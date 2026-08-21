Mercado Libre sube los costos a vendedores y aumenta la presión en plena caída del consumo

Desde septiembre próximo cobrará más comisiones y también por los envíos gratis, mientras las pymes venden menos y la compañía aumenta su facturación

Mercado Libre decidió aumentar desde el 1° de septiembre los costos y comisiones que le aplica a los vendedores que utilizan su marketplace en la Argentina. Además de que ya cobra tasas por encima hasta de la inflación, los nuevos valores llegan justo cuando las ventas minoristas pyme vuelven a caer y numerosos comercios pelean por sostener precios y márgenes.

La compañía fundada por el empresario Marcos Galperín comenzó a comunicarles a sus usuarios que aumentará el costo por unidad vendida para los productos de menos de $33.000 y también el costo por ofrecer envíos gratis en artículos que superan ese valor.

El aviso tiene una particularidad: en el correo enviado a los vendedores, Mercado Libre no informa cuál será el porcentaje de esos aumentos ni detalla los nuevos valores que comenzará a cobrar.

Incluso señala que los productos ubicados entre $15.000 y $16.000 tendrán "el mayor porcentaje de aumento", pero no precisa su magnitud.

Después de anunciar la modificación, recomienda "revisar tus publicaciones teniendo en cuenta estos cambios". Se trata de una indicación que obliga a los comercios a recalcular precios y márgenes antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

Qué cambia desde septiembre

El primer incremento afecta al costo por unidad vendida de los productos de menos de $33.000, un importe adicional al cargo porcentual que Mercado Libre cobra por concretar cada operación. El segundo ajuste alcanza al envío gratis ya que la empresa decidió subir el costo que afrontan los vendedores que ofrecen ese beneficio en productos de más de $33.000.

Para justificar semejante medida, Mercado Libre atribuye la actualización a la necesidad de acompañar el incremento de los costos logísticos y "mantener publicaciones atractivas y entregas rápidas". También habrá modificaciones que funcionan como compensación parcial de estos fuertes incrementos pero que no alcanzan a equilibrar la decisión de retocar las comisiones.

Los vendedores que utilizan Envíos Flex y Turbo recibirán hasta 11% más de dinero para pagarles a sus transportistas debido al aumento de las tarifas de envío en todas las zonas. En Full Súper, además, se incorporarán más artículos al listado de productos "Esenciales", que tendrán costos por unidad vendida más bajos.

La comunicación deja así una diferencia llamativa porque mientras la compañía cuantifica en hasta 11% la mejora de las bonificaciones de Flex y Turbo, no precisa cuánto subirán los cargos que deberán pagar los vendedores.

Cuánto se queda por cada producto vendido

El impacto se entiende mejor al mirar la estructura que ya rige antes del nuevo aumento y mediante la cual Mercado Libre cobra actualmente un cargo por vender de entre 11,62% y 17,75% del precio del producto, dependiendo de la categoría y de la provincia.Eso significa que por cada $100 que un comercio factura dentro del marketplace, la plataforma puede cobrar entre $11,62 y $17,75 únicamente por el cargo básico de la operación.

Pero la cuenta puede ser mayor ya que para productos de menos de $33.000 existe un costo por unidad vendida que varía según el precio y la modalidad logística. En Flex, acuerdo con el comprador y retiro en domicilio, por ejemplo, los valores actuales van desde $1.255 hasta $3.030 por unidad. También pueden agregarse costos logísticos y cargos adicionales cuando se ofrecen determinadas alternativas de financiación.

En el mismo sentido, las cuotas al mismo precio publicado tienen actualmente un costo adicional de 8,8% para tres pagos, 13,3% para seis, 17,5% para nueve y 21,3% para 12 pagos. No existe, por lo tanto, un porcentaje único que permita determinar cuánto retiene Mercado Libre en todas las operaciones.

Pero antes de sumar logística, costos por unidad o financiación, sólo el cargo por vender puede representar hasta $17,75 de cada $100 facturados.

