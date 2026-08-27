El Aeroparque Jorge Newbery reabre tras las obras en su pista principal, con una recuperación gradual de los vuelos y posibles demoras durante el día

El Aeroparque Jorge Newbery volverá a recibir y despachar vuelos este jueves después de un cierre de 55 horas destinado a realizar trabajos de mantenimiento sobre su pista principal. La interrupción impactó en más de 900 vuelos y obligó a redistribuir buena parte de la actividad aérea de la región metropolitana.

La vuelta a la actividad no será inmediata en términos operativos. La terminal porteña tendrá una normalización progresiva, por lo que durante la jornada pueden registrarse reprogramaciones y demoras mientras las compañías recuperan el cronograma habitual.

El primer movimiento previsto será el aterrizaje del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná. Luego está programada la partida del AR1464, también de la compañía estatal, con destino a Santiago del Estero.

Ezeiza absorbió el 80% de los vuelos domésticos durante el cierre de Aeroparque

El cierre de Aeroparque concentró buena parte de la actividad doméstica en Ezeiza, que llegó a absorber cerca del 80% de esas operaciones. El mayor flujo se tradujo en más movimiento dentro de la terminal, saturación en algunos mostradores y demoras puntuales en el despacho de equipaje.

El mayor flujo de pasajeros generó saturación en algunos mostradores y demoras en el despacho de equipaje, aunque los despegues y aterrizajes se desarrollaron con normalidad.

El impacto también alcanzó los accesos al aeropuerto. Las empresas de transporte registraron un 40% más de demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, mientras taxis y remises reforzaron sus flotas.

Aunque hubo mayor concentración de pasajeros en determinados sectores, las operaciones en Ezeiza se desarrollaron con normalidad y no se registraron inconvenientes en despegues ni aterrizajes.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que consiguió reubicar al 92% de los pasajeros afectados por el cierre. JetSmart, en tanto, puso a disposición opciones de viaje desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Qué trabajos se hicieron en la pista de Aeroparque

Antes de habilitar nuevamente la terminal, durante la madrugada se realizaron las últimas verificaciones para comprobar el estado de la infraestructura.

Los equipos técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) llevaron adelante inspecciones, pruebas de los sistemas de aproximación y controles sobre el balizamiento de la pista.

El trabajo realizado contempló fresado, repavimentación y tareas de mantenimiento preventivo. Estas intervenciones forman parte de un programa de inversión que supera los u$s85 millones.

La reapertura se concretará una vez completadas las verificaciones necesarias para garantizar que la pista se encuentre en condiciones adecuadas para retomar las operaciones.

El plan de modernización continuará después de la reapertura

El objetivo de las obras no se limita al mantenimiento realizado durante estos 55 horas. El programa de modernización contempla nuevas intervenciones destinadas a reforzar la infraestructura aeroportuaria.

Entre los trabajos previstos figuran la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el sector de check-in, nuevas áreas de preembarque y una optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR).

También está prevista la incorporación de tecnología para acelerar distintos procesos dentro de la terminal y reducir los tiempos de espera de los pasajeros.

Según el plan, las mejoras realizadas permitirán elevar la seguridad operacional y disminuir la necesidad de futuros cierres prolongados.

Recomiendan consultar el estado de los vuelos

La jornada de regreso de Aeroparque comenzó sin incidentes, aunque el impacto de las reprogramaciones acumuladas durante el cierre todavía se hará sentir. Las demoras podrían extenderse hasta la noche, mientras las compañías recuperan sus operaciones habituales.

Por ese motivo, las aerolíneas recomendaron a quienes tengan un vuelo durante este jueves consultar previamente su estado y contemplar posibles congestiones en los alrededores de la terminal antes de trasladarse al aeropuerto.