El vuelo que unía Buenos Aires con Madrid aterrizó de emergencia en Natal. La aerolínea además está bajo investigación por el salvataje estatal

La operación de Plus Ultra volvió a quedar bajo la lupa por dos motivos diferentes. Mientras casi 300 pasajeros esperan en Natal para poder continuar su viaje hacia Madrid, la Justicia española avanza sobre una investigación que involucra a la compañía y el rescate público de 53 millones de euros recibido durante la pandemia.

El vuelo PUE502, que partió de Buenos Aires con destino a la capital española, debió desviarse el domingo hacia la ciudad brasileña de Natal después de que la tripulación detectara un inconveniente técnico. El servicio correspondía a la ruta entre Ezeiza y Barajas, inaugurada en junio.

El aterrizaje se produjo el domingo a las 19:14 hora local (22:14 GMT). Algunos pasajeros ubicados cerca del ala afirmaron haber visto fogonazos y percibido un fuerte olor a quemado durante el trayecto. La compañía había previsto una alternativa para el lunes a las 19:30 hora local (22:30 GMT), pero ese vuelo finalmente no salió.

Los pasajeros recibieron posteriormente una nueva programación. De acuerdo con las comunicaciones de Plus Ultra, información que también fue confirmada por Zúrich Airport Brasil, el traslado quedó previsto para este martes, con llegada estimada a Madrid el miércoles a las 7:40 hora local.

El rescate estatal que puso a Plus Ultra bajo la lupa

El episodio ocurrido en Brasil se produce mientras la aerolínea continúa vinculada a una investigación judicial en España.

El antecedente se remonta a marzo de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una asistencia de 53 millones de euros para Plus Ultra Líneas Aéreas. El dinero salió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI.

La decisión oficial se justificó por la importancia que tenía la compañía para las conexiones aéreas con Latinoamérica, en particular con Ecuador, Perú y Venezuela.

La ayuda, sin embargo, fue cuestionada desde el comienzo. Las acciones judiciales impulsadas por PP, Vox y Manos Limpias fueron archivadas en primera instancia, en un contexto en el que se señalaba el reducido tamaño de la aerolínea, su participación limitada en el mercado, el uso de cuatro aviones alquilados y las pérdidas que acumulaba antes de la pandemia.

El expediente tomó otro rumbo en 2024, cuando las autoridades de Francia y Suiza solicitaron cooperación a España en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de blanqueo de capitales de origen venezolano.

Rodríguez Zapatero quedó alcanzado por la investigación

La causa judicial también tiene como protagonista al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción investigan al exmandatario por su presunta vinculación con una estructura en la que se analizan posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

De acuerdo con la información proporcionada, es el primer ex jefe del Gobierno de la etapa democrática investigado por este órgano penal. El punto de partida de parte de las sospechas fueron mensajes recuperados por organismos de seguridad de Estados Unidos del teléfono de un accionista de Plus Ultra. Ese material estaba siendo analizado en el marco de una pesquisa sobre lavado de dinero relacionado con Venezuela.

Los mensajes fueron remitidos a la Justicia española en marzo. La hipótesis investigada sostiene que Rodríguez Zapatero habría realizado gestiones ante el Gobierno para favorecer la obtención del rescate y que, a cambio, se habrían canalizado comisiones ilegales mediante terceros.

El expresidente rechaza esa acusación y niega haber intervenido para conseguir la asistencia estatal. Según su explicación, los ingresos que recibió, cercanos a 70.000 euros anuales, correspondían a trabajos de consultoría geopolítica.

Una red de empresas y transferencias bajo investigación

La UDEF reconstruyó operaciones que, según sus informes, comenzaron en marzo de 2020. Parte de los indicios surge de conversaciones intervenidas en las que aparecen referencias a contactos con dirigentes políticos. Entre los mensajes figura la intención de "tocar a Ábalos" y establecer un "puente con ZP".

También aparece una comunicación atribuida al directivo Rodolfo Reyes, posterior a una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. En julio de 2020, escribió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Otro de los nombres centrales del expediente es el empresario Julio Martínez Martínez, a quien los investigadores identifican como un operador financiero de la estructura. En las escuchas aparece mencionado como "el banco del jefe".

Según la investigación, Martínez llegó a administrar 39 sociedades entre 2020 y 2024. Una de ellas fue Análisis Relevante SL, considerada por los investigadores una sociedad instrumental.

La documentación policial analiza distintos movimientos de dinero:

Plus Ultra transfirió 598.910 euros a compañías vinculadas con Julio Martínez Martínez. Posteriormente, Análisis Relevante derivó 730.535 euros que terminaron distribuidos entre Rodríguez Zapatero y Whathefav SL, la agencia de marketing de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, ambas imputadas.

transfirió 598.910 euros a compañías vinculadas con Julio Martínez Martínez. Posteriormente, Análisis Relevante derivó 730.535 euros que terminaron distribuidos entre Rodríguez Zapatero y Whathefav SL, la agencia de marketing de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, ambas imputadas. Caletón Consultores SL recibió 1,16 millones de euros de la aerolínea entre 2020 y 2025, mientras que Summer Wind SL registró cobros por 3,98 millones de euros en 2023.

recibió 1,16 millones de euros de la aerolínea entre 2020 y 2025, mientras que Summer Wind SL registró cobros por 3,98 millones de euros en 2023. También aparecen movimientos atribuidos a terceros. Inteligencia Prospectiva habría canalizado 380.208 euros hacia Análisis Relevante y otros 561.440 euros hacia la agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero.

habría canalizado 380.208 euros hacia Análisis Relevante y otros 561.440 euros hacia la agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero. A esos movimientos se suman 145.200 euros de Softgestor SL y 127.050 euros de Grupo Aldesa.

Una comisión de 1% y joyas por €1,3 millones

Los registros realizados por la UDEF en la oficina de Rodríguez Zapatero, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, y en las instalaciones de Whathefav SL aportaron otros elementos a la causa.

Entre la documentación encontrada había un acuerdo relacionado con una comisión equivalente al 1% del rescate, unos 530.000 euros, cuyo cobro estaba condicionado al éxito del expediente.

Durante esos procedimientos también fueron encontradas joyas valuadas en 1,3 millones de euros dentro de una caja fuerte. La defensa del expresidente sostiene que no hubo una intermediación irregular en la obtención del rescate y atribuye los pagos recibidos a sus actividades de consultoría.

Qué ocurrirá en septiembre con la causa

La investigación tendrá nuevos movimientos en septiembre. Está previsto que declaren Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, ex CEO de la compañía. Los dos directivos ya reconocieron haber recibido dinero por tareas de mediación.

Luego, el juzgado prevé avanzar con la declaración de Gertrudis Alcázar, secretaria de Rodríguez Zapatero, y de sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, vinculadas a la consultora que aparece dentro del expediente.

La investigación tampoco está circunscripta a España. La instrucción judicial analiza posibles conexiones con Emiratos Árabes Unidos, gestiones relacionadas con la venta de crudo venezolano a corporaciones chinas y negociaciones sobre comisiones del 3% en proyectos de infraestructura en Tarragona.

Así, mientras los pasajeros del PUE502 esperan en Natal para completar el trayecto hacia Madrid, Plus Ultra continúa enfrentando un escenario judicial que examina el origen y destino de fondos vinculados con el rescate estatal, además de las presuntas conexiones políticas y empresariales que aparecen en el expediente.