El aumento abre la puerta a nuevos ajustes de precios

Para los vendedores, la consecuencia del anuncio de Mercado Libre es inmediata incluso antes del 1° de septiembre. La propia recomendación de la compañía de revisar las publicaciones implica rehacer la ecuación económica de cada producto.

Si el costo de vender aumenta, el comercio debe decidir cuánto puede absorber sin deteriorar su rentabilidad y cuánto necesita trasladar al precio. La situación resulta particularmente delicada para los artículos baratos teniendo en cuenta que Mercado Libre ya anticipó que los productos de entre $15.000 y $16.000 tendrán el mayor aumento porcentual.

Precisamente, se trata de un segmento donde un cargo fijo tiene una incidencia proporcionalmente mayor sobre el valor final. Para quienes trabajan con márgenes reducidos, absorber íntegramente el incremento puede resultar difícil.

Pero aumentar precios, en cambio, supone arriesgar competitividad frente a consumidores que comparan ofertas y restringen gastos. Por eso, parte de los mayores costos podría terminar trasladándose al comprador, aunque la magnitud de ese impacto todavía no puede calcularse porque Mercado Libre no informó en el correo enviado a los vendedores ni los nuevos cargos ni los porcentajes de incremento que comenzará a aplicar.

Comercios que venden menos y Mercado Libre que factura más

El momento elegido para la actualización muestra dos realidades económicas muy diferentes. Las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,8% interanual en julio y retrocedieron 2,1% frente a junio, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En los primeros siete meses de 2026 acumularon una caída de 2,7% y seis de los siete sectores relevados registraron bajas interanuales. Textil e indumentaria retrocedió 5,6%; bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, 5,5%; y alimentos y bebidas, 5,4%.

Mercado Libre, mientras tanto, acaba de cerrar otro trimestre de fuerte expansión. La compañía informó ingresos netos y financieros por u$s10.169 millones durante el segundo trimestre de este año.

En los primeros seis meses del año acumuló ingresos por u$s19.014 millones y una utilidad neta de u$s883 millones.

Esas cifras corresponden a las operaciones regionales de Mercado Libre y combinan los negocios de comercio electrónico y servicios financieros, por lo que no provienen exclusivamente de las comisiones cobradas a vendedores argentinos.

La comparación muestra, sin embargo, dos tendencias contrapuestas: mientras las ventas minoristas pyme retroceden en la Argentina, la compañía que opera el principal marketplace de la región continúa expandiendo sus ingresos.

El gigante por el que pasan millones de ventas

La capacidad de Mercado Libre para modificar sus condiciones comerciales adquiere otra dimensión cuando se observa la escala que alcanzó su ecosistema. La compañía no es jurídicamente un monopolio declarado en la Argentina porque existen otros canales para vender por Interne, pero su volumen de compradores, operaciones y vendedores, sumado a la integración con pagos, logística, publicidad y crédito, configura un poder de mercado difícil de comparar con el de cualquier otro competidor local.

Sólo en la Argentina, la propia Mercado Libre informa que 16 millones de personas visitan su plataforma cada mes para buscar productos, comparar precios y comprar.

Según cifras difundidas por la empresa, dentro del sitio se realizan alrededor de 6.000 búsquedas por segundo. A nivel regional, Mercado Libre cerró el ejercicio correspondiente al 2025 con 121 millones de compradores únicos y 2.429 millones de artículos vendidos a través de su marketplace.

El valor bruto de esas operaciones alcanzó los u$s65.037 millones. Ese volumen equivale, en promedio, a unos 6,65 millones de productos vendidos por día, alrededor de 46,7 millones por semana, 202 millones por mes, 277.000 por hora y más de 4.600 por minuto.

