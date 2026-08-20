El Gobierno porteño busca terminar con los autos en doble fila y esta es su idea

El ordenamiento del tránsito y la fluidez en la circulación volvieron a situarse en el centro de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En un nuevo esfuerzo por erradicar una de las infracciones más extendidas y molestas de la cultura vial porteña, el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad puso en marcha un plan integral basado en operativos de saturación con agentes de tránsito desplegados en diversos barrios. La iniciativa busca poner fin a la habitual costumbre de estacionar o detenerse en doble fila, un hábito que genera congestión, demoras innecesarias y situaciones de peligro en el flujo cotidiano de avenidas y calles céntricas.

El anuncio oficial fue encabezado por el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, quien remarcó el impacto negativo que esta falta genera en la comunidad: "Ese auto parado donde no se debe, ese auto que está en doble fila, esa vuelta de más lo sufre toda la ciudad. Lo sufrís vos y lo debemos cambiar". Para combatir esta problemática, el Gobierno de la Ciudad apostó por la tecnología y la disuasión directa mediante el equipamiento de la flota de patrulleros con el sistema denominado Voicer, un mecanismo de altavoces integrados a los móviles de tránsito que permite a los inspectores advertir a los infractores en tiempo real sin necesidad de descender del vehículo.

A través de esta herramienta, las patrullas recorren las arterias críticas identificando a los automóviles mal estacionados, detallando su patente o modelo por el megáfono y solicitando de forma inmediata que avancen y despejen la calzada. El procedimiento contempla un criterio de tolerancia previa a la multa: si el conductor se encuentra dentro del habitáculo y corrige su falta al recibir la advertencia, no se le aplica ninguna sanción. Sin embargo, en caso de que el vehículo esté abandonado o el automovilista desobedezca la orden de circular, los agentes proceden a labrar el acta de infracción correspondiente, quedando todo el operativo grabado como prueba mediante cámaras GoPro instaladas en las unidades.

Autos en doble fila en Buenos Aires: resultados del sistema Voicer y el impacto en las calles

El balance de los primeros meses de implementación del programa arrojó indicadores sumamente positivos respecto a la efectividad de la advertencia sonora para liberar el espacio público:

Vehículos detectados: Desde enero a la fecha, los agentes de tránsito identificaron un total de 19.258 vehículos en infracción por estar estacionados en doble fila.

Alto acatamiento: El 90,8% de los conductores corrigió su conducta y liberó el carril de forma inmediata con solo escuchar la primera advertencia emitida desde el patrullero.

Sanciones: Solo el porcentaje restante, correspondiente a automovilistas ausentes o desobedientes, debió ser infraccionado de forma efectiva.

Al celebrar el éxito operativo de la medida, el ministro Bereciartua sintetizó la filosofía detrás del plan bajo el lema "Menos doble fila, más Ciudad que se mueve", invitando a los vecinos a denunciar a través de las redes sociales cuáles son las esquinas y cuadras con mayor nivel de reincidencia en sus barrios para orientar los próximos patrullajes preventivos.