra quienes, según planteó, intentaron desacreditar el trabajo realizado por Scaloni y su cuerpo técnico mediante versiones que terminaron afectando la imagen del plantel.

La carta de Chiqui Tapia

En su mensaje, Tapia recordó que ya transcurrió un mes desde aquella final y cuestionó que quienes difundieron las acusaciones todavía no hayan reconocido un supuesto error.

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: 'Nos equivocamos'. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo".

El titular de la AFA sostuvo que una equivocación puede ser reconocida, pero diferenció eso de presentar como ciertas versiones que, según su mirada, no tenían sustento.

"Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada".

Y continuó: "Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones. A todos ellos: háganse cargo".

Tapia también reclamó que quienes realizaron esas acusaciones no intenten simplemente dejar atrás el episodio sin asumir las consecuencias de lo que dijeron.

"No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada. Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve".

El respaldo al plantel y a Scaloni

En otro tramo del texto, el dirigente cuestionó especialmente que se haya puesto bajo sospecha a los integrantes del seleccionado sin presentar elementos que respaldaran esa versión.

"No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio".

Además, Tapia sumó: "Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones".

Para Tapia, quienes formularon esas acusaciones deberían reconocer públicamente su equivocación y pedir disculpas por el impacto que tuvieron sus declaraciones.

"Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación. Y hay algo más: ¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse, si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse?", agregó.

"Los valores no se negocian"

Hacia el cierre de su carta, Tapia volvió a reivindicar la actuación de los jugadores y del cuerpo técnico y aseguró que no tienen motivos para dar explicaciones por lo sucedido en la final.

"Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí", cerró.