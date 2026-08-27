El consumo masivo cayó casi un 7% en AMBA: cuáles fueron los sectores que más retrocedieron

Según un relevamiento reciente, los hogares individuales y comercios pequeños sostuvieron mejor la demanda pese a los cambios en consumo

El consumo masivo cayó 3,7% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Pero el promedio nacional muestra una brecha grande entre regiones.

El AMBA concentró el golpe más duro. Los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense registraron un retroceso de 6,8% en sus compras, casi el doble que la media del país.

Los datos surgen del informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator. El relevamiento privado midió el comportamiento de compra en productos de consumo masivo durante abril, mayo y junio.

La caída del segundo trimestre se suma a un deterioro que ya venía arrastrándose desde enero, con una contracción acumulada de 2,5% en el primer semestre, en un escenario marcado por compras más chicas, mayor control del gasto y una selección más estricta de qué productos sostener.

Por qué el AMBA perdió más terreno que el resto del país

La diferencia regional apareció como uno de los hallazgos centrales del trabajo. Mientras el interior del país mostró un comportamiento más estable, el área metropolitana profundizó su caída.

Según Worldpanel by Numerator, "CABA y Gran Buenos Aires profundizan la caída, con un retroceso del 6,8% en el trimestre, mientras que el interior muestra un comportamiento más estable".

Ese dato refuerza la idea de que la retracción del consumo no se distribuye de manera uniforme. Las familias del AMBA afrontan una pérdida de volumen más marcada que las del resto de las provincias.

La consultora señaló que "el segundo trimestre de 2026 muestra un consumo masivo que todavía no recupera el terreno perdido".

La paradoja del consumidor: va más seguido pero compra menos

Aunque el volumen vendido retrocedió, la asistencia a los comercios no cedió. De acuerdo con Worldpanel, la frecuencia de visita subió 1,1% en el trimestre.

Esa mayor recurrencia, sin embargo, no se tradujo en que la gente compre más. Todo lo contrario.

El informe agregó que esa conducta convivió "con canastas más chicas y un mayor control del desembolso en cada visita", rasgo que describió a un consumidor condicionado por el presupuesto disponible y que prefiere hacer compras pequeñas y frecuentes antes que stockear.

Esa cautela atravesó a buena parte de las categorías. El estudio precisó que solo 3 de cada 10 categorías de productos logran desafiar la contracción y crecer o recuperar terreno.

Mientras tanto, el 44% muestra un descenso directo. Y el 23% restante es directamente despriorizada a la hora de elegir qué meter en el changuito.

Qué rubros cayeron más y cuáles resistieron mejor

Entre los segmentos que mostraron mayor resistencia aparecieron los alimentos secos, con una caída de 1,7%, y las infusiones, con una baja de 2,4%.

Las bebidas sin alcohol quedaron entre las pocas categorías con variación positiva. Subieron 0,5% en el trimestre.

Del otro lado, las bebidas con alcohol se desplomaron 10,6%. Los lácteos retrocedieron 7,6%. Y los productos refrigerados y congelados cayeron 5,7%.

En la práctica, el ajuste afectó de forma extendida a los rubros de la canasta. Las excepciones fueron puntuales y no alcanzaron para compensar la baja general.

Hogares unipersonales sostienen mientras las familias numerosas recortan

El informe también diferenció el desempeño según el tamaño de los hogares. Los unipersonales fueron el único grupo que logró sostener el volumen en el segundo trimestre.

Ese segmento mostró una variación positiva de 1,1%. En sentido opuesto, las familias de 3 a 4 personas registraron la mayor caída, con un retroceso de 5,1%.

Ese dato agregó una capa adicional a la lectura sobre el AMBA. En esa región predominan hogares de mayor tamaño, lo que podría explicar parte de la caída más intensa del consumo.

Kioscos y almacenes ganan terreno mientras los hipermercados se hunden

El cambio de hábitos también quedó reflejado en los canales de venta. Worldpanel sostuvo que el consumidor privilegió resolver compras inmediatas por encima del stockeo.

Ese movimiento fortaleció a los comercios de cercanía. Las compras urgentes y de reposición ganaron terreno y empujaron una mayor frecuencia de visita.

Los formatos pequeños de productos crecieron en almacenes, kioscos y autoservicios. El canal autoservicio creció 7,8% en volumen durante el trimestre.

Esa reasignación del gasto contrastó con el desempeño del canal moderno: los hipermercados y supermercados cayeron 12,7% y los mayoristas retrocedieron 11,9%, mientras las promociones alcanzaron niveles récord pero ya no lograron compensar la caída del volumen.

La búsqueda de accesibilidad, tanto en precio como en desembolso, incidió en esa elección de canales y formatos.

El relevamiento dejó así una secuencia definida para el segundo trimestre: menos volumen, más visitas, tickets más contenidos y una preferencia creciente por compras de reposición.

En ese marco, el AMBA concentró la caída más pronunciada del consumo masivo. El interior resistió mejor. Y los hogares unipersonales mostraron el desempeño más estable dentro de una canasta que siguió bajo presión.