Detrás de ese movimiento existe una extensa red de empresas y emprendedores que utiliza los servicios del grupo. De hecho, Mercado Libre informó que más de 9,5 millones de emprendedores y pymes utilizan su ecosistema en Argentina, Brasil y México y que, para el 54,7% de los relevados, la plataforma representa su principal fuente de ingresos.

Ese último dato permite dimensionar la asimetría entre Mercado Libre y una parte de quienes venden dentro de ella. Para un comercio que obtiene allí una porción decisiva de su facturación, responder a un incremento de costos abandonando la plataforma difícilmente sea una alternativa inmediata.

Una página propia, las redes sociales u otro marketplace pueden funcionar como canales complementarios, pero no garantizan reemplazar de un día para otro semejante concentración de compradores. La fortaleza de Mercado Libre tampoco reside únicamente en el marketplace ya que el grupo construyó alrededor de esa vidriera una infraestructura que integra Mercado Pago, logística, publicidad y crédito.

Ese modelo genera un poderoso efecto de red ya que cuantos más compradores concentra la plataforma, mayor es el incentivo para que los vendedores permanezcan allí, y cuantos más comercios y productos reúne, mayor resulta a su vez el atractivo para los consumidores.

La propia autoridad argentina de competencia analizó esa característica de los mercados digitales y advirtió sobre la dependencia que pueden desarrollar pequeñas y medianas empresas respecto de las plataformas que utilizan para promocionar y vender sus productos y las condiciones establecidas por esos intermediarios. El poder económico de Mercado Libre surge así no sólo de su participación en el comercio electrónico, sino de su escala, de los efectos de red y de la dificultad que enfrentan numerosos vendedores para prescindir de una infraestructura que les proporciona una parte sustancial de sus ingresos.

Miles de denuncias y una imputación oficial

Las condiciones que Mercado Libre establece para sus usuarios ya habían quedado bajo cuestionamiento este año. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires imputó en mayo pasado a la compañía por presuntas cláusulas abusivas detectadas en contratos de adhesión correspondientes al denominado "ecosistema MELI".

Entre las cuestiones observadas por Defensa del Consumidor aparece un punto que cobra especial relevancia ante la actualización de septiembre: la "indeterminación en el cobro de tarifas".

El organismo cuestionó también la aceptación tácita de modificaciones contractuales, compensaciones entre cuentas y determinadas exenciones de responsabilidad, entre otras disposiciones que, según la Provincia, podrían generar un desequilibrio en perjuicio de los consumidores.

La imputación no equivale a una sanción firme y Mercado Libre cuenta con las instancias correspondientes para ejercer su defensa.

El gobierno bonaerense informó además que la compañía recibió 2.396 denuncias individuales durante los primeros cuatro meses de este 2026 y fue la empresa con mayor cantidad de reclamos ante Defensa del Consumidor provincial.

El boicot que la volvió a poner en la mira

La tensión sumó otro episodio pocos días antes del anuncio cuando la agrupación Libres del Sur convocó para el 17 de agosto pasado a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito, con un llamado a no utilizar esos servicios durante esa jornada.

La protesta estuvo dirigida principalmente contra las condiciones del negocio financiero y las tasas aplicadas por Mercado Crédito, por lo que no estuvo directamente relacionada con los costos que ahora aumentarán para los vendedores.

El episodio se produjo, sin embargo, apenas antes de conocerse la nueva actualización y volvió a colocar bajo discusión las condiciones económicas que rigen dentro de un ecosistema que ya no se limita al comercio electrónico, sino que abarca pagos, financiamiento y logística.

El aumento de septiembre abre ahora otro frente con los vendedores teniendo en cuenta que vuelve a modificar el costo de utilizar su plataforma en momentos en que las ventas minoristas pyme argentinas están en retroceso. Para los comercios que dependen de esa vidriera, el problema no es solamente cuánto deberán pagar, sino cuánto margen tienen realmente para elegir. Y todavía existe una incógnita básica porque no informó ni el porcentaje de la suba ni los nuevos valores que comenzará a cobrar desde el 1° de septiembre.